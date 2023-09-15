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Комитет Сената США изучает, почему Илон Маск единолично решает судьбу использования Starlink на Украине

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Комитет Сената США изучает, почему Илон Маск единолично решает судьбу использования Starlink на Украине

Комитет по вооруженным силам Сената США приступил к изучению вопроса о том, почему бизнесмен Илон Маск сам определяет, как и когда использовать спутниковую систему Starlink на Украине. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.


В Сенате вызвало недовольство решение Маска не включать систему спутниковой связи в районе Крымского полуострова, что сорвало планы Украины по атаке баз Черноморского флота России. Комитет Сената собирается рассмотреть ситуацию со спутниковой связью США и поведение Маска.

Председатель комитета Джек Рид заинтересовался, почему администрация США не приняла решение по использованию Starlink. Он подчеркнул, что частные лица, даже если это и Илон Маск, не могут обладать решающим словом в вопросах, затрагивающих национальную безопасность Соединенных Штатов.

Члены Сената США от Демократической партии требуют разъяснений и от Минобороны. В Пентагоне, по их мнению, должны объяснить, каким образом стала возможной ситуация, в которой Маск сам определяет, использовать или не использовать Украине спутниковую связь в ее отдельных регионах.

Предприниматель ранее заявлял, что включить спутниковую связь в Крыму он не мог из-за западных санкций против России. Кроме того, Маск отметил, что сейчас ту часть спутникового интернета, которая используется украинскими войсками, контролирует военное ведомство США. Интересно, что власти США в своей политике все дальше отходят от декларируемых ими же «американских ценностей», ограничивая собственников бизнеса в самостоятельности при осуществлении управления деятельностью своих же компаний.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Official SpaceX Photos
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5 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:59
    +1
    С каких пор территория Крыма входит в зону нацбезопасности сшы? fool А Маску этих сенаторов нужно по Русски послать на три буквы!!! am
  2. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 12:01
    0
    Он подчеркнул, что частные лица, даже если это и Илон Маск, не могут обладать решающим словом в вопросах, затрагивающих национальную безопасность Соединенных Штатов.

    Ох, чую, отожмут скоро у Илона его бизЬнес, ибо он затрагивает национальную безопасность Соединенных Штатов и УкроРейха... request
  3. Курганец-45
    Курганец-45 Сегодня, 12:01
    0
    "не могут обладать решающим словом в вопросах, затрагивающих национальную безопасность Соединенных Штатов." - какая еще национальная безопасность СШП может быть у границ России.
  4. Krilion
    Krilion Сегодня, 12:01
    +1
    действительно странно.. владелец созданной собственными руками системы связи смеет сам решать как ее использовать..
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:06
    0
    частные лица, даже если это и Илон Маск, не могут обладать решающим словом в вопросах, затрагивающих национальную безопасность Соединенных Штатов.
    А причем тут национальную безопасность США, когда речь идет о российском Крыме. Если США считают Украину своей территорией (колонией), то Крым то Россия.