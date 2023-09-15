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Британский аналитик заявил, что из-за прошлогоднего обстрела самолета Великобритании истребителем РФ могла начаться война

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Британский аналитик заявил, что из-за прошлогоднего обстрела самолета Великобритании истребителем РФ могла начаться война

В сентябре 2022 года действиями российского истребителя якобы могла бы быть спровоцирована мировая война. С таким заявлением выступил британский аналитик, почетный профессор Букингемского университета Энтони Глис.


Напомним, что 29 сентября истребитель Су-27 ВС РФ выпустил две ракеты в сторону британского самолета, летевшего над Черным морем. На борту самолета находились около 30 британских военнослужащих. Если бы самолет Соединенного королевства был сбит, могли бы наступить очень серьезные последствия.

Глис утверждает, что Великобритания могла бы применить в действие знаменитую 5-ю статью устава НАТО, предполагающую вооруженное вмешательство всех стран альянса в случае агрессии против какой-либо страны, входящей в его состав.

Если бы наш самолет был сбит, а наши люди погибли, нам пришлось бы отреагировать. Кто знает, чем бы это закончилось

- заявил британский профессор.

Российская сторона объяснила инцидент техническими неполадками. Он был замят, но, спустя почти год, в британской прессе опять начали его активно обсуждать. Вероятно, в Соединенном королевстве не до конца отдают себе отчет, чем может закончиться такой глобальный конфликт для самой Великобритании и британцев. Иначе вряд ли британской стороне имело бы смысл опять обсуждать событие, которое не привело к человеческим жертвам и завершилось без последствий.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:34
    +2
    Великобритания могла бы применить в действие знаменитую 5-ю статью устава НАТО

    ***
    Статья 5

    «Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, КОТОРОЕ СОЧТЁТ НЕОБХОДИМЫМ, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона.

    О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету Безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности» ...
    ***
    1. vargo
      vargo Сегодня, 11:55
      0
      Почему-то вспоминается тема из "Пираты Карибского моря". Где Пиратский кодекс это "лишь свод правил и рекомендаций, а не законов") Так и тут, всем говорят о законе. А по факту "которое сочтет необходимым". По сути, главное это не устав НАТО, а решимость его участников.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 11:56
      0
      "История не знает сослагательного наклонения"
      И. В. Сталин
      ...могла бы, да не смогла.
    3. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 12:00
      +1
      Всегда поражаюсь этим островитянам - британцам и японцам... Чисто стратегически - в случае третьей мировой с применением ЯО их острова первыми станут непригодными для жизни территориями... Но по русофобии они всегда впереди планеты всей...
      Куда же без БРИТАНИИ…??? Ну, без нее никак…
      Была всегда БPИTAHИЯ России злейший BPAГ…
      И АНГЛИЧАНКА гадила всегда моей стране,
      Соседей подстрекая с моей страной к ВОЙНЕ…
      Под дверь она готова всегда, пардон, НАСРАТЬ,
      Но трусит напрямую с Россией ВОЕВАТЬ…
      Ну, вот такая подлая БРИТАНИЯ страна,
      А нам ну как то по ХРЕНУ – она нам не нужна…

  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:35
    +2
    А чего не вспоминает, как их калошу бомбили в Черном море?
  3. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 11:38
    +3
    ...Если бы наш самолет был сбит, а наши люди погибли, нам пришлось бы отреагировать. Кто знает, чем бы это закончилось
    - заявил британский профессор.

    Прошёл уже год и снова это ЕСЛИ БЫ. Ну остался БЫ британский профессор без Букингемского универа. И это в лучшем случае...
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 11:44
      +1
      Цитата: AlexVas44
      ...Если бы наш самолет был сбит, а наши люди погибли, нам пришлось бы отреагировать. Кто знает, чем бы это закончилось
      - заявил британский профессор.

      Прошёл уже год и снова это ЕСЛИ БЫ. Ну остался БЫ британский профессор без Букингемского универа. И это в лучшем случае...

      Скорее всего не осталось бы ни профессора ни университета, да и вообще мало бы что осталось и не только в мелкобритании. yes
  4. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 11:38
    +3
    Статья то есть,а вот подпишутся ли впрягаться за саксов другие большой вопрос. Своя рубашка в случае ядреной заварушки ближе к телу. На словах то все гладко,а если прилетит Сармат?
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:42
    +1
    Если бы да кабы. Ещё один любитель после драки кулаком махать. Прямо деревенский Ерошка, который пересидев за овином избиение своих приятелей, прибегает с дрыном и орет- "всех порежу, всем кровь пущу". laughing
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:44
    +2
    Если бы наш самолет был сбит, а наши люди погибли, нам пришлось бы отреагировать. Кто знает, чем бы это закончилось
    Англия бы точно исчезла если англичане вдруг вздумали повоевать с Россией даже при поддержке НАТО. Читайте российскую ядерную доктрину. Один вспомнил инцидент годичной давности, другие бродят собирая якобы обломки российских БПЛА (румыны), третьи Калининград обзывают по немецки... К чему бы это?
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:47
    +2
    Великобритания могла бы применить в действие знаменитую 5-ю статью устава НАТО

    Никак не могла бы, ставить судьбу всего мира на кон из какого то сбитого самолета... belay это несерьезно.
    Англосаксы как всегда пытаются запугать нас всякой чушью которую сами же и придумали.
    Для мировой войны нужны более веские основания чем сбитый самолёт...а вот поводом для войны этот инцидент вполне мог быть... smile пока что для британцев не созрели условия для развязывания третьей мировой войны.
  8. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 11:53
    0
    Глис утверждает, что Великобритания могла бы применить в действие знаменитую 5-ю статью устава НАТО, предполагающую вооруженное вмешательство всех стран альянса в случае агрессии против какой-либо страны, входящей в его состав.
    Ну это вряд ли. Великобритания могла ходатайствовать о применении НАТО, этой статьи в отношении к ней в связи с имевшим место инцидентом. Но весь ход последних событий убеждает в нежелании стран НАТО воевать, так сказать, своими руками. Да и с готовностью к ведению БД высокой интенсивности не всё в порядке, мягко говоря. Поэтому бриттов и саксов скорее всего убедили бы, что это не акт агрессии, просто ... ну шутка что ли такая. Ну чё от нас исчо ждать - ",, азиатс, дикарис". fellow
  9. Жнец
    Жнец Сегодня, 11:54
    0
    Если наш военный самолет пролетит неподалеку от британии какова будет реакция англосаксов? Помашут платочком и пожелают всего наилучшего?