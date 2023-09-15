Военное обозрение
Войти Регистрация

Шойгу призвал совершенствовать боевые возможности ударных вертолётов Ка-52

9
Шойгу призвал совершенствовать боевые возможности ударных вертолётов Ка-52

Боевые возможности ударных вертолетов Ка-52 необходимо повышать, при этом не забывать про защиту летчиков. Об этом заявил Сергей Шойгу на совещании по итогам посещения Арсеньевского авиазавода "Прогресс", выпускающего данные винтокрылые машины.


Глава оборонного ведомства продолжает рабочую поездку по Дальнему Востоку, после посещения судостроительного завода "Звезда" в Большом Камне, Шойгу прибыл на Арсеньевский вертолетный завод, где проверил выполнение гособоронзаказа по производству вертолетов Ка-52.

Как заявил директор "Прогресса" Сергей Шамшура в процессе осмотра цехов предприятия, завод с работой справляется, количество заказанной техники выросло в разы, но вертолеты исправно поставляются военным, в том числе и в зону СВО. В этом году планируется сделать задел и на следующий, несмотря на возросший объем гособоронзаказа. Одновременно со сборкой новых вертолетов, предприятие осуществляет ремонт и модернизацию уже побывавших в зоне СВО.

В 2023 году для Арсеньевского авиазавода "Прогресс" вдвое возрос объем по выполнению государственного оборонного заказа, в сравнении с предыдущим годом. Приоритет, безусловно, сейчас отдаем изготовлению машин для наших вооруженных сил. Задания выполняются досрочно, идем с опережением графика

- заявил Шамшура.

Как отметили на прошедшем совещании, модернизированный Ка-52М получил новую РЛС, прицельный комплекс и новое вооружение. Министр подчеркнул, что необходимо постоянно совершенствовать боевые возможности вертолета, особое внимание при этом уделяя защите летчиков.

На сегодняшний день ударный вертолет Ка-52 является основной винтокрылой машиной армейской авиации в зоне спецоперации. Машина показала большую эффективность при уничтожении бронетехники и личного состава противника, при этом доказав надежность своей конструкции.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 11:46
    +1
    Ка-52 по факту является лучшим ударным вертолётом России (возможно и мира)! Но как говорится - Нет предела Совершенству, стоит продолжать работы над машиной.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:58
      0
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      стоит продолжать работы над машиной.

      На основании чего вы так решили? Вы конструктор? Может быть лучше разрабатывать новую машину?
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:47
    0
    В 2023 году для Арсеньевского авиазавода "Прогресс" вдвое возрос объем по выполнению государственного оборонного заказа, в сравнении с предыдущим годом.
    Подход к делу со стороны заказчика по-государственному деловой и нужный. И работа для людей на заводе на многие года, соответственно зарплата и т.д.
    Для ВПК РФ, 52-е представляют приоритетную нишу, которая не просто заполняется числом вертолетов, а доказана своей эффективностью в зоне боевых действий СВО как одиними из самых лучших образцов среди винтокрылых данного класса. В т.ч. и западно/мерикатосовских.
  3. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 11:51
    +1
    Интересно было бы посмотреть на вариант модернизации К-52 как носителя ударных БПЛА. Всё же прорывать оборону на линии боевого соприкосновения лучше эшелонированной системой, а не лететь на пролом. Тем более теперь есть хорошая РЛС и можно управлять БПЛА не только визуально.
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:51
    0
    Шойгу призвал совершенствовать боевые возможности ударных вертолётов Ка-52

    И как это понимать? То есть вертолёты сырые? Или он думает что только после таких призывов будет появляться новая техника? Процесс усовершенствований бесконечен и в реальности ограничен техническим заданием, физическими законами, технологическими возможностями и финансированием. Первый и последний пункт зависит от мо, второй и третий от природы и производства.
  5. Белый АК
    Белый АК Сегодня, 11:51
    0
    Зачем призывать, техзадание надо разработать и давать и контролировать качество работ выполняемых, напризыввл уже за 10 лет армию угробил своими фотоотчетами
  6. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:56
    0
    Вот такие надо беспилотниками с изделием 305 производить.
  7. air wolf
    air wolf Сегодня, 11:56
    0
    Есть много вариантов его забронировать, накладные пластины из высокомолекулярного полиэтилена толщиной 10 мм по всей площади кабины и то не плохо будет, или полиуретановой броней до 5 мм обмазать, от стрелковки сойдёт, а то фольга же по бокам...
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:57
    0
    Для начала поставьте на все Ка 52 надвтулочную РЛС,и вместо неэффективных нурсов вооружите его ракетой Гермес,и лёгкими ракетами класса земля-воздух с дальностью стрельбы в 30 километров работающих по принципу "выстрелил -забыл".