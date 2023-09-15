Армянский дипломат: Около 150 квадратных километров суверенной территории Армении оккупированы Азербайджаном

Если Азербайджан выведет свои войска с ранее занятых армянских территорий, это позволит укрепить доверие Еревана к Баку. Об этом заявил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.
Дипломат прокомментировал события годичной давности, когда произошел очередной армяно-азербайджанский конфликт. Тогда, по утверждению Еревана, погибли более 200 военнослужащих.
До сегодняшнего дня около 150 квадратных километров суверенной территории Армении оккупированы, и, несмотря на требования международного сообщества, ВС Азербайджана не выведены с этих территорий
- подчеркнул армянский дипломат.
Марукян считает, что азербайджанская армия должна покинуть армянские земли, одновременно Баку должен освободить всех военнопленных, содержащихся в азербайджанских тюрьмах. Но пока вряд ли есть основания считать, что азербайджанское руководство удовлетворит такие требования армянской стороны.
Напряженность в Закавказье в последние месяцы значительно возросла. Азербайджан, ощущая свое значительное военное превосходство над Арменией, переходит к более решительным действиям, а премьер-министр Армении Никол Пашинян делает ошибку за ошибкой, рассчитывая заручиться поддержкой Запада и дистанцируясь от России. Ранее Пашинян обвинил Россию в том, что она якобы сама уходит с Южного Кавказа и заявил, что в условиях украинского конфликта быть гарантом безопасности Армении Москва якобы не может.