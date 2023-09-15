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Японская газета: Соединенные Штаты создадут на своей военной базе в пригороде Токио подразделение Космических сил ВС США

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Японская газета: Соединенные Штаты создадут на своей военной базе в пригороде Токио подразделение Космических сил ВС США

Нынешнее японское руководство взяло твердый курс на милитаризацию страны, даже не скрывая, что делается это в интересах США и НАТО, стремящихся усилить свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью противостояния Китаю, России и КНДР.


По сути, премьер-министр Фумио Кисида реализует политику открытых дверей в отношении присутствия на территории страны американских и натовских военных. При этом глава правительства небольшого островного государства, видимо, совсем не думает о последствиях для Японии в случае, если пока что гипотетический масштабный военный конфликт США и Китая станет реальностью. Ведь даже если японские силы самообороны не примут в нем непосредственного участия, для КНР будет достаточно факта нахождения на территории союзника Вашингтона американских военных баз, чтобы нанести по ним сокрушительный удар.

Об очередном шаге навстречу усилению военного присутствия США на территории страны со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает японская газета «Санкэй симбун» (Sankei Shimbun). По данным издания, Соединенные Штаты планируют в течение ближайшего года создать в Японии отдельное подразделение своих Космических сил, которое будет подчиняться напрямую региональному командованию на Гавайях. Активная подготовка по его развертыванию уже идет на военной базе ВВС США Ёкота в пригороде Токио.

Подразумевается, что в задачи нового подразделения Космических сил США в Японии будет входить укрепление систем спутниковой связи, создание систем наблюдения за действиями потенциальных противников и отслеживание пусков ракет. Очевидно, что последняя функция по душе Токио из-за участившихся ракетных испытаний КНДР, которую в Японии считают прямой угрозой национальной безопасности страны.

По данным издания, подразделение Космических сил США будет работать в плотном взаимодействии с группой космических операций японских Сил самообороны, которая размещена на японской военной авиабазе Футю в пригороде Токио. Будут налажены контакты и с гражданским Японским агентством аэрокосмических исследований, которое отвечает за реализацию государственных космических программ.

Не отстает от Японии и Республика Корея, которая с подачи действующих властей также активно вовлекается в сферу военных интересов США. Подразделение Космических сил американских Вооруженных сил в Южной Корее начало работать в декабре прошлого года.

Космические силы США (United States Space Force) — самый молодой вид американских Вооруженных сил, начавший свою деятельность в декабре 2019 года. В его задачи входит осуществление военных операций в космическом пространстве. Отдельное Индо-Тихоокеанское командование Космических сил, базирующееся на Гавайских островах, было сформировано в 2022 году.
Использованы фотографии:
https://nara.getarchive.net/ru/media/a-japanese-air-self-defense-forc
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6 комментариев
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  1. spirit
    spirit Сегодня, 14:35
    -1
    что делается это в интересах США
    какой бред!Автор на месте Японцев бы сидел и смотрел на то как растет мощь Китая?У нас так то СВО одной из причин был рост НАТО, а тут под боком сосед вооружаеться + историческая ненависть друг к другу.Один и тот же цвет с разных сторон называют по-разному.Так и шиза может развиться fool
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 15:17
      +1
      Цитата: spirit
      Автор на месте Японцев бы сидел и смотрел на то как растет мощь Китая?У нас так то СВО одной из причин был рост НАТО, а тут под боком сосед вооружаеться

      Ну положим, что поддержание военной мощи своего государства - нормальное явление и желание любого суверенного государства. Военная доктрина КНР разве предусматривает экспансию в индо-азиатско-тихоокеанском регионе? Причем, Китай еще относительно недавно, чуть более 100 лет назад был под влиянием и в зависимости от европейских государств и САСШ, эта беспомощность отложилась в памяти китайцев, они и добро помнят, а зло причиненное - не забывают. yes
      Цитата: spirit
      + историческая ненависть друг к другу.Один и тот же цвет с разных сторон называют по-разному.Так и шиза может развиться fool

      Интересно чем китайцы могли вызвать ненависть японцев к себе?!
      Может быть страхом расплаты за насилие, которое японская армия творила в Китае на рубеже 19-20 веков, в 1930-1945 годы?
      1. spirit
        spirit Сегодня, 16:09
        0
        Все правильно,только от этого им легче не становится
        Военная доктрина КНР разве предусматривает экспансию в индо-азиатско-тихоокеанском регионе?

        ,бумага все стерпит.Если Поляки(которые вооружаються не хило) завтра скажут что у них мирная доктрина и они только обороняться будут, вы им поверите?Вот и Японцы не верят
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:46
    0
    Соединенные Штаты планируют в течение ближайшего года создать в Японии отдельное подразделение своих Космических сил

    Ужас в том, что японцы попали из огня да в полымя. Избавившись от прессинга пропаганды «дзайбацу», угодили под мельничный жернов американской. Сначала построенной на лютом расизме и превосходстве «самого демократичного народа» над проигравшими «недочеловеками». Vae victis (горе побеждённым) потомки самураев испытали на своей шкуре сполна. Шли десятилетия оккупации, менялись подходы и методы манипуляции сознанием, американцы от прямого давления переходили к другим технологиям подчинения … но никогда не сворачивали с заданного курса. Создавая искажённую реальность, вплоть до исторической. Хотя для американцев, японцы как были так остались - "Nippers"
    Вот и получили мы сегодня соседушку, для которого янки – величайший благодетель, атомной бомбардировкой спасший Японию от вторжения СССР.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:52
    +1
    Японская газета: Соединенные Штаты создадут на своей военной базе в пригороде Токио подразделение Космических сил ВС США

    Нам гораздо интереснее знать, что создаст Япония на своей военной базе в пригороде Вашингтона...
  4. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:56
    0
    Япония и Южная Корея плотно сидят на долговой игле доллара, их руководство целиком под западной бандой, хозяева отдали приказ главной заокеанской колонии усиленно провоцировать Северную Корею, а когда те принялись пулять ракетами в океан, тут же подключили свои медиа помойки, которые завопили "убивают". США подскочили с шампанским, банда торжественно открыла восточный фронт.