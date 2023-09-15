Террористическая группировка «Аль-Каида» анонсировала атаки против шведских и французских ведомств

Группировка "Аль-Каида"(*террористическая организация, запрещенная на территории РФ) пригрозила атаками против некого "министерства" в столице Франции и уничтожением посольства Швеции в одной из стран.Как сообщает французское издание Figaro со ссылкой на заявление группировки, поводом для этих угроз послужили недавние акции по сожжению священной книги мусульман Корана в Швеции. Разрешение на проведение этих акций было выдано шведскими властями. Кроме того, по мнению французских аналитиков, специализирующихся на терроризме, недовольство "Аль-Каиды"* также вызвал запрет французских властей на ношение в школах традиционной мусульманской одежды абайи.Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о росте террористической угрозы в стране по типу атак, совершенных в 2015 году в Париже, в связи с уменьшением американского и французского военного присутствия в Афганистане, Сахеле и Леванте.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что власти США не заинтересованы в стабилизации обстановки в Афганистане и продолжают оказывать поддержку террористическим группировкам на территории этой страны.По словам главы российского внешнеполитического ведомства, дестабилизация обстановки в Афганистане отвечает интересам Вашингтона, не отказывающегося от стремлений вернуть свое военное присутствие и сопутствующую инфраструктуру в ряде стран этого региона.