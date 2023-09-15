Шойгу призвал совершенствовать боевые возможности ударных вертолётов Ка-52

В 2023 году для Арсеньевского авиазавода "Прогресс" вдвое возрос объем по выполнению государственного оборонного заказа, в сравнении с предыдущим годом. Приоритет, безусловно, сейчас отдаем изготовлению машин для наших вооруженных сил. Задания выполняются досрочно, идем с опережением графика

Боевые возможности ударных вертолетов Ка-52 необходимо повышать, при этом не забывать про защиту летчиков. Об этом заявил Сергей Шойгу на совещании по итогам посещения Арсеньевского авиазавода "Прогресс", выпускающего данные винтокрылые машины.Глава оборонного ведомства продолжает рабочую поездку по Дальнему Востоку, после посещения судостроительного завода "Звезда" в Большом Камне, Шойгу прибыл на Арсеньевский вертолетный завод, где проверил выполнение гособоронзаказа по производству вертолетов Ка-52.Как заявил директор "Прогресса" Сергей Шамшура в процессе осмотра цехов предприятия, завод с работой справляется, количество заказанной техники выросло в разы, но вертолеты исправно поставляются военным, в том числе и в зону СВО. В этом году планируется сделать задел и на следующий, несмотря на возросший объем гособоронзаказа. Одновременно со сборкой новых вертолетов, предприятие осуществляет ремонт и модернизацию уже побывавших в зоне СВО.- заявил Шамшура.Как отметили на прошедшем совещании, модернизированный Ка-52М получил новую РЛС, прицельный комплекс и новое вооружение. Министр подчеркнул, что необходимо постоянно совершенствовать боевые возможности вертолета, особое внимание при этом уделяя защите летчиков.На сегодняшний день ударный вертолет Ка-52 является основной винтокрылой машиной армейской авиации в зоне спецоперации. Машина показала большую эффективность при уничтожении бронетехники и личного состава противника, при этом доказав надежность своей конструкции.