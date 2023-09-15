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ВМФ России получит 12 надводных и подводных кораблей до конца 2023 года

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ВМФ России получит 12 надводных и подводных кораблей до конца 2023 года

Двенадцать новых кораблей поступят до конца текущего года на вооружение Военно-морского флота России. Среди них будут как надводные, так и подводные военные суда.


Как заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ), в этом году два корабля уже приняты в эксплуатацию, постройку еще 12 планируется завершить до конца текущего года. В их число войдут фрегат "Адмирал Головко", атомный подводный крейсер "Красноярск" и ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III". Министр обороны также отметил, что в течение последних десяти лет российский Военно-морской флот пополнился более чем 50 новыми кораблями.

В настоящее время Шойгу находится в рабочей поездке в Приморском крае, в ходе которой глава Минобороны осуществил проверку хода выполнения государственного оборонного заказа на дальневосточном предприятии "Звезда", расположенном в Большом Камне, а также на расположенном в Арсеньеве вертолетном заводе "Прогресс".

После поездки на оборонные предприятия министр обороны отправился в штаб ТОФ, где было проведено совещание по итогам выполнения гособоронзаказов предприятиями военно-промышленного комплекса в дальневосточном регионе.

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что в настоящее время продолжается разработка новых проектов атомных подводных лодок и подводных беспилотных аппаратов. Обеспечение совершенствования ВМФ направлено на обеспечение возможности успешно отстаивать геополитические интересы страны.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Cesare
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15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:29
    +2
    Двенадцать новых кораблей поступят до конца текущего года на вооружение Военно-морского флота России.

    ***
    — «Семь футов под килем!» ...
    ***
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 13:19
      0
      Поддержу! Чтоб им всем ХОДИТЬ! Одно неприятно: когда про...хлопал две боевые единицы, через сутки орать во всеуслышание "да у меня скоро ещё 12 будет" - это как то...не по-Суворовски, это по бурятски. Орать надо только УРА в ходе боя и ВИВАТ при ПОБЕДЕ, а мелкие бюрократические ужимки во время войны и так уже опозорили верхушку Великой Армии. Нашу Великую Армию не опозорит ничто, но хотелось бы без таких прихлебателей...
  2. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 12:41
    +11
    Авторы!
    Прекратите называть корабли "военными судами"!
    Запомнить не можете? Мозги отказали?
    Боевые - корабли!
    Гражданские - суда!
    Напрягитесь... angry
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:51
      -1
      Цитата: Пауль Зиберт
      Гражданские - суда!
      Напрягитесь...


      А ещё есть:
      Туда-суда воды... laughing
    2. denplot
      denplot Сегодня, 13:12
      +1
      Военное судно название корректное в данном контексте. ВМФ это боевые корабли и суда обеспечения.
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 13:43
        +1
        Цитата: denplot
        Военное судно название корректное в данном контексте. ВМФ это боевые корабли и суда обеспечения.

        Ну и где в статье речь идёт о судах обеспечения?
        Зато про "подводные военные суда" есть строчка!
        Среди них будут как надводные, так и подводные военные суда.

        Не придирайтесь, Денис... wink
  3. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 12:47
    +4
    А сколько кораблей было списано-уничтожено за 2023й год? Хотелось бы общей картины, а не восторженные опусы
    1. Glagol1
      Glagol1 Сегодня, 13:16
      0
      Да, было бы интересно проанализировать, потери есть, но правда новые и относительно новые корабли вроде все целы. Несколько старых кораблей потеряли. Также интересно, если у кого то есть инфа, какие еще корабли ожидаются кроме озвученных. Вроде 2 корвета 20380/20385 на подходе. Резкий и Строгий.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 13:33
        0
        дело не в количестве вымпелов а в новых возможностях
        особенно связка Загоризонтных РЛС типа Монолит с ПКР Циркон
        пассивное обнаружение до 750 км, активное 1500 км + дальность ПКР до 1000 км
        + как дополнение: опасные районы перекрывает МКРЦ Лиана
        реализованное на наших Фрегатах, корветах и МРК, но и даже на ракетных катерах
  4. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 12:58
    -1
    Уже за минусом двух кораблей.........
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:00
    +1
    Надеюсь перевод под управление ОСК ВТБ даст хорошие результаты в ближайшем будущем.А перевод Балтийского завода под управление Россатома решит проблемы с развитием СМП .Тем более Россатом назначен главным по СМП.За что берётся Россатом там - победа.Эксперементальный рейс под патронажем Россатома ,балкера не ледового класса с грузом 150 000 тонн железнорудного концетрата Мурманск - Беренгов пролив пройден за 13 дней.Выигрыш по времени существенный.Сейчас тащат танкер не ледового класса по тому же маршруту.Перед этим из за топ менеджеров нефтяников мы жидко обосралась с двумя танкерами- им же главное экономия.Идиоты.В США напряглись ,скорее всего на медийном поле задействуют бешаную Грету, и обкуреных " зелёных"-такой повод побуянить.Грету поймать если она будет рядом и поместить в школу для получения среднего образования. И военный пароход это корабль,гражданский пароходик - судно.Это правило которое не надо нарушать.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 13:08
      0
      Перед этим из за топ менеджеров нефтяников мы жидкости обожралась с двумя танкерами- им главное экономия.В США напряглись ,скорее всего на медийном поле задействуют бешаную Грету, у обкуреных " зелёных"такой повод побуянить.

      Переведи на сухопутный. hi
      Вечно у вас ботинок все мудрено, не то что у нас сапогов.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:53
        0
        Аркадич.На сайте есть прикол,набираешь комент ,проверяешь статью отправляешь на сайт и с ужасом читаешь после корректировки что Т-9,отредактировал.Пока я корректирую, все эту ахинею читают.С нефтяными танкерами,идиоты не заказали ледовую проводку атомными ледоколами заранее..Атоммфлот не ухом не рылом об этом не знал ,знал конечно ,но не знал что там такие идиоты.Итог 6 дней ожидания ледоколов,6 дней проводки по ледовым полям. В итоге + 12 дней ,к маршруту Питер - Суэц - КНР.А так если смотреть маринтрафики - трафик бойкенький,сам балдею от того сколько мы отСССР сохранили и приумножили,люблю смотреть наши территории в арктического регионе РФ с" спутника" .Надо только знать куда смотреть.Если так пойдёт ,будем жить. hi
  6. Фактор
    Фактор Сегодня, 13:57
    0
    В Крыму десантный корабль, как и подлодка РФ, не просто поврежден, а полностью уничтожен.

    Военные Telegram-каналы опубликовали новые фотографии разбитого ракетным ударом ВСУ большого десантного корабля «Минск» ВМФ РФ, который находился в бухте Севастополя.

    "Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея ввиду нападение на Крым и так далее. Если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый" (с) Дмитрий Медведев, 17 июля 2022 года.

    "Руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории РФ, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Применение этих ракет вне зоны проведения СВО повлечёт незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины" (с) Сергей Шойгу, 20 июня 2023 года

    Вчера Севастополь, сегодня Евпатория. Массовые ракетные налеты.

    Давайте уже свой «судный день» и «удары по центрам принятия решений»". Сколько можно бла-бла-бла...
  7. Тестов
    Тестов Сегодня, 14:08
    0
    tralflot1832 (Андрей С.), уважаемый, что-то я не заметил у себя проблем с ЖКТ за последний год. Может у Вас появились проблемы со здоровьем?
    Уж никак я не планировал рейсы "Primorsky Prospect" и"NS Arctic" (простите, смешного ледового класса ice3) по Севморпути в КНР из Приморска и из Усть-Луги. Думаю, что и Вы тоже планированием этим не занимались.
    Загрузить суда нефтью могли в порту Витино у станции "Белое море" в Кандалакшском заливе Белого моря (меньше денег РЖД отдавать, чем до Мурманска составы тянуть) и согласовать сразу проводку ледоколами (6 суток потеряли у кромки ледового поля, пока пришёл ледокол). И чего удумали тянуть груз из Балтики, обходя Скандинавию - загадка для меня. Это лишних сколько дней в пути 7 или 8?
    Танкер-газовоз Velikiy Novgorod (тоже со смешным ледовым классом ice2) из "Портовая СПГ" с Балтики привёз сжиженный газ в КНР Севморпутём, но сутки потерял, маневрируя у границы сплошных льдов в Восточно-Сибирском море, пока "Сибирь" под проводку его не взяла.
    Вы правы на 202%, одна надежда, что Росатом наведёт порядок с проводкой атомными ледоколами танкеров по СМП.