Депутат Государственной Думы Андрей Картаполов прокомментировал ситуацию со срокам службы тех россиян, которые были мобилизованы прошлой осенью. Этот вопрос волнует многих, включая, в первую очередь членов семей мобилизованных военнослужащих.
Генерал-полковник в отставке ответил на этот вопрос корреспонденту издания «Лента.ру». По словам генерала Картаполова, мобилизованные для участия в специальной военной операции россияне вернутся в свои дома только после окончания СВО. При этом депутат ГД РФ не назвал примерных сроков окончания спецоперации.
Картаполов:
Никакая ротация в этом плане не предусмотрена.
Напомним, что ранее генерал бундесвера Кристиан Фройдинг, выступая на конференции, организованной киевским режимом, заявил, что все хотят, чтобы вооружённый конфликт на Украине завершился как можно быстрее, но «бундестаг одобрил оказание военной помощи Украине вплоть до 2032 года». То есть, немецкий генерал дал понять, что боевые действия в том или ином виде могут продолжаться и ещё 9 лет.
Возвращаясь к теме высказывания депутата Картаполова, стоит отметить, что он заявил о наборе контрактников на военную службу. По словам Картаполова, ставка в комплектовании войск сделана именно на такой вариант. Напомним, что по данным, озвученным президентом Владимиром Путиным, к настоящему моменту войска пополнились контрактниками на 300 тысяч человек.
Андрея Картаполов:
А для мобилизованных граждан предусмотрены отпуска раз в полгода. Они в них и ходят. Время на дорогу до дома не входит в отпуск военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации.