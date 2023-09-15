Японская газета: Соединенные Штаты создадут на своей военной базе в пригороде Токио подразделение Космических сил ВС США

Нынешнее японское руководство взяло твердый курс на милитаризацию страны, даже не скрывая, что делается это в интересах США и НАТО, стремящихся усилить свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью противостояния Китаю, России и КНДР.По сути, премьер-министр Фумио Кисида реализует политику открытых дверей в отношении присутствия на территории страны американских и натовских военных. При этом глава правительства небольшого островного государства, видимо, совсем не думает о последствиях для Японии в случае, если пока что гипотетический масштабный военный конфликт США и Китая станет реальностью. Ведь даже если японские силы самообороны не примут в нем непосредственного участия, для КНР будет достаточно факта нахождения на территории союзника Вашингтона американских военных баз, чтобы нанести по ним сокрушительный удар.Об очередном шаге навстречу усилению военного присутствия США на территории страны со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает японская газета «Санкэй симбун» (Sankei Shimbun). По данным издания, Соединенные Штаты планируют в течение ближайшего года создать в Японии отдельное подразделение своих Космических сил, которое будет подчиняться напрямую региональному командованию на Гавайях. Активная подготовка по его развертыванию уже идет на военной базе ВВС США Ёкота в пригороде Токио.Подразумевается, что в задачи нового подразделения Космических сил США в Японии будет входить укрепление систем спутниковой связи, создание систем наблюдения за действиями потенциальных противников и отслеживание пусков ракет. Очевидно, что последняя функция по душе Токио из-за участившихся ракетных испытаний КНДР, которую в Японии считают прямой угрозой национальной безопасности страны.По данным издания, подразделение Космических сил США будет работать в плотном взаимодействии с группой космических операций японских Сил самообороны, которая размещена на японской военной авиабазе Футю в пригороде Токио. Будут налажены контакты и с гражданским Японским агентством аэрокосмических исследований, которое отвечает за реализацию государственных космических программ.Не отстает от Японии и Республика Корея, которая с подачи действующих властей также активно вовлекается в сферу военных интересов США. Подразделение Космических сил американских Вооруженных сил в Южной Корее начало работать в декабре прошлого года.Космические силы США (United States Space Force) — самый молодой вид американских Вооруженных сил, начавший свою деятельность в декабре 2019 года. В его задачи входит осуществление военных операций в космическом пространстве. Отдельное Индо-Тихоокеанское командование Космических сил, базирующееся на Гавайских островах, было сформировано в 2022 году.