Хочу сказать, что это чушь полная

Западникам надо самим посчитать сначала, сколько они туда уже направили своих наемников, сколько у них там воюет. Там и темнокожие, и желтокожие, и белые уже американцы, все воюют на стороне украинцев. Чего упрекать Россию, что она кого-то там приглашает? (...) В свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других

Интрига вокруг прошедших переговоров Владимира Путина И Ким Чен Ына только набирает обороны, западная пресса наперебой выдвигает различные версии итогов встречи. Вторит им и британская разведка, в последнее время превратившаяся в еще один рупор западной пропаганды.Поскольку никто не знает итогов переговоров, на Западе дошло уже до откровенно бредовых заявлений. Например, некоторые западные медиа написали, что Путин и Ким Чен Ын договорились о применении в зоне спецоперации добровольческих отрядов из Северной Кореи. Соответственно, такой вопрос был озвучен и в ходе общения российского президента с журналистами. В ответ Путин назвал это заявление "полнейшей чушью", по его словам, у России своих добровольцев хватает. Поэтому никаких наемников со стороны в зоне СВО не будет.- заявил Путин.По мнению Александра Лукашенко, Западу необходимо сначала своих наемников подсчитать, которые на Украине в рядах различных подразделений ВСУ воюют, а уже потом в чем-то Россию упрекать. К тому же, как подчеркнул белорусский президент, Польша уже сформировала необходимые для вторжения на Украину части.- добавил Лукашенко.