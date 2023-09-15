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Глава МИД РФ заявил о заговоре вокруг темы переговоров с Киевом, а чешский министр иностранных дел – о «предательстве» Украины

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Глава МИД РФ заявил о заговоре вокруг темы переговоров с Киевом, а чешский министр иностранных дел – о «предательстве» Украины

На фоне крупных неудач украинской армии в ходе ее разрекламированного контрнаступления, в информационном пространстве все чаще появляется тема грядущих переговоров. Некоторые эксперты и политики, и вовсе считают, что дипломатическое урегулирование может начаться этой осенью.


Впрочем, в большинстве таких заявлений присутствует одна оговорка, которая попросту перечеркивает возможность начала переговоров между Россией и Украиной. Все дело в том, что большая часть инициаторов дипломатического урегулирования напрочь игнорирует интересы России.

Так, о том, что вокруг темы гипотетических переговоров между Москвой и Киевом уже возникает самый настоящий заговор, призванный «перевернуть все с ног на голову», используя псевдодипломатию, во время посольского круглого стола заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Стоит отметить, что с российским министром в данном случае трудно поспорить. Чего только стоит заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что киевские власти якобы готовы к переговорам, но ждут предложений от Москвы.

Все это звучит, как откровенный абсурд, так как именно украинская власть отвергает любые предложения России. Более того, общаться с руководством нашей страны на Украине запрещено на законодательном уровне. Блинкен прекрасно об этом знает, но продолжает «играть» в дипломатию.

В то же время более приближенную к современным взглядам Запада позицию озвучил глава чешского МИД Ян Липавский. В ходе интервью Bloomberg дипломат подчеркнул, что в случае подписания Киевом и Москвой перемирия на условиях России, украинский народ будет предан. Кроме того, такой сценарий будет проигрышным для всего коллективного Запада.

В итоге, со слов Липавского, дипломатическое урегулирование возможно лишь при выполнении требований президента Украины Зеленского, которые он отобразил в своем плане.

Любая инициатива по миру между Москвой и Киевом, навязанная Украине и не поддержанная ею, окажет негативное влияние на западные страны и не поможет помешать «российскому империализму»

- подчеркнул чешский дипломат, поставленный для продвижения заокеанских интересов.

Если вернуться к вышеупомянутому заявлению Блинкена, то выходит, что Украина ждет от России предложения перемирия на условиях Киева. Но все прекрасно понимают, что это невозможно, так как даже противоречит Конституции РФ. Вот и получается «псевдодипломатия», переворачивающая все с «ног на голову», о которой заявил российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
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16 комментариев
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  1. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 12:59
    -5
    Т.е. и рады бы в Кремле слить СВО,да "партнеры" уперлись.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:03
      -5
      Многие форумчане винят во многом нашу внешнюю разведку и планирование..А я вот думаю,что разведка знала,да не решалась доложить.Судя по поведению господина Нарышкина на Совбезе в феврале прошлого года.Да ,и если бы могли предвидеть сидевшие на том Совбезе,что из этого получится,навряд ли они это стали затевать..
      1. AVESSALOM
        AVESSALOM Сегодня, 13:35
        0
        А зачем такая нерешительная разведка тогда нужна?
    2. Елис_С
      Елис_С Сегодня, 13:24
      +2
      "партнеры" не уперлись, а создали для себя запрет на законодательном уровне. Будто бы соорудили железобетонную стенку за своей спиной. Вот к этой стенке укрохунту и надо окончательно поставить и ...придавить.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:02
    +5
    Блинкен прекрасно об этом знает, но продолжает «играть» в дипломатию.
    Из Блинкина дипломат, как из Джонсона балерина. Американцы якобы не против "мирных переговоров", но исключительно на условиях Киева и в своих интересах при этом прекрасно понимают, что Россия на это не пойдет. Зато есть повод в очередной раз обвинить Москву. Глава чешского МИДа более откровенен и прямо заявил, что
    окажет негативное влияние на западные страны и не поможет помешать «российскому империализму»
    Одним словом прикрываясь "мирными инициативами" Запад хочет, чтобы Россия добровольно подписала капитуляцию, вернула Киеву территории и вывела свои войска. Наглость предела не имеет особенно со стороны Запада.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 13:09
      -4
      Цитата: rotmistr60
      з Блинкина дипломат, как из Джонсона балерина

      А из Лаврова кто? Слил за время своего прибывания на посту,всё что мог,пора ему уже валить куда подальше. Раньше думал,что Козырев самый провальный министр иностранных дел,теперь Лавров с ним поборется.
      1. guest
        guest Сегодня, 13:29
        0
        Цитата: lis-ik
        Слил за время своего прибывания на посту,всё что мог

        И что он слил из того, что не было слито до него?
        1. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 13:31
          -1
          Цитата: guest
          Цитата: lis-ik
          Слил за время своего прибывания на посту,всё что мог

          И что он слил из того, что не было слито до него?

          Начиная от дипсобственности в США и заканчивая последующими "успехами" на международной арене. Позорище,а не министр. Впрочем ещё не понятно,кто из них держит пальму первенства,он или Шойгу.
        2. bandabas
          bandabas Сегодня, 13:45
          -2
          Просто продолжает сливать дальше с хныкающей физиономией. А, так, все МИД закончилось на А.А.Громыко, которого кстати на Западе уважительно называли "Мистер Нет". А потом начиная с горбачевкого "соратника" Шеварнадзе все стухло. И продолжается до сих пор.Зато есть Мария Захарова,танцующая калинку-малинку и делающая всякие безответные заявления. Как говорится- "Трындеть не- мешки ворочать! hi Кстати, это относится ко всему нонешнему "политическому бомонду". Брякать-брякают, а за слова не отвечают.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:09
    +4
    В общем, говорить там не с кем и не о чем...
    Тоже, в общем и целом, продолжаем процесс утилизации скакуасного стада...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:11
    0
    Мне интересно покажут нам когда нибудь 15 листов промежуточного мирного договора ,когда нас " кинули".Если бы в этих 15 листах был шанс западу остаться хозяином Украины хоть чуть чуть ,подопытные кролики на Украине этими листами все заборы обклеили.Максимум что там есть,все желающие могут уехать на запад безпрепятственно( верхушка и гарантии поимённо).
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 13:23
      0
      Там не очень хорошее про Крым было, по крайне мере об этом говорил Лукашенко и не верить ему нет причин.
  5. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 13:13
    0
    тут с дивана видно, что запад не несет потерь и зачем ему переговоры?
  6. Жнец
    Жнец Сегодня, 13:27
    +2
    Бить и уничтожать укронацистов- вот и всё переговоры.
    Интересы у всех сторон абсолютно разные, значит и переговоров не предвидится. Военные действия будут продолжаться
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:46
    0
    Любые переговоры на условиях только одной из сторон называются ультиматумом.
  8. БойКот
    БойКот Сегодня, 14:02
    0
    Какие переговоры с (не)людьми, которые гонят пленных на минное поле? О чем тут разговор вообще?