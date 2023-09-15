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Эксперты из США и Великобритании назвали главные угрозы переизбранию Джо Байдена на второй срок

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Эксперты из США и Великобритании назвали главные угрозы переизбранию Джо Байдена на второй срок

В США разгорается нешуточная борьба за будущее президентского кресла. Стороны – Республиканская и Демократическая партии, используют малейшую «слабинку» конкурента, чтобы выставить его в не самом лучшем свете перед американскими избирателями. Впрочем, в ход уже пошли и более «тяжеловесные» аргументы, такие как уголовное законодательство.


Особое внимание в данном противостоянии привлекает к себе действующий хозяин Белого дома Джо Байден. Исходя из его публичных выступлений и, в целом, действий на мировой арене, становится понятно, что в силу своего возраста президент США уже не способен эффективно руководить страной. Между тем он объявил о своем решении участвовать в выборах осенью 2024-го и вступил в борьбу за второй президентский срок.

Однако по мнению многих экспертов, Байдену вряд ли удастся сохранить свой пост. Как считают аналитики из CNN, сегодня отчетливо просматриваются минимум две существенные угрозы переизбранию Джо Байдена на второй срок.

Во-первых, как это уже упоминалось выше, против действующего президента США играет его возраст. Многие американские избиратели считают, что 80-летний мужчина слишком стар для управления страной.

К слову, о возрасте Байдена, как о причине его будущего провала, пишет и издание The Telegraph. Британские эксперты и вовсе обвиняют действующую администрацию в «неумышленной игре в пользу России и Китая». Все дело в том, что, по мнению авторов статьи, президент США в силу возрастных изменений уже не может принимать важные политические решения.

Поэтому он попросту делегировал президентские полномочия своей администрации, чем позволил главным геополитически врагам, дословно, «игнорировать американские притязания на моральное превосходство».

Но вернемся к материалу от CNN. Второй, и еще более опасной для президентства Байдена угрозой, по мнению аналитиков, являются уголовные дела, заведенные на его сына.

Хантеру Байдену может грозить до 25 лет тюрьмы за незаконное хранение оружия и употребление наркотиков. При этом здесь пока речь не идет о финансовых махинациях, которые проворачивал сын Джо Байдена на Украине в 2014 году, где ему мог помогать отец, тогда занимавший пост вице-президента при администрации Обамы.

В целом, по мнению, как американских, так и британских экспертов, действующему американскому лидеру однозначно не стоит участвовать в предстоящих выборах. В противном случае, весь мир может стать свидетелем глубокого упадка политики США.
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6 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:40
    0
    Эта клоунада с избранием Байдена самой Америке неужели не надоела...??? Хватит издеваться над стариком - отправьте его на пенсию...
    А будет сопротивляться, посадите под домашний арест... Ну и наконец можем обменять его на любимого вами Навального...

    Говорят, что с возрастом к нам приходит мудрость
    Но порой приходят старость и маразм -
    Будьте снисходительны - проявите чуткость…
    Отложите в сторону шутки и сарказм…
    Ну, заснул он прямо на прямом эфире -
    Разве кто не хочет с возрастом поспать…???
    Так уж все устроено в этом грешном мире,
    Чтоб заснуть, нам с возрастом не нужна кровать...
    А на трапе падать это же к удаче,
    Ну а трижды падать это ль не судьба…???
    Байдену дул в спину… Путин… Не иначе…
    Так уж получается – жизнь это борьба!!!
  2. Stranger03
    Stranger03 Сегодня, 11:44
    0
    Цитата: Lev_Russia
    Эта клоунада с избранием Байдена самой Америке неужели не надоела...??? Хватит издеваться над стариком - отправьте его на пенсию...

    А почему должен надоесть цирк? feel
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:50
    0
    по мнению многих экспертов, Байдену вряд ли удастся сохранить свой пост.
    Так это и без экспертов видно причем очень ярко (состояние здоровья). Странно, что Байдена еще рассматривают, как кандидатуру на второй срок. Хотя с учетом деградации политического истеблишмента Сша это не удивительно.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:51
    0
    Особое внимание в данном противостоянии привлекает к себе действующий хозяин Белого дома Джо Байден.
    Республиканцы хотят натянуть )) дело до импичмента. Главное для бидона, в этой ситуации, не проспать данное мероприятие.
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 11:52
    0
    Всех кто против переизбрания бидона на кол во имя демократии. Никаких недовольств переизбрания бидона на второй срок не должно быть. Всех давить беспощадно. Бидон самый лучший перзидент США (для России) за всю историю. Он эффетивно и тщательно погружает этот град на холме в Ад. И то что не успеет сделать за первый срок добьет на втором.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:55
    0
    Главное не процесс выборов, а как и кто считает бюллетени.
    Если бы от выборов хоть что-то зависело, людям бы не позволили в них участвовать.
    Это будет еще не раз повторяться.