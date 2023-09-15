Британский аналитик заявил, что из-за прошлогоднего обстрела самолета Великобритании истребителем РФ могла начаться война

Если бы наш самолет был сбит, а наши люди погибли, нам пришлось бы отреагировать. Кто знает, чем бы это закончилось

В сентябре 2022 года действиями российского истребителя якобы могла бы быть спровоцирована мировая война. С таким заявлением выступил британский аналитик, почетный профессор Букингемского университета Энтони Глис.Напомним, что 29 сентября истребитель Су-27 ВС РФ выпустил две ракеты в сторону британского самолета, летевшего над Черным морем. На борту самолета находились около 30 британских военнослужащих. Если бы самолет Соединенного королевства был сбит, могли бы наступить очень серьезные последствия.Глис утверждает, что Великобритания могла бы применить в действие знаменитую 5-ю статью устава НАТО, предполагающую вооруженное вмешательство всех стран альянса в случае агрессии против какой-либо страны, входящей в его состав.- заявил британский профессор.Российская сторона объяснила инцидент техническими неполадками. Он был замят, но, спустя почти год, в британской прессе опять начали его активно обсуждать. Вероятно, в Соединенном королевстве не до конца отдают себе отчет, чем может закончиться такой глобальный конфликт для самой Великобритании и британцев. Иначе вряд ли британской стороне имело бы смысл опять обсуждать событие, которое не привело к человеческим жертвам и завершилось без последствий.