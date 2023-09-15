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Армянский дипломат: Около 150 квадратных километров суверенной территории Армении оккупированы Азербайджаном

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Армянский дипломат: Около 150 квадратных километров суверенной территории Армении оккупированы Азербайджаном

Если Азербайджан выведет свои войска с ранее занятых армянских территорий, это позволит укрепить доверие Еревана к Баку. Об этом заявил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.


Дипломат прокомментировал события годичной давности, когда произошел очередной армяно-азербайджанский конфликт. Тогда, по утверждению Еревана, погибли более 200 военнослужащих.

До сегодняшнего дня около 150 квадратных километров суверенной территории Армении оккупированы, и, несмотря на требования международного сообщества, ВС Азербайджана не выведены с этих территорий

- подчеркнул армянский дипломат.

Марукян считает, что азербайджанская армия должна покинуть армянские земли, одновременно Баку должен освободить всех военнопленных, содержащихся в азербайджанских тюрьмах. Но пока вряд ли есть основания считать, что азербайджанское руководство удовлетворит такие требования армянской стороны.

Напряженность в Закавказье в последние месяцы значительно возросла. Азербайджан, ощущая свое значительное военное превосходство над Арменией, переходит к более решительным действиям, а премьер-министр Армении Никол Пашинян делает ошибку за ошибкой, рассчитывая заручиться поддержкой Запада и дистанцируясь от России. Ранее Пашинян обвинил Россию в том, что она якобы сама уходит с Южного Кавказа и заявил, что в условиях украинского конфликта быть гарантом безопасности Армении Москва якобы не может.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Азербайджана
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8 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:19
    +4
    Нагорный Карабах, всегда будет камнем преткновения в отношениях этих двух стран... Очень сложная история у этой территории и однозначно сказать кому она должна принадлежать, тоже очень сложно... И армяне и азербайджанцы абсолютно уверены, что именно им... Жили там в основном армяне, а отдали его в 1919 Азербайджану... В общем история схожая с крымской... Был как раз на курсах в Ереване в 89-м, когда произошли трагические события в Сумгаите, так что слышал только армянскую версию всего произошедшего... Нужно было забирать его себе при распаде СССР...
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:26
      0
      судя по открытой инфе исключительно как автономная область в составе АзССР
      4 июля 1921 года на заседании Кавказского бюро Центрального комитета Российской коммунистической партии (большевиков) (Кавбюро ЦК РКП(б)) было принято решение передать территорию Армении. Однако на следующий день Кавбюро пересмотрело вопрос в пользу Азербайджана, «исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами».

      С 1921 года регион как административно-территориальная единица входил в состав Азербайджанской Советской Социалистической Республики на правах широкой автономии. В 1923 году получил статус автономной области (НКАО) в составе Азербайджанской ССР.
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 11:26
      0
      Цитата: Lev_Russia
      Нужно было забирать его себе при распаде СССР.

      Насколько я помню Армения бедный Нагорный Карабах вроде как и не признала официально, а всё какие-то словесные телодвижения и болтовня.
      Азербайджан имеет деньги от нефти и поэтому гораздо силён во всех отношениях и с поддержкой мусульманского мира, а Армения хоть и имеет коньяк Арарат, но и с Россией разводится хочет и на халяву свои проблемы решить пытается. При такой политике им ничего не светит.
      Коньяк не является защитой от всех бед.
    3. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 11:27
      +1
      Цитата: Lev_Russia
      Нагорный Карабах, всегда будет камнем преткновения в отношениях этих двух стран...

      С чего это вдруг? Армяне по факту сами от него отказались признав территорию Азербайджанской. Даже если бы не так, отбить его военным путём самостоятельно у них не получится. России это конфликт даром не нужен. Вот пусть сами и разбираются.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: Lev_Russia
      Кстати, по моему, какое-то время эта территория в составе СССР была самостоятельным субъектом...

      Владимир Ленин подписал Декрет «Об Автономной Крымской Советской Социалистической Республике», республика входила в состав РСФСР. События 1921 года эхом отозвались в январе 1991-го, когда крымчане в ходе первого в истории СССР референдума единодушно проголосовали за восстановление Крымской автономии в составе Союза. Это стало первым шагом на пути к возвращению Крыма домой, в Россию.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:25
    +1
    Ну так у вас там учения с США. Пусть они помогут, а мы поржем в сторонке
  3. seamen2
    seamen2 Сегодня, 11:33
    0
    *Если Азербайджан выведет свои войска с ранее занятых армянских территорий, это позволит укрепить доверие Еревана к Баку*.
    Армянин торговаться пытается как на рынке. Но он не знает, что азера в торговле понимают больше. И как оказалось-в военном деле тоже. Плохая сделка.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:46
    0
    Ну да, на начало междусобойчика в 2020 г. под Арменией были четыре области исконных земель азеров с момента последней бучи, ничего так - десятки лет? Как в дачном кооперативе два соседа межу делят. Сначала ругать - драка, потом суды, а после смертоубийство. Демаркация и сервитут поди слышали, есть ведь там образованные люди, не все у сохи.