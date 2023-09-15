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ВС РФ взяли пять опорных пунктов под Белогоровкой (ЛНР) и продвигаются в сторону Веселого (ДНР)

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ВС РФ взяли пять опорных пунктов под Белогоровкой (ЛНР) и продвигаются в сторону Веселого (ДНР)

Похоже, что недавние активные действия группировки ВС РФ «Юг» принесли свои плоды.


Напомним, что буквально вчера начальник пресс-центра группировки заявлял об ударах российской штурмовой авиации и артиллерии по командным пунктам, а также скоплению живой силы и техники на вверенном направлении.

Сегодня утром с мест стала поступать информация, что российские подразделения в ходе наступательных действий взяли под свой контроль целых пять населенных пунктов под н.п. Белогоровка (ЛНР) и продолжили движение в сторону н.п. Веселое (ДНР). В частности, по ним в течение прошлых суток наносились удары.



На данный момент никаких дополнительных сведений с вышеупомянутого направления не поступало.

Стоит отметить, что на сегодняшний день украинские войска продолжают попытки реализовать планы, поставленные командованием в ходе так называемого контрнаступления. Между тем последнее длится уже три месяца, а ВСУ не смогли достичь успеха ни на одном из направлений.

В свою очередь, противник несет колоссальные потери в живой силе и технике. «Выбывший» личный состав ВСУ уже исчисляется десятками тысяч человек. Естественно, это не могло не сказаться на общей ситуации на фронтах.

Сообщается, что противник в последние дни значительно снизил штурмовую активность на, как неоднократно заявляли в Киеве, основных направлениях – южнее Орехова и на стыке Запорожской области и ДНР.
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12 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 10:36
    +8
    Я так понял, что карта тут размещена в качестве издевки над читателями. Надо специально поломать глаза, что бы хоть что то начать понимать.
    1. Комментарий был удален.
    2. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 11:08
      +2
      Сайт сжимает картинки, надо или вектор, или встраивать окошко с яндекскартой\osM.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:09
      +1
      Цитата: monetam
      Я так понял, что карта тут размещена в качестве издевки над читателями. Надо специально поломать глаза, что бы хоть что то начать понимать.

      Журналюга бабло за статью получил, а на наши головы ему на....ть.
    4. bk316
      bk316 Сегодня, 11:28
      0
      Я так понял, что карта тут размещена в качестве издевки над читателями.

      Увидев карту на ВО, я глаза не порчу - сразу на Яндекс
    5. stankow
      stankow Сегодня, 11:30
      0
      И зто в век компъютеров и графических программ !? Деградация, однако !
  2. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 10:37
    -2
    Я может чего то не понимаю(ВО могло бы сделать статью ликбез кстати) в этих боевых действиях, но разве при нынешней разведке со спутников\БПЛА враг букевально не светится(в тепловизор)?
    Казалось бы, увидели, накрыли касетой\напалмом\просто чугуном\152.
    Как ВСУ еще не кончились, да еще и умудряются подвозить бойцов-мясо, технику и прочее?
    Это же не Афган\Чечня где горы.
    Там должно быть хорошо видно.
    По идее перемещаться должно быть невозможно вообще.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 10:43
      +3
      Цитата: pettabyte
      но разве при нынешней разведке со спутников\БПЛА враг букевально не светится(в тепловизор)?

      * Со спутников в тепловизор таки не светится
      * Касательно спутников радиоэлектронной разведки, во-первых, кто секретность снимет, чтоб об этом можно было что-то написать, во-вторых тема эта настолько болезненная, причем в первую очередь для продвигающих "цифровое поле боя" производителей, что инфу об этом загоняют под ноготь сразу. Кстати, в Штатах - гораздо веселей, чем у нас, они с этим уже прилично обделались

      на снимке "сигнатура" американского батальона и его транспортной колонны, развернутых во время учений, полученная со спутника радиоэлектронной разведки. О как, не прошло и пару десятков лет, как до военных стало доходить, что все эти "солдаты ХХI века", оснащенные гаджетами и "элементами электронного поля боя", представляют собой отличную цель, "светящую" вплоть до ближнего космоса - "Вот он, я! Я здесь! Стреляйте, если можете!" Могём, еще как могём, как очень давно говаривал один советский адмирал: "Мы можем в любой момент потопить американский авианосец в любой части света, если только будем знать, где он!" Зачем знать? Он самом "светит" практически во всем диапазоне ЭМ-волн. Днем и ночью, через облака - тоже.

      * А так - над тылами и полем боя летать не дают wink
      1. pettabyte
        pettabyte Сегодня, 11:16
        -1
        * Со спутников в тепловизор таки не светится

        Очень может быть, но высоко висит, дялеко глядит.

        на снимке "сигнатура" американского батальона и его транспортной колонны

        Если так видно, попробовать бы на них скажем БОПС просто уронить из космоса, ну как эффект схожий с падением метеорита выйдет...

        * А так - над тылами и полем боя летать не дают wink

        Если у Точки\Искандера есть рули и под пол тонны заряд - его можно чуток уменьшить добавив камеру и сделав телеуправление, или по подсвету лазером.
        Хотя они и так летят быстро, если высчитать скорость колонны - можно и без этого её накрыть.
        1. stankow
          stankow Сегодня, 11:34
          0
          У Искандера давно, давно, есть оптическая ГСН
    2. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 11:45
      0
      поменьше морских дьяволов и прочих боевиков смотрите, либо критичней к ним относитесь. Извините если не так выразился.
    3. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 11:49
      0
      Мне другое непонятно. Читаю заголовок статьи. "ВС РФ взяли пять опорных пунктов под Белогоровкой (ЛНР) и продвигаются в сторону Веселого (ДНР)". Читаю текст. ..."российские подразделения в ходе наступательных действий взяли под свой контроль целых пять населенных пунктов под н.п. Белогоровка (ЛНР)..." Так что же реально взяли под свой контроль. Нет необходимости объяснить разницу.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:00
    +3
    В заголовке
    ВС РФ взяли пять опорных пунктов под Белогоровкой (ЛНР)
    В тексте статьи
    пять населенных пунктов под н.п. Белогоровка (ЛНР)
    Но, как я понял речь идет все же о 5 опорных пунктах. Нужно наверное как-то повнимательнее относится к статьям особенно освещая ход боевых действий. А наши конечно молодцы.

    P.S. Минус за косяк в статье или за то, что наши молодцы?