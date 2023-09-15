Пока на Украине отрицают очевидное, на Западе сильно обеспокоены ростом объемов производства боеприпасов российским ВПК. По данным польского издания Do Rzeczy, Россия уже вышла на довоенный уровень и даже превысила его.
Запад поражен темпами производства артиллерийских снарядов и других боеприпасов, включая высокоточные, российскими предприятиями. Как заявляется, Россия должна была сильно "просесть" в экономике из-за введенных против не санкций, что привело бы к падению общего производства, включая и военное. Но этого не произошло, российская экономика оказалось гораздо крепче, чем считали западные эксперты.
Российская армия действительно испытывала проблемы с нехваткой снарядов в начальный период спецоперации, но в дальнейшем сумела не только нарастить их производство, но и выйти на довоенный уровень и даже превысить его. На сегодняшний день, Россия превосходит Запад по производству артиллерийских снарядов в семь раз. Но это еще не все, для России производство одного снаряда обходится гораздо дешевле. По словам представителя Министерства обороны Эстонии Кусти Сальмы, один артиллерийский снаряд калибра 155 мм для стран НАТО стоит 5-6 тысяч долларов, а Россия тратит на его выпуск всего 600.
Та же самая ситуация и в производстве других вооружений, все они значительно превысили довоенный уровень. Бронетехника, включая танки, идет в зону СВО постоянно. Боевые машины пехоты передаются военным ежемесячно, объем их выпуска вырос в несколько раз. На Западе опасаются, что в этой ситуации Украине не светит ничего хорошего, союзники просто не в состоянии обеспечить ВСУ на таком же уровне.
Однако, в Киеве не верят, что Россия могла выйти на довоенный уровень в производстве боеприпасов, называя все это "кремлевской пропагандой". Но одно дело утверждать это, сидя в теплом кабинете в Киеве, а совсем другое - в окопе со свистящими над головой снарядами, которые якобы у России "кончились".