ВМФ России получит 12 надводных и подводных кораблей до конца 2023 года

Двенадцать новых кораблей поступят до конца текущего года на вооружение Военно-морского флота России. Среди них будут как надводные, так и подводные военные суда.
Как заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ), в этом году два корабля уже приняты в эксплуатацию, постройку еще 12 планируется завершить до конца текущего года. В их число войдут фрегат "Адмирал Головко", атомный подводный крейсер "Красноярск" и ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III". Министр обороны также отметил, что в течение последних десяти лет российский Военно-морской флот пополнился более чем 50 новыми кораблями.
В настоящее время Шойгу находится в рабочей поездке в Приморском крае, в ходе которой глава Минобороны осуществил проверку хода выполнения государственного оборонного заказа на дальневосточном предприятии "Звезда", расположенном в Большом Камне, а также на расположенном в Арсеньеве вертолетном заводе "Прогресс".
После поездки на оборонные предприятия министр обороны отправился в штаб ТОФ, где было проведено совещание по итогам выполнения гособоронзаказов предприятиями военно-промышленного комплекса в дальневосточном регионе.
Кроме того, Шойгу подчеркнул, что в настоящее время продолжается разработка новых проектов атомных подводных лодок и подводных беспилотных аппаратов. Обеспечение совершенствования ВМФ направлено на обеспечение возможности успешно отстаивать геополитические интересы страны.