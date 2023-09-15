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«Пособник российских властей»: На Украине в базу сайта «Миротворец» внесли лидера КНДР Ким Чен Ына

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«Пособник российских властей»: На Украине в базу сайта «Миротворец» внесли лидера КНДР Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи попал в базу украинского сайта "Миротворец", куда заносятся все "враги" Украины. Запись о добавлении Ким Чен Ына в базу появилась на сайте еще 6 сентября, т.е. до его встречи с российским президентом.


Лидера КНДР объявили врагом Украины, но не на официальном уровне, а на сайте "Миротворец", внеся его в специальную базу. С другой стороны, хотя данный сайт и не имеет официального статуса, но в послемайданной Украине его считают чуть ли не государственным. По крайней мере, политическая верхушка режима во главе с Зеленским его деятельность только поощряет.

Вот теперь и Ким Чен Ын стал "врагом Украины", причем еще до встречи с Путиным. Просто в Киеве посчитали, раз северокорейский лидер вроде бы собрался в Россию, значит он враг. И не больше, и не меньше. На сайте указано, что он "пособник российских властей", а значит совершенных ими "преступлений", покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, является соучастником всех "преступлений" против Украины и так далее и тому подобное. В общем, все что пришло в недалекую голову администратора сайта, то и написал.


В российском МИДе уже назвали действия Киева очередной провокацией и тщетной попыткой запугать северокорейского лидера, который знать не знает про этот самый "Миротворец", да чихать на него хотел. У Ким Чен Ына другие заботы, он сегодня побывал на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, где осмотрел производство истребителей Су-35С и Су-57. Судя по лицу, ему все очень понравилось.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году Антоном Геращенко* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом) для внесения в его базу всех, кто якобы угрожает "национальной безопасности Украины". В ООН неоднократно призывали закрыть этот сайт, но режим на эти призывы внимания не обращает.
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19 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:00
    +4
    Ну и что, тов. Ын так переживать будет прям так переживать....
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 11:06
      +1
      Вот уж Ким поуссывается над креаклами... УкроРейх как всегда рассмешил... Кстати, а они Господа Бога не собираются там же прописать, за то что ума им не додал...
      КЛОУН правит Украиной,
      Потихоньку - не спеша,
      И у НЭНЬКИ едет крыша,
      Тихо шифером шурша,
      Но бессильна медицина
      Прекратить этот ДУРДОМ,
      И застряла Украина
      Меж ИУДОЙ и ХРИСТОМ…
      Ее бы вытащить оттуда -
      Из кромешной тьмы на свет,
      Только не дают ИУДЫ,
      А ХРИСТА, увы, там нет!!!
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:22
      0
      Ын так переживать будет прям так переживать..
      ...ага...сотку бахнет и на ядерный полигон
    3. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:23
      0
      Цитата: Nexcom
      так переживать будет прям так переживать....

      Прямо кушать не может ! feel
  2. potterz
    potterz Сегодня, 11:01
    +2
    Добро пожаловать в клуб Ким Чен Ын! ))
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 11:34
      +1
      Цитата: potterz
      Добро пожаловать в клуб Ким Чен Ын!

      Всё верно. Лучше быть членом клуба чем какие-то члены в/на тебе.
      Миротворец по жизни - это не гей в Европе.
  3. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 11:03
    +5
    Теперь можно загадывать загадку, что обьединяет папу Римского, военных журналистов и Ким Чен Ына.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:15
      +1
      Теперь можно загадывать загадку, что обьединяет папу Римского, военных журналистов и Ким Чен Ына.
      ..то ж е мне загадка..ясен пень.....ХОМОСАПИЕНСТВО
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:04
    +2
    РФ должна придумать специальную медаль типа "Очень порядочный человек" и награждать ей всех занесенных на Миротворец.
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:08
    +1
    Теперь он не сможет поехать отдыхать на Украину? А так хотел!
  6. Vinnibuh
    Vinnibuh Сегодня, 11:08
    +4
    Сильный ход украинцев.))) пы сы Достали уже с сообщением о коротком сообщении. Поэму обязательно что ли писать?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:32
      +1
      Поэму обязательно что ли писать?
      ...ну когда собаке делать не чё то...анекдот в тему
      Фурманов принимает зачёт у подразделения на предмет знания Африки..ну Петька на приёме первый
      фурманов
      -ну Пётр расскажи что ты знаешь об Африке...
      Петька
      -ну вот там много песков, и через них много караванов идут с верблюдами...вот верблюды идуть.идуть идуть иду.....
      Фурманов
      - так Пётр , про песок, караваны , верблюды всё правильно...только суть где
      Петка
      - как где ...прямо в песок
      так и с пискипитром...сути нет но глобально
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:17
    0
    Лидера КНДР объявили врагом Украины
    Тов. Ким Чен Ын плевать хотел на этих недоносков, но заметочку для себя сделает. Корейский лидер поддержал проводимую Россией СВО, а значит согласен с тем, что бандеровщину необходимо искоренять. А это главное.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:17
    +2
    Да-а-а-а. Не бывать Ким Чын Ину на Бандеростане. Как он жить то будет без этого "счастья"?
  9. Bianconeri
    Bianconeri Сегодня, 11:20
    +1
    Выбранное фото просто огонь! Типа реакция на попадание в эту "серьёзную" базу)) И откуда им известна дата его рождения? Я думал это загадка планетарного масштаба...
  10. BAI
    BAI Сегодня, 11:28
    +1
    Тут только фразой Лаврова, которую нельзя цитировать, можно ответить
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 11:42
    +1
    Зря они так с Ким Чен Ын. Ему даже англосаксы боятся хамить.
  12. seamen2
    seamen2 Сегодня, 11:44
    0
    *санкциями цивилизованных стран мира за нарушение прав человека* -- и это пишет юкрейновец..
    у них в юкрейн образец цивилизации и соблюдения прав человека.
  13. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 11:46
    +1
    Эта дурь будет дорого стоить украинцам. Сначала Китай оскорбили, теперь КНДР. Возможно Украина действительно перестанет существовать.