Комитет Сената США изучает, почему Илон Маск единолично решает судьбу использования Starlink на Украине

Комитет по вооруженным силам Сената США приступил к изучению вопроса о том, почему бизнесмен Илон Маск сам определяет, как и когда использовать спутниковую систему Starlink на Украине. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
В Сенате вызвало недовольство решение Маска не включать систему спутниковой связи в районе Крымского полуострова, что сорвало планы Украины по атаке баз Черноморского флота России. Комитет Сената собирается рассмотреть ситуацию со спутниковой связью США и поведение Маска.
Председатель комитета Джек Рид заинтересовался, почему администрация США не приняла решение по использованию Starlink. Он подчеркнул, что частные лица, даже если это и Илон Маск, не могут обладать решающим словом в вопросах, затрагивающих национальную безопасность Соединенных Штатов.
Члены Сената США от Демократической партии требуют разъяснений и от Минобороны. В Пентагоне, по их мнению, должны объяснить, каким образом стала возможной ситуация, в которой Маск сам определяет, использовать или не использовать Украине спутниковую связь в ее отдельных регионах.
Предприниматель ранее заявлял, что включить спутниковую связь в Крыму он не мог из-за западных санкций против России. Кроме того, Маск отметил, что сейчас ту часть спутникового интернета, которая используется украинскими войсками, контролирует военное ведомство США. Интересно, что власти США в своей политике все дальше отходят от декларируемых ими же «американских ценностей», ограничивая собственников бизнеса в самостоятельности при осуществлении управления деятельностью своих же компаний.