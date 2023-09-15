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Американский эксперт: Начальник штаба ВВС США «недостаточно аполитичен», чтобы стать председателем Объединенного комитета начальников штабов

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Американский эксперт: Начальник штаба ВВС США «недостаточно аполитичен», чтобы стать председателем Объединенного комитета начальников штабов

В Соединенных Штатах идет активный поиск нового председателя Объединенного комитета начальников штабов взамен уходящему в отставку в октябре этого года генералу Марку Милли. Одним из основных кандидатов на эту должность до последнего времени считался бывший пилот, а ныне начальник штаба Военно-воздушных сил генерал Чарльз Браун-младший, кандидатуру которого ранее официально представил президент Джо Байден.


Однако верхняя палата Конгресса США может и не утвердить Брауна на должность главы штаба армии США из-за его недостаточной аполитичности и многих ошибок, допущенных генералом в период командования штабом ВВС, считает автор статьи в онлайн-издании 19FortyFive, американский военный эксперт Ян Теглер.

Выступая в июле на слушаниях перед членами комитета по вооруженным силам Сената генерал заявил, что став главой Объединенного комитета начальников штабов будет оставаться вне политики и приложит все усилия исключительно для увеличения мощи и боеспособности американской армии. Однако, отмечает автор, это заявление противоречит тому, что делал Браун, будучи начальником штаба ВВС США с августа 2020 года.

Хуже того, с тех пор как Браун стал главнокомандующим, Военно-воздушные силы лишились сотен самолетов. Утвержденные им бюджеты ВВС на 2022, 2023 и 2024 годы в совокупности предусматривают вывод из эксплуатации 752 самолетов при покупке всего 268. Отмечается и острая нехватка пилотов боевой авиации, которых по итогам 2022 года стало на 250 человек меньше.

Кроме того, Браун придерживается курса отказа от срочных инвестиций в развитие систем боевой авиации, что в перспективе может лишить США военного преимущества в воздухе по отношению к таким стратегическим противникам, как Россия и Китай, считает Теглер.

Все это Браун делает с подачи администрации Байдена, что указывает на его зависимость от политического руководства страны. Сомнительно, что став председателем Объединенного комитета начальников штабов генерал изменит свою позицию. А это создает риски потери преимуществ перед потенциальными глобальными противниками США всей американской армии.

С приходом Брауна на пост начальника штаба ВВС начались политические инициативы, которые никак не связаны с повышением боеспособности американских воздушных сил. В начале 2021 года служба учредила свой Отдел разнообразия и инклюзивности. На высокие посты при Брауне стали принимать людей, не имеющих никакого военного или летного опыта и необходимых компетенций, причем им назначается довольно высокое жалование до 180 000 долларов в год. И это при том, что ВВС испытывают острую нехватку средств. Сам генерал объяснил это так:

Я нанимаю сотрудников для разнообразия, потому что все они предлагают разные точки зрения, что делает мои решения намного лучше, потому что я слышу разные аргументы.

При Брауне значительно снизилось качество подготовки курсантов ВВС, требования к их физической подготовке. Кандидатов в пилоты набирают исходя из принципов инклюзивности, расового и гендерного равенства, что отнюдь не способствует повышению боеспособности и профессионализма летного состава, подчеркнул автор статьи. Все это укладывается в проводимую администрацией Байдена политику и еще раз показывает отсутствие аполитичности Брауна.

Учитывая снижение боевой мощи и смертоносности ВВС США под его руководством и само его политическое поведение, вопрос о том, слишком ли политичен Браун, чтобы быть председателем (Объединенного комитета начальников штабов), должен быть первостепенным

— заключает Теглер.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Начальник_штаба_Военно-воздушных_сил_США#/media
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10 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 13:00
    +4
    Судя по статье этот Браун наш человек. Тогда я за него.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:09
      0
      Цитата: Аркадич
      Судя по статье этот Браун наш человек. Тогда я за него.

      Он не "наш человек", он афроамериканец, поэтому он будет "землю рыть" за США.
      1. Bianconeri
        Bianconeri Сегодня, 13:20
        0
        Кажется как-раз таки наоборот. Он походу и так пацанов с района на жалование набирает, и в целом, судя по его деяниям приведенным в статье - дай Бог ему здоровья и новый пост)
      2. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 14:11
        0
        Цитата: carpenter
        поэтому он будет "землю рыть" за США.

        пока он землю роет за пидapасов. lol собственно это суть претензий высказанных в статье оригинале.
  2. Edward
    Edward Сегодня, 13:06
    +1
    Американский Сердюков



    Текст Вашего комментария слишком короткий.
  3. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 13:09
    0
    Те есть, если я правильно понимаю, чёрным быть уже мало, надо быть в обязательном порядке ещё и заднеприводным. wassat
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:16
    +1
    Все это Браун делает с подачи администрации Байдена
    Хотел выслужиться, а в итоге попал под раздачу (верхняя палата Конгресса против назначения). Если все то о чем пишут правда, то генерал сделал не мало для ослабления ВВС Сша, а значит оказал нам неоценимую услугу. Может орденом наградить?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:11
      0
      Цитата: rotmistr60
      Может орденом наградить?

      Абрамович, смартфон подарит и черной крой накормит.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:42
    +1
    "На высокие посты при Брауне стали принимать людей, не имеющих никакого военного или летного опыта" - походу, напринимал агрономов и ветеринаров, на худой конец саперов и подводников.
    Не я сказал: "Я нанимаю сотрудников для разнообразия, потому что все они предлагают разные точки зрения...."
    Отсюда: "...., что делает мои решения намного лучше, потому что я слышу разные аргументы".
    Бинго!
  6. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 14:20
    0
    Кандидатов в пилоты набирают исходя из принципов инклюзивности, расового и гендерного равенства
    Если это ставят в вину, то теперь получается, что верхняя палата против основных устоев либеральной демократии? laughing