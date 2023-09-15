А плясать так или иначе всем придется барыню

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров в рамках украинского кризиса, однако они должны проходить на российских условиях и для начала от киевского режима должно прозвучать заявление о готовности к ним.В ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко российский лидер также прокомментировал слова главы госдепа США Энтони Блинкена, заявившеко, что власти РФ якобы не заинтересованы в "конструктивной дипломатии" и добавившего, что "для танго нужны двое".В ответ на заявление Блинкена, Путин подчеркнул, что "танго — это хорошо, но для Украины важно гопак не забыть", чтобы не продолжать плясать под чужую дудку и чужую музыку.резюмировал Путин.Президент России также добавил, что по состоянию на утро 15 сентября контракт с ВС РФ с начала текущего года подписали около 300 тысяч добровольцев. Таким образом Путин обновил появившиеся несколько дней назад данные, согласно которым на службу в российскую армию поступили 270 тысяч контрактников. Формируемые из добровольцев новые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружений и военной техники, некоторые уже укомплектованы на 85-90%.Путин подчеркнул, что добровольцы, которые заключают контракты с Минобороны, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями и это не может не вызывать уважение.