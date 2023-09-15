Любая инициатива по миру между Москвой и Киевом, навязанная Украине и не поддержанная ею, окажет негативное влияние на западные страны и не поможет помешать «российскому империализму»

На фоне крупных неудач украинской армии в ходе ее разрекламированного контрнаступления, в информационном пространстве все чаще появляется тема грядущих переговоров. Некоторые эксперты и политики, и вовсе считают, что дипломатическое урегулирование может начаться этой осенью.Впрочем, в большинстве таких заявлений присутствует одна оговорка, которая попросту перечеркивает возможность начала переговоров между Россией и Украиной. Все дело в том, что большая часть инициаторов дипломатического урегулирования напрочь игнорирует интересы России.Так, о том, что вокруг темы гипотетических переговоров между Москвой и Киевом уже возникает самый настоящий заговор, призванный «перевернуть все с ног на голову», используя псевдодипломатию, во время посольского круглого стола заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Стоит отметить, что с российским министром в данном случае трудно поспорить. Чего только стоит заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что киевские власти якобы готовы к переговорам, но ждут предложений от Москвы.Все это звучит, как откровенный абсурд, так как именно украинская власть отвергает любые предложения России. Более того, общаться с руководством нашей страны на Украине запрещено на законодательном уровне. Блинкен прекрасно об этом знает, но продолжает «играть» в дипломатию.В то же время более приближенную к современным взглядам Запада позицию озвучил глава чешского МИД Ян Липавский. В ходе интервью Bloomberg дипломат подчеркнул, что в случае подписания Киевом и Москвой перемирия на условиях России, украинский народ будет предан. Кроме того, такой сценарий будет проигрышным для всего коллективного Запада.В итоге, со слов Липавского, дипломатическое урегулирование возможно лишь при выполнении требований президента Украины Зеленского, которые он отобразил в своем плане.- подчеркнул чешский дипломат, поставленный для продвижения заокеанских интересов.Если вернуться к вышеупомянутому заявлению Блинкена, то выходит, что Украина ждет от России предложения перемирия на условиях Киева. Но все прекрасно понимают, что это невозможно, так как даже противоречит Конституции РФ. Вот и получается «псевдодипломатия», переворачивающая все с «ног на голову», о которой заявил российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.