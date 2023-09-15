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Президент РФ назвал чушью готовность использовать добровольцев из КНДР в ходе СВО

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Президент РФ назвал чушью готовность использовать добровольцев из КНДР в ходе СВО

Интрига вокруг прошедших переговоров Владимира Путина И Ким Чен Ына только набирает обороны, западная пресса наперебой выдвигает различные версии итогов встречи. Вторит им и британская разведка, в последнее время превратившаяся в еще один рупор западной пропаганды.


Поскольку никто не знает итогов переговоров, на Западе дошло уже до откровенно бредовых заявлений. Например, некоторые западные медиа написали, что Путин и Ким Чен Ын договорились о применении в зоне спецоперации добровольческих отрядов из Северной Кореи. Соответственно, такой вопрос был озвучен и в ходе общения российского президента с журналистами. В ответ Путин назвал это заявление "полнейшей чушью", по его словам, у России своих добровольцев хватает. Поэтому никаких наемников со стороны в зоне СВО не будет.

Хочу сказать, что это чушь полная

- заявил Путин.

По мнению Александра Лукашенко, Западу необходимо сначала своих наемников подсчитать, которые на Украине в рядах различных подразделений ВСУ воюют, а уже потом в чем-то Россию упрекать. К тому же, как подчеркнул белорусский президент, Польша уже сформировала необходимые для вторжения на Украину части.

Западникам надо самим посчитать сначала, сколько они туда уже направили своих наемников, сколько у них там воюет. Там и темнокожие, и желтокожие, и белые уже американцы, все воюют на стороне украинцев. Чего упрекать Россию, что она кого-то там приглашает? (...) В свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других

- добавил Лукашенко.
Использованы фотографии:
Кремлин.ру
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17 комментариев
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  1. guest
    guest Сегодня, 13:44
    +8
    В ответ Путин назвал это заявление "полнейшей чушью", по его словам, у России своих добровольцев хватает.

    Не соглашусь с президентом, дополнительные добровольцы никогда не помешают.
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 13:50
      +4
      Согласен, когда против России на территории Украины воюют наёмники со всего мира, то отказываться от привлечения в СВО добровольцев из дружественных нам стран не дальновидно и не правильно, нам сейчас совсем не до благородства, для победы над врагом все силы и средства хороши.
    2. Shumi2010
      Shumi2010 Сегодня, 13:52
      +1
      они будут, но под видом бурятов!
      "коротко, но хитро"
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:19
        0
        Хорошо бы. Но для этого совместные учения проводить. Иначе как преодолеть языковой барьер, координацию...
    3. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 13:55
      +2
      Гаранту верить - себя не уважать.
      Он тоже самое говорил о повышении пенсионного возраста, изменении конституции, о Чубайсе и т.д. Целый день перечислять можно.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:45
    +1
    При этом, ВВП тактично умолчал про поставки вооружений, что несомненно станет хорошим подспорьем в СВО. И это правильное решение - одобрям!
  3. Alex66
    Alex66 Сегодня, 13:46
    +5
    Хочу сказать, что это чушь полная - заявил Путин.
    если это война с НАТО, то может снять уже белые перчатки?
    1. al3x
      al3x Сегодня, 14:12
      0
      Если бы это была РЕАЛЬНО война с НАТО, то единственный наш аргумент - ядерное оружие. Против всего блока обычными вооружениями не потянем. Конечно, если нет желания несколько десятков миллионов положить, как в годы ВОВ. НАТО как бы еще не особо и напряглось, свои армии не подключили, оружия хохлам дали только небольшой процент из своих арсеналов. Страны НАТО и их союзники лишь спонсируют Украину, но не воюют с нами напрямую.
  4. РусГр
    РусГр Сегодня, 13:46
    0
    А жаль... Так бы этих всех западнобесов всколыхнуло и нам помощ!
  5. Комментарий был удален.
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:49
    +2
    Например, некоторые западные медиа написали, что Путин и Ким Чен Ын договорились о применении в зоне спецоперации добровольческих отрядов из Северной Кореи.

    Просто они читают комменты местных комментаторов. winked
    1. guest
      guest Сегодня, 13:53
      -1
      Цитата: Хорон
      Просто они читают комменты местных комментаторов.

      Да нет, просто смотрят каждый вечер Соловьёва он только вчера в очередной раз упомянул добровольческий отряд из КНДР.
  7. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 13:58
    0
    Западная пресса наперебой выдвигает различные версии итогов встречи. Вторит им и британская разведка, в последнее время превратившаяся в еще один рупор западной пропаганды.
    Поскольку никто не знает итогов переговоров, на Западе дошло уже до откровенно бредовых заявлений.

    Как мечутся от страха! Носы свои везде пытаются сунуть! Трепещите враги, все равно победа будет за нами!
  8. Галеон
    Галеон Сегодня, 13:58
    +1
    Донецк кровоточит теперь и от кассетных 155мм. Зато без чужой помощи? Я понимаю, что для него стрельба нацистов из Авдеевки по мирным не аргумент. Но это для нас аргумент и для нас мерка. И по этой мерке - он не орел...
  9. BonchB
    BonchB Сегодня, 14:05
    0
    Не чушь, а просто невероятно удачное, выгодное и со всех сторон хорошее решение, будь оно реализовано на практике, открыто или по серым схемам. Если бы удалось его достичь.... но я думаю никто из наших текущих элит на такое не решится, увы, увы....
  10. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 14:08
    0
    А почему не то??? Этот вопрос задают миллионы наших граждан! Почему бы не пригласить? Сколько сирийцев к нам просились, в прошлом году в первые месяцы было больше 17ти тысяч заявок нанятся к нам из других стран, почему нет???
    Или это как с "Терминатором" - не знаем в какую структуру его приткнуть, значит не нужен! ???
  11. air wolf
    air wolf Сегодня, 14:13
    0
    Чушь не чушь, но 100 000 бойцов КНДР нам бы не помешали у Авдеевки и вопрос был бы снят через недели две-три am
  12. V.B.
    V.B. Сегодня, 14:14
    0
    А Верховному (не) командующему ничего не надо. Гешефт на первом месте. Друзья и близкие- все долларовые миллиардеры и потихоньку отваливают из страны. Чубайс, какая-то денежная дыра, зачем уехал? Говорит Президент России, а царю Петру, жена штопала чулки. А вот что пишет генерал- лейтенант А. Гурулёв, единоросс :"Кратко доложу по ситуации на фронте без привязки к конкретным направлениям. Информация получена из первоисточников, систематизирована, сделаны следующие выводы.
    Противник, конкретно напоровшись на наши силы в начале своего контрнаступа, поменял тактику боевых действий. Они больше не идут вперед большими силами, им очевидно запретили массово бросать тяжелую технику.
    На сегодняшний день они перешли к тактике выдавливания, массированно применяют кассетные снаряды, наносят огневое поражение по опорным пунктам наших подразделений, штурмовым группам, у них много боеприпасов, они стараются выжечь абсолютно всё. Да, такая ситуация вынуждает наши войска отходить вглубь. Недалеко, но местами потеряли в глубину до 10 километров территории. Враг где-то занял наши позиции обороны, которые весьма качественно оборудованы нашими же руками.
    После преломления линии обороны враги создали условия невозможности применения птуров нашими вертолетами, они за счет прогиба линии стали доступны ПЗРК противника. Эффективность работы наших вертолетов снизилась.
    Враг научился работать и с нашими весьма грамотно сделанными минными полями. Они грамотно разминируют их, нанося огневое поражение артиллерией и применяя тралы.
    Наша артиллерия повысила качество контрбатарейной борьбы. Есть результаты, но снова противник приспособляется. В основном все его орудия установлены в глубине на расстоянии, недоступном для нашей артиллерии. На самых «жарких» направлениях сосредоточили оценочно до двух артиллерийских бригад, это не считая артиллерии местных бригад. Мы много пожгли их буксируемой артиллерии, они перешли к применению САУ. Наши говорят о том, что поймать их очень сложно, практически невозможно, после второго пристрелочного выстрела они перемещаются, меняют позицию.
    Беспилотия у них уйма и даже больше. Мы здесь тоже приспособились, крайние 2-3 недели эффективно стали их уничтожать. Хорошо против БПЛА работают ЗРК Вербы и Стрелы-10. Но беспилотников у украинцев тьма, применяют они и их с умом, вы видите эти атаки не только на фронте, но и в нашем глубоком тылу.
    Вывод основной в том, что война продолжается. Да, мы сильнее, воины наши крепче и мужественнее, войска профессиональнее. Мы терпим, приспосабливаемся, адаптируемся, побеждаем, положили уже очень много живой силы врага. Но глупо отрицать, что сегодня против нас воюет НАТО со всеми своими передовыми технологиями. Победим мы в любом варианте, но Победу отдаляет от нас только одна наша серьёзная беда – враньё. Да, его стало меньше, чем было в начале СВО, но оно есть. Есть на разных уровнях, об этом говорят в войсках. Лживые доклады, к сожалению, приводят к неправильным решениям на самых разных уровнях. Это есть, давайте это признавать и с этим бороться, иначе беда."