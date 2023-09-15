Армянский дипломат: Около 150 квадратных километров суверенной территории Армении оккупированы Азербайджаном

До сегодняшнего дня около 150 квадратных километров суверенной территории Армении оккупированы, и, несмотря на требования международного сообщества, ВС Азербайджана не выведены с этих территорий

Если Азербайджан выведет свои войска с ранее занятых армянских территорий, это позволит укрепить доверие Еревана к Баку. Об этом заявил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.Дипломат прокомментировал события годичной давности, когда произошел очередной армяно-азербайджанский конфликт. Тогда, по утверждению Еревана, погибли более 200 военнослужащих.- подчеркнул армянский дипломат.Марукян считает, что азербайджанская армия должна покинуть армянские земли, одновременно Баку должен освободить всех военнопленных, содержащихся в азербайджанских тюрьмах. Но пока вряд ли есть основания считать, что азербайджанское руководство удовлетворит такие требования армянской стороны.Напряженность в Закавказье в последние месяцы значительно возросла. Азербайджан, ощущая свое значительное военное превосходство над Арменией, переходит к более решительным действиям, а премьер-министр Армении Никол Пашинян делает ошибку за ошибкой, рассчитывая заручиться поддержкой Запада и дистанцируясь от России. Ранее Пашинян обвинил Россию в том, что она якобы сама уходит с Южного Кавказа и заявил, что в условиях украинского конфликта быть гарантом безопасности Армении Москва якобы не может.