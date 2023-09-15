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Киевский режим начал эвакуацию жителей 31 села на оккупированной ВСУ части Херсонской области

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Киевский режим начал эвакуацию жителей 31 села на оккупированной ВСУ части Херсонской области

На подконтрольной киевскому режиму части российской Херсонской области будут проводиться мероприятия по эвакуации мирных жителей из 31 населенного пункта. Об этом заявил ставленник киевского режима на оккупированной ВСУ части региона Александр Прокудин.


По утверждению представителя Украины, будут вывозить в первую очередь семьи с детьми. Такое решение принял т.н. «совет обороны» Херсонской области. В основном будут эвакуировать жителей небольших населенных пунктов. Обычно такие мероприятия проводятся в ожидании эскалации боевых действий. Не исключено, что Киев готовит какие-то провокации на Херсонском направлении.

Ранее киевский режим заявлял об эвакуации жителей ряда населенных пунктов Купянского района Харьковской области. В августе украинские чиновники допустили эвакуацию жителей Купянска, но вплоть до настоящего времени она в массовом порядке не проводилась.

Российские войска, тем временем, продолжают успешное наступление на Купянском направлении, и о риске потери контроля ВСУ над Купянском рассуждают даже вполне лояльно настроенные к киевскому режиму западные военные аналитики.

Действия киевского режима, направленные на эскалацию вооруженного конфликта, приводят к гибели тысяч военнослужащих, создают риски для мирного населения и, в конечном итоге, ведут Украину к экономическому и демографическому коллапсу. Население Украины сократилось на миллионы человек, и будет сокращаться и далее, учитывая непрекращающийся отток населения.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:35
    -4
    По моему -про наступление на Купянск больше слов в СМИ,чем есть в реальности.Про правобережье Херсонской?Возможен перенос острия удара с Запорожской на это направление,с форсированием Днепра
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 10:50
      +2
      Восхитительная идея, надеюсь они вас послушают.

      Через поля взять оборонительные линии не получилось. Пусть попробуют через реку! Тут мин поменьше и трава не растёт на поверхности.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:57
        +1
        Вы невнимательно следите за происходящем на берегу напротив Херсона.Сколько времени мы не могли выбить небольшие по количеству ДРГ противника в этом районе?
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 11:46
          0
          ДРГ - это разведка. Им и противостоит соответствующее количество сил и средств.

          Закинуть десяток человек на лодке и обеспечивать их, без задачи прорываться через эшелонированную оборону- это одно.
          Закинуть бригаду для проведения наступления, а лучше несколько - это задача на пару порядков более сложная и кровавая.

          После неудачного контрнаступления и десятков тысяч потерь самых боеспособных подразделений этим заняться - самое время.

          Идите ко мне, бандерлоги...(с)
        2. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 11:55
          0
          вот именно что небольшие, пару десятков тел спрятавшееся под развалинами моста может долго сидеть, а вот несколько тысяч уже не смогут больше пары дней без полноценного снабжения
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:38
    0
    Отлично! Пусть вывозят всё население оккупированных территорий. Желательно сразу в ЕС. Кто захочет - сможет из ЕС безопасно пробраться в РФ. Зато руки ВС РФ развяжут. Можно будет бомбить всё подряд.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 11:03
      +1
      Не иначе как драпать с Херсонщины собрались... Жил и работал в Новой Каховке Херсонской области, лет эдак сорок назад, когда ещё там по украински никто не говорил... Оборонять эту местность очень сложно - сплошные поля и никакой зеленки... Население абсолютно аполитично - моя хата с краю, ничего не знаю... В общем, эта территория всегда будет обузой в этой войне для того, кто её на текущий момент содержит и обороняет... Может я и ошибаюсь...
    2. seamen2
      seamen2 Сегодня, 11:29
      0
      *Можно будет бомбить всё подряд*
      и чем-нить потяжелее..чтобы сразу в пыль всушников. и наших парней сберегут.
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:44
    +2
    Похоже будут оборонительную линии строить, вывозят скорее всего из опасения, что лояльное население будет сбрасывать инфу армии РФ.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:52
      +1
      Цитата: lukash66
      Похоже будут оборонительную линии строить, вывозят скорее всего из опасения, что лояльное население будет сбрасывать инфу армии РФ.

      Сейчас ! Озабочены они сильно обороной .Детей на органы и усыновление в ЕС ,мужиков и женщин в армию,стариков вывезут
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:57
      +1
      Кстати неплохая фишка для подобных конфликтов. Раньше как было, местные жители по подвалам сидели ждали когда сменится власть или кто победит, а теперь фиг, увезут в тыл, а если надо и в окопы обратно отправят.
  4. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 10:58
    +1
    Действия киевского режима, направленные на эскалацию вооруженного конфликта, приводят к гибели тысяч военнослужащих, создают риски для мирного населения и, в конечном итоге, ведут Украину к экономическому и демографическому коллапсу.

    Сельских жителей из дома - на улицу и " по миру с протянутой рукой", их хозяйство все домашнее сельское помножат на ноль! Хуже чем пожар или наводнение!
    Куда селянину без дома и земли? Простите, ответ на этот вопрос даже не хочется писать...
    Раньше как было, местные жители по подвалам сидели ждали когда сменится власть или кто победит, а теперь фиг, увезут в тыл, а если надо и в окопы обратно отправят.

    Ничего себе у укрохунты метод мобилизации!
  5. Magellan
    Magellan Сегодня, 11:25
    0
    А может это такой хитровывернутый способ подтолкнуть западников больше пушек присылать: "а-а-а, нас скоро нагнут, вы ДАДИТЕ ещё срочно"