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Террористическая группировка «Аль-Каида» анонсировала атаки против шведских и французских ведомств

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Террористическая группировка «Аль-Каида» анонсировала атаки против шведских и французских ведомств

Группировка "Аль-Каида"(*террористическая организация, запрещенная на территории РФ) пригрозила атаками против некого "министерства" в столице Франции и уничтожением посольства Швеции в одной из стран.


Как сообщает французское издание Figaro со ссылкой на заявление группировки, поводом для этих угроз послужили недавние акции по сожжению священной книги мусульман Корана в Швеции. Разрешение на проведение этих акций было выдано шведскими властями. Кроме того, по мнению французских аналитиков, специализирующихся на терроризме, недовольство "Аль-Каиды"* также вызвал запрет французских властей на ношение в школах традиционной мусульманской одежды абайи.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о росте террористической угрозы в стране по типу атак, совершенных в 2015 году в Париже, в связи с уменьшением американского и французского военного присутствия в Афганистане, Сахеле и Леванте.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что власти США не заинтересованы в стабилизации обстановки в Афганистане и продолжают оказывать поддержку террористическим группировкам на территории этой страны.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, дестабилизация обстановки в Афганистане отвечает интересам Вашингтона, не отказывающегося от стремлений вернуть свое военное присутствие и сопутствующую инфраструктуру в ряде стран этого региона.
Использованы фотографии:
Wikipedia/GagogaSus
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10 комментариев
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  1. guest
    guest Сегодня, 13:36
    +5
    Террористическая группировка «Аль-Каида» анонсировала атаки против шведских и французских ведомств

    Хочу пожелать им в этом деле максимального успеха и это я абсолютно серьёзно.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:49
      -3
      это я абсолютно серьёзно.
      Алькаиде для этого дела требуются добровольцы-шахиды. И это тоже абсолютно серьезно. Ваше участие будет очень важно и полезно в деле установления халифата yes .
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 14:02
        +2
        Цитата: Болторез
        это я абсолютно серьёзно.
        Алькаиде для этого дела требуются добровольцы-шахиды. И это тоже абсолютно серьезно. Ваше участие будет очень важно и полезно в деле установления халифата yes .

        Вы там вроде у нас британский подданный. Желаю чтобы и вам прилетело на островок. Надо им подкинуть через посредников что нить взрывоопасное. И напомните пожалуйста, кто там взращивал талибан и аль-каиду? Сдаётся мне, что именно англосаксы. Получите и не нойте, бумеранг он такой.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 14:07
          +1
          вроде у нас британский подданный.
          И не только британский yes Кстати, "подданные"-subjects- упразднены законом от 1946 вроде года. Сейчас " граждане"- citizens. А любовь и надежда местных комментаторов на группировку, которую "Талибан"- запрещенный - считает отморозками, мне очень не понятна. По России адепты алькаиды тоже ведь гуляют, и числом их у вас побольше чем местных зверьков.
          1. lukash66
            lukash66 Сегодня, 14:10
            -1
            Цитата: Болторез
            вроде у нас британский подданный.
            И не только британский yes Кстати, "подданные"-subjects- упразднены законом от 1946 вроде года. Сейчас " граждане"- citizens. А любовь и надежда местных комментаторов на группировку, которую "Талибан"- запрещенный - считает отморозками, мне очень не понятна. По России адепты алькаиды тоже ведь гуляют, и числом их у вас побольше чем местных зверьков.

            Сходите в паб, выпейте пивка и лакирните вискасом. Авось пронесёт.))))
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 14:05
      +1
      Цитата: guest
      я абсолютно серьёзно

      А они совсем не спешили
      Коран впервые сожгли ого-го когда.
      1. lukash66
        lukash66 Сегодня, 14:08
        0
        Цитата: Mister X
        Цитата: guest
        я абсолютно серьёзно

        А они совсем не спешили
        Коран впервые сожгли ого-го когда.

        Мстя это холодное блюдо.))))
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:54
    0
    Думаю битьем окон здесь не обойдется, а то там на западе уже берега попутали в конец.
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 14:11
    0
    За сожение Корана и за карикатуры на Аллаха и пророков просто обязаны отомстить! Искренне желаю им удачи!
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:13
      0
      просто обязаны отомстить!
      Вы горите желанием платить джизью и жить по шариату?