Американский эксперт: Начальник штаба ВВС США «недостаточно аполитичен», чтобы стать председателем Объединенного комитета начальников штабов

В Соединенных Штатах идет активный поиск нового председателя Объединенного комитета начальников штабов взамен уходящему в отставку в октябре этого года генералу Марку Милли. Одним из основных кандидатов на эту должность до последнего времени считался бывший пилот, а ныне начальник штаба Военно-воздушных сил генерал Чарльз Браун-младший, кандидатуру которого ранее официально представил президент Джо Байден.
Однако верхняя палата Конгресса США может и не утвердить Брауна на должность главы штаба армии США из-за его недостаточной аполитичности и многих ошибок, допущенных генералом в период командования штабом ВВС, считает автор статьи в онлайн-издании 19FortyFive, американский военный эксперт Ян Теглер.
Выступая в июле на слушаниях перед членами комитета по вооруженным силам Сената генерал заявил, что став главой Объединенного комитета начальников штабов будет оставаться вне политики и приложит все усилия исключительно для увеличения мощи и боеспособности американской армии. Однако, отмечает автор, это заявление противоречит тому, что делал Браун, будучи начальником штаба ВВС США с августа 2020 года.
Хуже того, с тех пор как Браун стал главнокомандующим, Военно-воздушные силы лишились сотен самолетов. Утвержденные им бюджеты ВВС на 2022, 2023 и 2024 годы в совокупности предусматривают вывод из эксплуатации 752 самолетов при покупке всего 268. Отмечается и острая нехватка пилотов боевой авиации, которых по итогам 2022 года стало на 250 человек меньше.
Кроме того, Браун придерживается курса отказа от срочных инвестиций в развитие систем боевой авиации, что в перспективе может лишить США военного преимущества в воздухе по отношению к таким стратегическим противникам, как Россия и Китай, считает Теглер.
Все это Браун делает с подачи администрации Байдена, что указывает на его зависимость от политического руководства страны. Сомнительно, что став председателем Объединенного комитета начальников штабов генерал изменит свою позицию. А это создает риски потери преимуществ перед потенциальными глобальными противниками США всей американской армии.
С приходом Брауна на пост начальника штаба ВВС начались политические инициативы, которые никак не связаны с повышением боеспособности американских воздушных сил. В начале 2021 года служба учредила свой Отдел разнообразия и инклюзивности. На высокие посты при Брауне стали принимать людей, не имеющих никакого военного или летного опыта и необходимых компетенций, причем им назначается довольно высокое жалование до 180 000 долларов в год. И это при том, что ВВС испытывают острую нехватку средств. Сам генерал объяснил это так:
Я нанимаю сотрудников для разнообразия, потому что все они предлагают разные точки зрения, что делает мои решения намного лучше, потому что я слышу разные аргументы.
При Брауне значительно снизилось качество подготовки курсантов ВВС, требования к их физической подготовке. Кандидатов в пилоты набирают исходя из принципов инклюзивности, расового и гендерного равенства, что отнюдь не способствует повышению боеспособности и профессионализма летного состава, подчеркнул автор статьи. Все это укладывается в проводимую администрацией Байдена политику и еще раз показывает отсутствие аполитичности Брауна.
Учитывая снижение боевой мощи и смертоносности ВВС США под его руководством и само его политическое поведение, вопрос о том, слишком ли политичен Браун, чтобы быть председателем (Объединенного комитета начальников штабов), должен быть первостепенным
— заключает Теглер.