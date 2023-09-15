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Польская пресса: Россия значительно превысила довоенный уровень выпуска артиллерийских снарядов

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Польская пресса: Россия значительно превысила довоенный уровень выпуска артиллерийских снарядов

Пока на Украине отрицают очевидное, на Западе сильно обеспокоены ростом объемов производства боеприпасов российским ВПК. По данным польского издания Do Rzeczy, Россия уже вышла на довоенный уровень и даже превысила его.


Запад поражен темпами производства артиллерийских снарядов и других боеприпасов, включая высокоточные, российскими предприятиями. Как заявляется, Россия должна была сильно "просесть" в экономике из-за введенных против не санкций, что привело бы к падению общего производства, включая и военное. Но этого не произошло, российская экономика оказалось гораздо крепче, чем считали западные эксперты.

Российская армия действительно испытывала проблемы с нехваткой снарядов в начальный период спецоперации, но в дальнейшем сумела не только нарастить их производство, но и выйти на довоенный уровень и даже превысить его. На сегодняшний день, Россия превосходит Запад по производству артиллерийских снарядов в семь раз. Но это еще не все, для России производство одного снаряда обходится гораздо дешевле. По словам представителя Министерства обороны Эстонии Кусти Сальмы, один артиллерийский снаряд калибра 155 мм для стран НАТО стоит 5-6 тысяч долларов, а Россия тратит на его выпуск всего 600.

Та же самая ситуация и в производстве других вооружений, все они значительно превысили довоенный уровень. Бронетехника, включая танки, идет в зону СВО постоянно. Боевые машины пехоты передаются военным ежемесячно, объем их выпуска вырос в несколько раз. На Западе опасаются, что в этой ситуации Украине не светит ничего хорошего, союзники просто не в состоянии обеспечить ВСУ на таком же уровне.

Однако, в Киеве не верят, что Россия могла выйти на довоенный уровень в производстве боеприпасов, называя все это "кремлевской пропагандой". Но одно дело утверждать это, сидя в теплом кабинете в Киеве, а совсем другое - в окопе со свистящими над головой снарядами, которые якобы у России "кончились".
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:28
    0
    А что есть довоенный уровень?Если исходить из этого.Идет война,и этот уровень должен быть превышен многократно.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:28
    0
    Лучше бы побольше делали высокоточных снарядов,чем обычных. Пусть подороже выйдет,зато меньше расход снарядов и больше поражённых целей,чем эти "лунные пейзажи"и минимум сожженной техники врага.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:18
      0
      Пусть подороже выйдет,зато меньше расход снарядов и больше поражённых целей
      В принципе согласен что нужного количества высокоточных снарядов нет и близко, но есть цели для которых нужны именно обычные снаряды и точными их не заменишь.
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 14:29
    +1
    Странно было бы ожидать иного. Само собой в ходе военных действий весь ВПК начинает работать в три смены и без выходных.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:32
    +1
    Офигеть! поленья и эстонцы (эти шустрики то куда) все знают про наше ВПК. Вот дожили.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:33
    +1
    Где-то я уже это слышал...

    Фильм так себе, а фраза да.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:33
    0
    Польская пресса: Россия значительно превысила довоенный уровень выпуска артиллерийских снарядов
    должно было быть иначе?!!!!
  7. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:37
    +2
    Если выросло производство артснарядов, значит и расход увеличился. Всё это хорошо, но ведь и износ стволов пушек возрос. Вот как дела с этим обстоят ?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:46
      0
      А что со ствола и не так... часть будут брать из запаса/резерва, а потом выпускать вооружения военного времени, как всегда раньше поступали.
  8. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 14:41
    0
    Что- то непонятно, одни западные аналитики/обозреватели пишут что Россия многократно нарастила объемы выпуска снарядов, другие - что эти самые снаряды теперь нам будет поставлять КНДР. Вы уж определитесь, что- ли. А вообще хорошая работа у аналитиков. Болтай себе и болтай, ни за что не отвечаешь, а угадал - ещё и похвалят.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:43
    0
    Пока на Украине отрицают очевидное, на Западе сильно обеспокоены ростом объемов производства боеприпасов российским ВПК. По данным польского издания Do Rzeczy, Россия уже вышла на довоенный уровень и даже превысила его.
    . Логично... тот, кто готов не просто воевать, а намерен ПОБЕЖДАТЬ, будет делать все, что б победить!
  10. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:43
    0
    Надо минимум 10 миллионов в год снарядов производить, чтобы и на СВО хватало и запасы на базах хранения пополнять.
  11. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:44
    +1
    российская экономика оказалось гораздо крепче

    Это не российская экономика оказалась крепче, это ещё чудом не угробленные остатки великого советского наследия в очередной раз дали о себе знать.. Придя на помощь неблагодарным потомкам.. Осталось только понять - на сколько нам ещё оставшегося производства "галош" хватит? Кляты коммуняки конечно всё делали с гигантским запасом прочности, но всё ж таки - не на века. Особенно если учесть отчаянные постоянные попытки нонешних буржуев доконать и это.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:23
      -2
      Цитата: paul3390
      российская экономика оказалось гораздо крепче

      Это не российская экономика оказалась крепче, это ещё чудом не угробленные остатки великого советского наследия в очередной раз дали о себе знать.. Придя на помощь неблагодарным потомкам.. Осталось только понять - на сколько нам ещё оставшегося производства "галош" хватит? Кляты коммуняки конечно всё делали с гигантским запасом прочности, но всё ж таки - не на века. Особенно если учесть отчаянные постоянные попытки нонешних буржуев доконать и это.

      Судя по кадрам с заводов ВПК, то там полностью заменен станочный парк. Т/е работает вполне себе новая экономика РФ .
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:48
    +1
    Польская пресса: Россия значительно превысила довоенный уровень выпуска артиллерийских снарядов

    Видимо, старается соответствовать требованиям усмирить вашу натовскую стаю и надеть намордник на пасть гиены Европы...
    Можно короче: а вот это не «твово гиеновского» ума дело...
    Не суй носа в чужое просо.
  13. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:41
    +1
    Европа, которая разогналась, благодаря энергии предыдущих поколений, как старая напудренная куртизанка сидит в пыльной комнате, полной безделушек. Путин об этом знает
  14. Oldi
    Oldi Сегодня, 15:59
    -1
    один артиллерийский снаряд калибра 155 мм для стран НАТО стоит 5-6 тысяч долларов, а Россия тратит на его выпуск всего 600

    Сначала гордость берёт, но если задуматься - очень дешёвый труд в России, несравненно низкие зп, хотя сравненно, как раз где то во столько раз и получается. Чудес не бывает winked