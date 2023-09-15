В украинском бюджете на 2024 год военные расходы составят более 50 процентов, а выделения средств на проведение выборов не предусмотрено

План бюджета на следующий год, принятый сегодня украинским правительством, как нельзя лучше демонстрирует намерение киевских властей воевать с Россией до последнего более-менее боеспособного гражданина.Все разговоры о готовности администрации Зеленского идти на перемирие с Москвой, о которой недавно заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, являются лишь игрой, призванной «притупить внимание» Кремля и выставить наше руководство «агрессором», который не проявляет дипломатических инициатив.Зато расходы на оборонный сектор, указанные в плане бюджета Украины на 2024 год, отлично отражают позицию киевских властей и их западных покровителей, которые, собственно, и наполняют украинскую казну. Так, сумма, которая будет выделена ВСУ в следующем году достигает 1 трлн 685 млрд гривен. Это на 113 млрд больше, чем предусмотрено на текущий год.Но и это еще не главное. Оборонные расходы Украины в 2024 году составят более 50 процентов от всего бюджета и превысят медицину, социалку и образование - вместе взятые. На них министры выделили 202 млрд грн, 469 млрд грн и 179 млрд грн соответственно. Впрочем, это также немного больше, чем в прошлом году.Тем не менее, исходя из озвученных цифр становится очевидным – страна (скорее ее западные партнеры) готовится к продолжению войны.В свою очередь, чтобы украинский народ не принял все это в штыки, министры видимо решили «подсластить пилюлю». Так, минимальная з/п на Украине должна будет вырасти до 8 тысяч гривен (примерно 20 800 рублей по текущему курсу), а прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января составит 2920 гривен (примерно 7600 рублей). При этом премьер Шмыгаль пообещал не повышать налоговые ставки.К слову, не забыли в Киеве и ветеранов. На их поддержку выделили 14,3 млрд грн, что вдвое больше прошлогоднего показателя. Однако с учетом колоссальных потерь ВСУ на фронте, военных это вряд ли воодушевит.Что ещё обращает на себя внимание - в новом бюджете киевский режим не предусматривает проведение выборов. То есть, либо выборов не будет вообще, либо в Киеве дают понять Западу, что проводить их на собственные средства не собираются.