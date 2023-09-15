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Президент России о возможных переговорах по Украине: «Хотят танго или гопак, а всем в итоге придется плясать барыню»

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Президент России о возможных переговорах по Украине: «Хотят танго или гопак, а всем в итоге придется плясать барыню»

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров в рамках украинского кризиса, однако они должны проходить на российских условиях и для начала от киевского режима должно прозвучать заявление о готовности к ним.


В ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко российский лидер также прокомментировал слова главы госдепа США Энтони Блинкена, заявившеко, что власти РФ якобы не заинтересованы в "конструктивной дипломатии" и добавившего, что "для танго нужны двое".

В ответ на заявление Блинкена, Путин подчеркнул, что "танго — это хорошо, но для Украины важно гопак не забыть", чтобы не продолжать плясать под чужую дудку и чужую музыку.

А плясать так или иначе всем придется барыню

резюмировал Путин.

Президент России также добавил, что по состоянию на утро 15 сентября контракт с ВС РФ с начала текущего года подписали около 300 тысяч добровольцев. Таким образом Путин обновил появившиеся несколько дней назад данные, согласно которым на службу в российскую армию поступили 270 тысяч контрактников. Формируемые из добровольцев новые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружений и военной техники, некоторые уже укомплектованы на 85-90%.

Путин подчеркнул, что добровольцы, которые заключают контракты с Минобороны, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями и это не может не вызывать уважение.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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6 комментариев
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  1. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 14:13
    +1
    Пока xoxлы победный гопак не танцуют - они исполняют в другом жанре...Песенном...
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:13
    0
    А не заказать ли нам танго? Мы странно встретились и странно разойдёмся. Спецзаказ.
  3. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 14:14
    0
    А плясать так или иначе всем придется барыню

    А хорошо сказал. Осталось так и сделать....
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:14
    +2
    Во Вторую Мировую Войну СССР потерял практически весь цвет нации, настоящих патриотов, которые рвались в бой, бились до последнего, работали упорно, до Победы.
    Добровольцы, это цвет нынешней России, которые не бегут за границу и не отсиживаются по углам.
  5. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 14:15
    +1
    Почему не разрешить иностранным наёмникам воевать за нас? Добровольцы это хорошо, но есть люди готовые биться против буржуев не только у нас! У нас есть зона боевых действий , то есть площадка для этого, для их желаний, пригласите их, корейцам вообще для армии получить бесценный боевой опыт. Почему нет???
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:15
    0
    Путин подчеркнул, что "танго — это хорошо, но для Украины важно гопак не забыть", чтобы не продолжать плясать под чужую дудку и чужую музыку.

    "Ох яблочко, куда ты котишься, к Вове Путину попадешь, не воротишься !"