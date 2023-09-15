Военное обозрение
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В украинском бюджете на 2024 год военные расходы составят более 50 процентов, а выделения средств на проведение выборов не предусмотрено

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В украинском бюджете на 2024 год военные расходы составят более 50 процентов, а выделения средств на проведение выборов не предусмотрено

План бюджета на следующий год, принятый сегодня украинским правительством, как нельзя лучше демонстрирует намерение киевских властей воевать с Россией до последнего более-менее боеспособного гражданина.


Все разговоры о готовности администрации Зеленского идти на перемирие с Москвой, о которой недавно заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, являются лишь игрой, призванной «притупить внимание» Кремля и выставить наше руководство «агрессором», который не проявляет дипломатических инициатив.

Зато расходы на оборонный сектор, указанные в плане бюджета Украины на 2024 год, отлично отражают позицию киевских властей и их западных покровителей, которые, собственно, и наполняют украинскую казну. Так, сумма, которая будет выделена ВСУ в следующем году достигает 1 трлн 685 млрд гривен. Это на 113 млрд больше, чем предусмотрено на текущий год.

Но и это еще не главное. Оборонные расходы Украины в 2024 году составят более 50 процентов от всего бюджета и превысят медицину, социалку и образование - вместе взятые. На них министры выделили 202 млрд грн, 469 млрд грн и 179 млрд грн соответственно. Впрочем, это также немного больше, чем в прошлом году.

Тем не менее, исходя из озвученных цифр становится очевидным – страна (скорее ее западные партнеры) готовится к продолжению войны.

В свою очередь, чтобы украинский народ не принял все это в штыки, министры видимо решили «подсластить пилюлю». Так, минимальная з/п на Украине должна будет вырасти до 8 тысяч гривен (примерно 20 800 рублей по текущему курсу), а прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января составит 2920 гривен (примерно 7600 рублей). При этом премьер Шмыгаль пообещал не повышать налоговые ставки.

К слову, не забыли в Киеве и ветеранов. На их поддержку выделили 14,3 млрд грн, что вдвое больше прошлогоднего показателя. Однако с учетом колоссальных потерь ВСУ на фронте, военных это вряд ли воодушевит.

Что ещё обращает на себя внимание - в новом бюджете киевский режим не предусматривает проведение выборов. То есть, либо выборов не будет вообще, либо в Киеве дают понять Западу, что проводить их на собственные средства не собираются.
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5 комментариев
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  1. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 13:44
    0
    расходы на оборонный сектор, указанные в плане бюджета Украины на 2024 год, отлично отражают позицию киевских властей и их западных покровителей, которые, собственно, и наполняют украинскую казну. Так, сумма, которая будет выделена ВСУ в следующем году достигает 1 трлн 685 млрд гривен. Это на 113 млрд больше, чем предусмотрено на текущий год.
    исходя из озвученных цифр становится очевидным – страна (скорее ее западные партнеры) готовится к продолжению войны.

    Ничего удивительного - запад продолжает платить и "заказывает музыку".
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:49
    0
    А бюджет они верстали из своих грошей или из бабла запада?
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 14:04
    0
    Выборы для Зели - смерти подобны!
    Но он с радостью возьмёт с Запада бабло на их проведение!
    Как брал всегда, рассовывая по собственным карманам...
    Надеется, петушок, раствориться в закате...
    На этот раз не выгорит.
    Затянул, болезный...
    Западникам неохота, чтобы петушок закукорекал в европейских и американских СМИ про разные финансовые делишки в крупнейшей афёре под названием "Проект Украина"...
    На фоне провального поражения ВСУ в "историческом" весеннем контрнаступе!
    Свернут петушку шею и ...
    Даже не в суп!
    В биопакет для полезного разложения в гумусе Незалежной!
    Хоть какая-то польза будет от членопианиста...
  4. Фактор
    Фактор Сегодня, 14:07
    0
    Писать нужно бюджет США и отдельно строкой содержание недостраны уКраина..
  5. Скобаристан
    Скобаристан Сегодня, 14:12
    0
    Для Зеленского , идеальный вариант провести выборы и проиграть. А там можно и "в закат". Но думаю не дадут ему так соскочить. Назвался груздем , полезай в кузов.