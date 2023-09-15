Похоже, что недавние активные действия группировки ВС РФ «Юг» принесли свои плоды.
Напомним, что буквально вчера начальник пресс-центра группировки заявлял об ударах российской штурмовой авиации и артиллерии по командным пунктам, а также скоплению живой силы и техники на вверенном направлении.
Сегодня утром с мест стала поступать информация, что российские подразделения в ходе наступательных действий взяли под свой контроль целых пять населенных пунктов под н.п. Белогоровка (ЛНР) и продолжили движение в сторону н.п. Веселое (ДНР). В частности, по ним в течение прошлых суток наносились удары.
На данный момент никаких дополнительных сведений с вышеупомянутого направления не поступало.
Стоит отметить, что на сегодняшний день украинские войска продолжают попытки реализовать планы, поставленные командованием в ходе так называемого контрнаступления. Между тем последнее длится уже три месяца, а ВСУ не смогли достичь успеха ни на одном из направлений.
В свою очередь, противник несет колоссальные потери в живой силе и технике. «Выбывший» личный состав ВСУ уже исчисляется десятками тысяч человек. Естественно, это не могло не сказаться на общей ситуации на фронтах.
Сообщается, что противник в последние дни значительно снизил штурмовую активность на, как неоднократно заявляли в Киеве, основных направлениях – южнее Орехова и на стыке Запорожской области и ДНР.