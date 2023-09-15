«Пособник российских властей»: На Украине в базу сайта «Миротворец» внесли лидера КНДР Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи попал в базу украинского сайта "Миротворец", куда заносятся все "враги" Украины. Запись о добавлении Ким Чен Ына в базу появилась на сайте еще 6 сентября, т.е. до его встречи с российским президентом.Лидера КНДР объявили врагом Украины, но не на официальном уровне, а на сайте "Миротворец", внеся его в специальную базу. С другой стороны, хотя данный сайт и не имеет официального статуса, но в послемайданной Украине его считают чуть ли не государственным. По крайней мере, политическая верхушка режима во главе с Зеленским его деятельность только поощряет.Вот теперь и Ким Чен Ын стал "врагом Украины", причем еще до встречи с Путиным. Просто в Киеве посчитали, раз северокорейский лидер вроде бы собрался в Россию, значит он враг. И не больше, и не меньше. На сайте указано, что он "пособник российских властей", а значит совершенных ими "преступлений", покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, является соучастником всех "преступлений" против Украины и так далее и тому подобное. В общем, все что пришло в недалекую голову администратора сайта, то и написал.В российском МИДе уже назвали действия Киева очередной провокацией и тщетной попыткой запугать северокорейского лидера, который знать не знает про этот самый "Миротворец", да чихать на него хотел. У Ким Чен Ына другие заботы, он сегодня побывал на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, где осмотрел производство истребителей Су-35С и Су-57. Судя по лицу, ему все очень понравилось.Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году Антоном Геращенко* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом) для внесения в его базу всех, кто якобы угрожает "национальной безопасности Украины". В ООН неоднократно призывали закрыть этот сайт, но режим на эти призывы внимания не обращает.