Генштаб ВСУ снова отчитался об «уничтожении» этой ночью всех дронов-камикадзе ВС РФ в небе над Хмельницкой областью

Умение врать, когда дело касается мнимых успехов украинских военных, давно уже стало своего рода визитной карточкой киевской пропаганды. Особенно усердствует в этом деле Генштаб ВСУ, регулярно докладывая о «перехвате» практически всех дронов-камикадзе «Герань-2», баллистических и даже гиперзвуковых ракет ВС РФ после очередного массированного удара по военным и связанным с ними объектам в тыловых районах Украины.
И это при том, что даже вопреки строжайшим запретам местные жители сообщают в соцсетях и публикуют кадры взрывов после прилетов российских боеприпасов в том или ином населенном пункте. При этом местные власти, следуя указаниям Киева, сообщают всякий раз о попадании исключительно в гражданские объекты. Но даже и это косвенно подтверждает, что доблестные украинские зенитчики не отработали на сто процентов.
Не стала исключением и сегодняшняя ночная атака ВС РФ по военным целям противника в тыловых районах Украины. В частности, комбинированные удары, скорее всего с применением «Гераней», были вновь нанесены по военному аэродрому в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Именно здесь располагается место хранения франко-британских ракет Storm Shadow и французских SCALP.
Отсюда же все еще имеющиеся в наличии советские самолеты Воздушных сил Украины, в частности переданные Киеву восточноевропейскими странами бывшего Варшавского договора, взлетают для нанесения ударов по территории России. Скорее всего, с этого аэродрома в воздух поднялись бомбардировщики Су-24М с западными дальнобойными ракетами, которые накануне атаковали находящиеся на судоремонтном заводе им. Серго Орджоникидзе в Севастополе военные суда ВМФ РФ.
Минобороны РФ подтвердило факт атаки судоремонтного заводе, в результате которой повреждения получили два находящихся на ремонте корабля. Они будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов.
Военное командование Украины в сегодняшней сводке объявило, что в ночь на 15 сентября ВС РФ атаковали Хмельницкую область дронами-камикадзе, которые украинцы упорно называют «Шахедами», подчеркивая их иранское производство. Далее все в традициях киевской пропаганды: Генштаб ВСУ сообщил, что «все 17 беспилотников были сбиты».
При этом местные жители, не боясь наказания, сообщают в пабликах о работе ПВО и мощных взрывах, прогремевших сегодня ночью в Староконстантинове, причем как раз там, где расположен военный аэродром. Сигналы воздушной тревоги начали звучать в городе около шести утра по местному времени, судя по сообщениям в чатах. И это не первый, наверняка и не последний, удар ВС РФ по данному военному аэродрому, на котором базируются самолёты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации (7-я БрТА). Эта бригада в данный момент является единственным авиационным соединением на Украине, вооруженным крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP.
Подобные не соответствующие действительности победные заявления киевских глашатаев уже изрядно поднадоели простым украинцам и даже военнослужащим ВСУ, которые своими глазами видят, что происходит на фронте и в тыловых регионах Украины. К примеру, вчера замминистра обороны Анна Маляр радостно отчиталась в соцсети, что ВСУ якобы полностью взяли под контроль село Андреевка к югу от Артемовска вблизи с Клещеевкой. Бои за контроль за эти населенные пункты украинская армия безуспешно ведет с самого начала так называемого контрнаступления.
Буквально через несколько минут после появления поста Маляр бойцы 3-й ОШБр ВСУ, которые как раз воюют к югу от Бахмута (Артемовска), опубликовали опровержение, сообщив, что бои за взятие Андреевки продолжаются, идут они очень тяжело. Ничтоже сумняшеся, замминистра обороны сразу же отредактировала свой победный пост.
Да ладно завравшаяся Маляр, которая вроде как вскоре уйдет со своего поста вслед за бывшим начальником. Даже Укрэнерго, в котором видимо не читают сводки Генштаба ВСУ, ранее сообщило об уничтожении половины энергосистемы страны в результате воздушных налетов ВС РФ, причем приведя конкретные цифры. По данным украинских энергетиков, в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года только по энергетическим объектам Украины было зафиксировано 271 попадание различными средствами поражения ВС РФ. Как говорится, нестыковка выходит.