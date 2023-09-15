Эксперты из США и Великобритании назвали главные угрозы переизбранию Джо Байдена на второй срок

В США разгорается нешуточная борьба за будущее президентского кресла. Стороны – Республиканская и Демократическая партии, используют малейшую «слабинку» конкурента, чтобы выставить его в не самом лучшем свете перед американскими избирателями. Впрочем, в ход уже пошли и более «тяжеловесные» аргументы, такие как уголовное законодательство.
Особое внимание в данном противостоянии привлекает к себе действующий хозяин Белого дома Джо Байден. Исходя из его публичных выступлений и, в целом, действий на мировой арене, становится понятно, что в силу своего возраста президент США уже не способен эффективно руководить страной. Между тем он объявил о своем решении участвовать в выборах осенью 2024-го и вступил в борьбу за второй президентский срок.
Однако по мнению многих экспертов, Байдену вряд ли удастся сохранить свой пост. Как считают аналитики из CNN, сегодня отчетливо просматриваются минимум две существенные угрозы переизбранию Джо Байдена на второй срок.
Во-первых, как это уже упоминалось выше, против действующего президента США играет его возраст. Многие американские избиратели считают, что 80-летний мужчина слишком стар для управления страной.
К слову, о возрасте Байдена, как о причине его будущего провала, пишет и издание The Telegraph. Британские эксперты и вовсе обвиняют действующую администрацию в «неумышленной игре в пользу России и Китая». Все дело в том, что, по мнению авторов статьи, президент США в силу возрастных изменений уже не может принимать важные политические решения.
Поэтому он попросту делегировал президентские полномочия своей администрации, чем позволил главным геополитически врагам, дословно, «игнорировать американские притязания на моральное превосходство».
Но вернемся к материалу от CNN. Второй, и еще более опасной для президентства Байдена угрозой, по мнению аналитиков, являются уголовные дела, заведенные на его сына.
Хантеру Байдену может грозить до 25 лет тюрьмы за незаконное хранение оружия и употребление наркотиков. При этом здесь пока речь не идет о финансовых махинациях, которые проворачивал сын Джо Байдена на Украине в 2014 году, где ему мог помогать отец, тогда занимавший пост вице-президента при администрации Обамы.
В целом, по мнению, как американских, так и британских экспертов, действующему американскому лидеру однозначно не стоит участвовать в предстоящих выборах. В противном случае, весь мир может стать свидетелем глубокого упадка политики США.