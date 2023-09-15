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Депутат Госдумы: мобилизованные россияне вернутся домой после окончания СВО

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Депутат Госдумы: мобилизованные россияне вернутся домой после окончания СВО

Депутат Государственной Думы Андрей Картаполов прокомментировал ситуацию со срокам службы тех россиян, которые были мобилизованы прошлой осенью. Этот вопрос волнует многих, включая, в первую очередь членов семей мобилизованных военнослужащих.

Генерал-полковник в отставке ответил на этот вопрос корреспонденту издания «Лента.ру». По словам генерала Картаполова, мобилизованные для участия в специальной военной операции россияне вернутся в свои дома только после окончания СВО. При этом депутат ГД РФ не назвал примерных сроков окончания спецоперации.

Картаполов:

Никакая ротация в этом плане не предусмотрена.

Напомним, что ранее генерал бундесвера Кристиан Фройдинг, выступая на конференции, организованной киевским режимом, заявил, что все хотят, чтобы вооружённый конфликт на Украине завершился как можно быстрее, но «бундестаг одобрил оказание военной помощи Украине вплоть до 2032 года». То есть, немецкий генерал дал понять, что боевые действия в том или ином виде могут продолжаться и ещё 9 лет.

Возвращаясь к теме высказывания депутата Картаполова, стоит отметить, что он заявил о наборе контрактников на военную службу. По словам Картаполова, ставка в комплектовании войск сделана именно на такой вариант. Напомним, что по данным, озвученным президентом Владимиром Путиным, к настоящему моменту войска пополнились контрактниками на 300 тысяч человек.

Андрея Картаполов:

А для мобилизованных граждан предусмотрены отпуска раз в полгода. Они в них и ходят. Время на дорогу до дома не входит в отпуск военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации.
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35 комментариев
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  1. r5555
    r5555 Сегодня, 14:44
    +9
    как в царские времена, служить по 25 лет
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:01
      +1
      Одни будут- Родину защищать. Другие-за кордоном,отсиживаться.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:12
        0
        как в царские времена
        царские времена
        Одни будут- Родину защищать.
        После таких заявлений желающих явиться по повестке станет гораздо больше))
        Другие-за кордоном,отсиживаться
        Ну а чем обычные граждане хуже, это ведь тоже чьи то дети?
      2. tkoh
        tkoh Сегодня, 15:51
        0
        Цитата: Андрей Николаевич
        Одни будут- Родину защищать. Другие-за кордоном,отсиживаться.

        Когда на Родину враг нападет тогда и будем её защищать.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:26
      +2
      Цитата: r5555
      как в царские времена, служить по 25 лет

      А Картаполов будет 25 лет в Думе думу думать и рассказывать нам, как космические корабли бороздят Большой Театр.
  2. dump22
    dump22 Сегодня, 14:49
    0
    А для мобилизованных граждан предусмотрены отпуска раз в полгода.


    Подтверждаю. Как минимум один такой пример у меня есть.
    Знакомый был мобилизован осенью 2022 и уже был один раз в отпуске на 6 дней.
    Правда ои служит в штабе, а как на передовой я не знаю.
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 14:53
      0
      По разному, пару людей видел, которые недавно в отпусках были, как начали приходить новые контрабасы. С визгом конечно, но отпускали в отпуска. Но как всегда, не всегда и не везде. Обычно, ноют про нарушения больше всего те, кто в армии не служил и типичного армейского бардака не видел - а тут война идёт, что возводит уровень бардака на новый уровень. Это ни хорошо и не плохо, это данность которую, имхо, победить очень сложно
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 15:04
      +5
      На передовой по разному. Кто-то уже по два - три раза приезжал, а кто-то за полгода толком и позвонить не может. Возможно зависит от места дислокации ну и командования естественно.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:11
        0
        Знакомый, доброволец, моложе меня и здоровее, два раза уже приезжал в отпуск. Пока жив, Слава Господу. Был связист по ВУС, теперь пехота, пулеметчик. Глаза серые стали, как пеплом присыпаны, какелы прут в мясных штурмах как будто у них 9 жизней, пофик на все - с его слов.
        Наши ребята стойко отбиваются. С его слов при одном мясном штурме сжёг два ствола для ПКМ - как киборги бессмертные какелы пёрли... Всё не просто так....

        зы Чем их там обдалбывают??? Его слова, его удивление. За что мясом заваливают наши позиции ?? За Зелю??? По трезваку за такое на смерть не пойдут....
      2. g1v2
        g1v2 Сегодня, 15:37
        +2
        От части и где находится зависит. У меня из роты еще человек 20 не ходило в первый раз, хотя мы в сво с начала ноября прошлого года. Пару раз во время контрнаступа укров отпуска отменяли на определенный срок. Сейчас все зависит от комполка. У нас отпуска разрешили, но отправляют не больше 7 процентов от лс. В соседних частях по разному. Где заморозили в связи с обстановкой , где разрешили. На других участках тоже по разному - кто уже во второй раз сходил, а кто-то еще первый не был. Все по разному в разных даже однотипных частях.
    3. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 15:23
      0
      Цитата: dump22
      Знакомый был мобилизован осенью 2022 и уже был один раз в отпуске на 6 дней.
      Правда ои служит в штабе, а как на передовой я не знаю.

      В ШТАБЕ ГОВОРИШЬ СЛУЖИЛ??? ПИСАРЕМ???
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:58
        0
        Дык и штабы и писари - разные бывають....... feel
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:52
    +13
    Не думаю, что это хорошая идея - держать забритых мужиков в войсках бессрочно.. Ибо поневоле возникнут неудобные вопросы - а с какого, собственно, хрена? Официальной войны у нас вроде нет, тогда - какие основания для подобных действий? И так-то они мягко говоря были не очень убедительны, а уж при таких раскладах..
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:55
      -1
      Эту реакцию мобиков ещё предстоит увидеть.
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 14:59
      +2
      Не думаю,что идея бессрочной СВОйны особа хороша...особенно такой,когда даются обещания,гарантии и прочее всем,кроме граждан России,нашим мостам,заводам и т.д...
    3. bandabas
      bandabas Сегодня, 15:28
      +3
      Так у нас все хорошо. Нет войны, нет инфляции, производство на подъеме, пенсионеры катаются в масле, проживая до 80-ти, рабочих мест навалом- но люди не хотят работать. 300 лярдов исчезли- ничего страшного. В два раза больше.заработали. И т.д. и т.п. fool
    4. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:08
      +1
      Цитата: paul3390
      Не думаю, что это хорошая идея - держать забритых мужиков в войсках бессрочно.. Ибо поневоле возникнут неудобные вопросы - а с какого, собственно, хрена? Официальной войны у нас вроде нет, тогда - какие основания для подобных действий? И так-то они мягко говоря были не очень убедительны, а уж при таких раскладах..

      Вы забыли упомянуть ВЗРОСЛЫХ МУЖИКОВ. Жить под пулями и снарядами без женщин и водки - так себе занятие для мужчин зрелого возраста. Не думаю, чтобы мне это понравилось. А если СВО будет идти 5 или более лет?
  4. Курганец-45
    Курганец-45 Сегодня, 14:57
    +1
    по справедливости надо проводить ротацию.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 15:19
      +1
      Цитата: Курганец-45
      по справедливости надо проводить ротацию.


      Думаю, что скрытая ротация уже проходит.... т.к. одному знакомому пришла повестка недавно (гос.услугам привет), а там как в военкомат попадёшь, то всё... направление на мед. комиссию и заключение контракта, хочешь не хочешь а там вопрос только в каких условиях на СВО. И такая история, думаю не редкость... особенно если масштабировать с моей области, на другие... вот тебе и "желающие" послужить.

      С другой стороны, если народа за осеннюю компанию не наберут, то там скорей всего, новая волна мобилизации.... поэтому как то так.
  5. Николай310
    Николай310 Сегодня, 14:58
    +10
    Напомню,что зекам,которым повезло,разрешили вернуться домой через полгода...
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:23
      0
      Напомню,что зекам,которым повезло,разрешили вернуться домой через полгода...
      Видимо рассчитывают что они через неделю тоже вернуться,с новой статьей))
  6. d1975
    d1975 Сегодня, 14:59
    +6
    Гнать надо всю Думу ссаными тряпками . Это позор какой то ,а не орган . Депутатов надо как при Советах ,посовещался и домой ,работай , одним словом балабол . А псевдошоу Соловьёва ,это в дополнение . Народ не глухой и не слепой . Ни одной депутатской проверки , ничего толкового , всё бла ,бла,бла. Сталина надо или его подобие ,эти либералы только проспать и могут , всё и вся . Вагнеров в утиль ,командующих в утиль ,это ,что нормально ? Армян и то на место поставить не могут ! Что нам простым смертным думать ?
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:08
    +2
    Депутат Госдумы: мобилизованные россияне вернутся домой после окончания СВО

    А все - это сколько?
    На время проведения СВО нужно просто запретить каникулы депутатам и отпуска чиновникам...Начнут ерепениться - переселить из квартир в общаги...Мера временная, но эффект будет.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:17
      +2
      На время проведения СВО нужно просто запретить каникулы депутатам и отпуска чиновникам

      Лучше их самих в полном составе на фронт отправить.. Особый ударный штурмовой батальон им. Государственной Думы.. Так ведь хрен - рогом упрутся, а воевать не пойдут. Не тот депутат-то нонеча пошёл.

  8. flSergius
    flSergius Сегодня, 15:11
    +1
    Вот так сюрприз, а я то думал их Марс колонизировать отправят! Это кто ж додумался до такого - после войны солдат по домам распускать???
  9. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 15:12
    +3
    Они вообще там охрегели? Ничего уже не боятся соасем?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:17
      -4
      Новых мобилизировать? Полгода обучать?
    2. g1v2
      g1v2 Сегодня, 15:44
      0
      Это просто балабольство депутата. Мобилизованных отпустят только после того как дядя Вова подпишет приказ о демобилизации.Никаких сроков нет. Когда он его подпишет - даже он сам не знает, а уж депутат тем более. Что точно можно сказать, так это то, что с фронта длиной более 1 тыс км 300 тыс солдат никто не снимет, пока не найдет кем нас заменить. Тч или новая волна, чего власть явно не хочет или ждать, когда наберут достаточно контрактников. request Скорее второе. Агитация идет везде , рано или поздно наберут. Для страны в 150 млн набрать 400 тыс контрабасов не невозможная задача. request
      1. tkoh
        tkoh Сегодня, 15:58
        +1
        Цитата: g1v2
        Скорее второе. Агитация идет везде , рано или поздно наберут. Для страны в 150 млн набрать 400 тыс контрабасов не невозможная задача.

        Основная масса желающих и идейных ещё прошлым летом добровольцами отправилась туда. Сейчас либо скрытая либо явная мобилизация
  10. bandabas
    bandabas Сегодня, 15:13
    +5
    Г-ну Картополову пора направиться на "передок" в качестве рядового до окончания "Странной Военной Операции". Пусть вдохновит личным примером . Он же профессионал soldier .
    1. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 15:38
      0
      заметьте все эти почему то исключительно бывшие из 58 й армии..дегенераты какие то получается с погонами в думе))
  11. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 15:16
    +2
    Это видимо реклама следующей мобилизации. .
  12. Earl
    Earl Сегодня, 15:17
    +2
    До конца 18-го века рекруты служили в армии пожизненно. Как бы нынче опять не вспомнили про скрепы.
  13. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 15:37
    +3
    да ладно) а вот закон говорит о другом.ст 38 как раз таки..говорит о том, что минимальный срок контракта с ВС РФ может составлять и ограничиваться лишь возрастом максимального пребывания в запасе...т.е до 55 годиков служить многим прийдется.Так что кому то и как в старые добрые придется четверть века тянуть............... Не зря же всех мобилизованных обязали стать контрактниками)) не просто так. Так что звездит дегенерат (ой генерал..буквы попутались) а учитывая что и конца не видно....есть у СВО ннчало..но нет у партии конца..
  14. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 15:40
    +1
    Негодяй, пусть сам идет на фронт, посмотрим как скоро он домой захочет!!!
    Возомнили себя не пойми кем - бояре дворяне !! Пусть за них холопы служат и умирают, пока они жрут да воруют!