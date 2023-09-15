На подконтрольной киевскому режиму части российской Херсонской области будут проводиться мероприятия по эвакуации мирных жителей из 31 населенного пункта. Об этом заявил ставленник киевского режима на оккупированной ВСУ части региона Александр Прокудин.По утверждению представителя Украины, будут вывозить в первую очередь семьи с детьми. Такое решение принял т.н. «совет обороны» Херсонской области. В основном будут эвакуировать жителей небольших населенных пунктов. Обычно такие мероприятия проводятся в ожидании эскалации боевых действий. Не исключено, что Киев готовит какие-то провокации на Херсонском направлении.Ранее киевский режим заявлял об эвакуации жителей ряда населенных пунктов Купянского района Харьковской области. В августе украинские чиновники допустили эвакуацию жителей Купянска, но вплоть до настоящего времени она в массовом порядке не проводилась.Российские войска, тем временем, продолжают успешное наступление на Купянском направлении, и о риске потери контроля ВСУ над Купянском рассуждают даже вполне лояльно настроенные к киевскому режиму западные военные аналитики.Действия киевского режима, направленные на эскалацию вооруженного конфликта, приводят к гибели тысяч военнослужащих, создают риски для мирного населения и, в конечном итоге, ведут Украину к экономическому и демографическому коллапсу. Население Украины сократилось на миллионы человек, и будет сокращаться и далее, учитывая непрекращающийся отток населения.