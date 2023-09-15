На фоне крупных неудач украинской армии в ходе ее разрекламированного контрнаступления, в информационном пространстве все чаще появляется тема грядущих переговоров. Некоторые эксперты и политики, и вовсе считают, что дипломатическое урегулирование может начаться этой осенью.
Впрочем, в большинстве таких заявлений присутствует одна оговорка, которая попросту перечеркивает возможность начала переговоров между Россией и Украиной. Все дело в том, что большая часть инициаторов дипломатического урегулирования напрочь игнорирует интересы России.
Так, о том, что вокруг темы гипотетических переговоров между Москвой и Киевом уже возникает самый настоящий заговор, призванный «перевернуть все с ног на голову», используя псевдодипломатию, во время посольского круглого стола заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Стоит отметить, что с российским министром в данном случае трудно поспорить. Чего только стоит заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что киевские власти якобы готовы к переговорам, но ждут предложений от Москвы.
Все это звучит, как откровенный абсурд, так как именно украинская власть отвергает любые предложения России. Более того, общаться с руководством нашей страны на Украине запрещено на законодательном уровне. Блинкен прекрасно об этом знает, но продолжает «играть» в дипломатию.
В то же время более приближенную к современным взглядам Запада позицию озвучил глава чешского МИД Ян Липавский. В ходе интервью Bloomberg дипломат подчеркнул, что в случае подписания Киевом и Москвой перемирия на условиях России, украинский народ будет предан. Кроме того, такой сценарий будет проигрышным для всего коллективного Запада.
В итоге, со слов Липавского, дипломатическое урегулирование возможно лишь при выполнении требований президента Украины Зеленского, которые он отобразил в своем плане.
Любая инициатива по миру между Москвой и Киевом, навязанная Украине и не поддержанная ею, окажет негативное влияние на западные страны и не поможет помешать «российскому империализму»
- подчеркнул чешский дипломат, поставленный для продвижения заокеанских интересов.
Если вернуться к вышеупомянутому заявлению Блинкена, то выходит, что Украина ждет от России предложения перемирия на условиях Киева. Но все прекрасно понимают, что это невозможно, так как даже противоречит Конституции РФ. Вот и получается «псевдодипломатия», переворачивающая все с «ног на голову», о которой заявил российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.