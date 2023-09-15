Я нанимаю сотрудников для разнообразия, потому что все они предлагают разные точки зрения, что делает мои решения намного лучше, потому что я слышу разные аргументы.

Учитывая снижение боевой мощи и смертоносности ВВС США под его руководством и само его политическое поведение, вопрос о том, слишком ли политичен Браун, чтобы быть председателем (Объединенного комитета начальников штабов), должен быть первостепенным