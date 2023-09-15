Первые четыре собранных в США для Дании истребителя F-35 приземлились на авиабазе Skrydstrup

Первые четыре американских истребителя пятого поколения F-35A прибыли в Данию, приземлившись на авиабазе Skrydstrup. Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил королевства.Первый истребитель F-35A датские ВВС получили весной 2021 года, выкатка и передача самолета состоялась 7 апреля на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас. Однако, самолет остался в США на авиабазе "Льюк" в Аризоне, где проходят обучение датские пилоты. Туда же должны были отправятся еще пять F-35A датских ВВС.Так что прибывшие в Данию четыре истребителя считаются первыми, достигнувшими страны. Перелет с территории США занял два дня с остановкой на дозаправку и отдых пилотов на Азорских островах в Атлантике. Прибытие на авиабазу состоялось 14 сентября.Всего в период до 2026 года Дания получит на вооружение 27 истребителей F-35A, для которых создана специальная инфраструктура на авиабазе Skrydstrup, где они будут базироваться. Планируется, что состояние полной боевой готовности F-35 ВВС Дании достигнут в 2027 году. В ВВС новые F-35 должны заменить парк устаревших истребителей F-16 в количестве 30 единиц, которые будут выведены из эксплуатации и частично окажутся на Украине. Предварительная договоренность об этом уже достигнута. По информации, распространяемой украинской прессой, Дания отдаст Киеву 19 истребителей.Дания является одной из стран, участвующей в разработке F-35 c 1997 года, датские предприятия участвуют в производстве компонентов для истребителя. В 2017 году парламент страны одобрил закупку 27 истребителей F-35, хотя США пытались навязать Дании закупку большего числа самолетов.