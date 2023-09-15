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Опубликованы кадры с места масштабного пожара на бывшем подшипниковом заводе в Самаре

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Опубликованы кадры с места масштабного пожара на бывшем подшипниковом заводе в Самаре

Сегодня в Самаре загорелось неэксплуатируемое здание бывшего подшипникового завода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Российской Федерации.


Примерно в 10:39 (9:39 мск) на пульт дежурного самарской пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на бывшем подшипниковом заводе. По первоначальной информации, на площади в 100 квадратных метров загорелось масло. Затем площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров.

В обеденное время МЧС РФ сообщило, что горит площадь в 1000 квадратных метров. То есть, в реальности площадь пожара увеличилась в два раза. Пострадавших и погибших, по предварительной информации, нет. В интернете, тем временем, были опубликованы кадры с места масштабного пожара на территории подшипникового завода в Самаре.




На кадрах можно наблюдать дым над промышленной зоной, пожарные автомобили и сотрудников пожарной охраны, которые сражаются с огнем. В настоящее время тушение пожара продолжается. О том, что могло стать его причиной, пока не сообщается.




Но отметим, что в последние месяцы количество пожаров на российских предприятиях и инфраструктурных объектах возросло. В некоторых случаях следственные органы не исключают и версии о поджогах промышленных объектов, в других ситуациях причиной пожара становится неисправная проводка или случайное возгорание.
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20 комментариев
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  1. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 14:48
    -1
    En époa de guerra dudo que esos grandes incendios en infraestructura industrial puedan ser accidentales.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:54
      +5
      Конечно не случайно.У нас уже систематически что то постоянно горит. Напрягает что виновных так и не находят и не предотвращают поджоги.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 15:04
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        Конечно не случайно.У нас уже систематически что то постоянно горит. Напрягает что виновных так и не находят и не предотвращают поджоги.

        Так пожары всегда есть и будут.Это систематическая вещь- поэтому пождепо и есть везде
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 15:40
        +4
        Цитата: Orange-Bigg
        Конечно не случайно.У нас уже систематически что то постоянно горит. Напрягает что виновных так и не находят и не предотвращают поджоги.

        Зато после пожарищ на опустошённом месте обязательно что-то строится и круг лиц получает свою выгоду. Да и виновные находятся, - сторож-пенсионер, за то что пустил на территорию машину на стоянку, а она "сама" загорелась !
  2. жарофф
    жарофф Сегодня, 14:55
    +5
    Ключевое- бывший подшипниковый. Не нужны,оказывается,подшипники. Завода нет.Осталась территория. Да пусть там всё горит синим пламенем!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:58
      0
      Ну что то же там находится.Какая то фирма.Что то же там горит.Причём среди бела дня. Вообще порядок надо наводить на предприятиях,а то хаос до добра не доведёт.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 15:31
        +1
        Время поступления сообщения о пожаре - 10.39. Средь "бела дня"...

        Практически, - "предобеденное" или "кофейно - чайных" перерывов...

        Когда в "канторах", арендующих площади, не имеющих на территории столовых и кафе, начинают "свои" электрочайники чайники, кофеварки да "микроволновки" включать...

        За эл. проводкой сооружения, шинами заземления, "розетками" и "штепселЯми" никто реально и регулярно не следит.


        И кто-то вышел покурить, не "на двор", а в туалет или умывальник (что в "канторах" практикуется...). И бросил "недопогашенный бычок" в пластиковый мусорник. Ибо "железных" в таких "канторах" и их гальюнах - умывальниках, давно уже нет. И "задымил" мусорник пластиковый, со всем его содержимым - бумажным и пластиковым ЖЕ (упаковки всяких "фаст-фудов" и прочей "съедобной" на скору руку, отравы...

        Так что, в принципе, - "всё нормально". Так должно и быть...
    2. Балу
      Балу Сегодня, 15:02
      +3
      Цитата: жарофф
      Ключевое- бывший подшипниковый. Не нужны,оказывается,подшипники. Завода нет.Осталась территория. Да пусть там всё горит синим пламенем!

      Подшипники поставлялись в 90 стран мира от 2м в диаметре, до спичечной головки. Сколько подшипниковых заводов было в СССР и сколько осталось?
    3. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 15:08
      +1
      Цитата: жарофф
      Ключевое- бывший подшипниковый. Не нужны,оказывается,подшипники.

      Очень нужны. Сегодня подшипников в России выпускается 50млн. штук, против 750млн. в 90м году. В советское время, к примеру, имелся собственный Всесоюзный научно-исследовательский конструкторско-технологический институт подшипниковой промышленности. В последнее время что то начали делать, в этой отрасли, но катастрофически не хватает кадров.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 15:11
        0
        750 миллионов выпускалось в СССР или РСФСР?
    4. Комментарий был удален.
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:43
      +2
      Цитата: жарофф
      Завода нет.Осталась территория. Да пусть там всё горит синим пламенем!

      Кто то же смог продвинуть в правительстве, чтобы завод закрыл, он его выкупил, все оборудование сдал на металлом. Ясно что вредитель, коих немало. Ну а здания завода, до того старые что для нового предприятия не годны. Вот загорелся "бывший", но хорошо застрахованный завод. Теперь можно валить и на укродроны, и на пьяных сторожей, и на проводку но страховку хозяин получит.
  3. Николай310
    Николай310 Сегодня, 14:56
    +6
    Подшипники нужны стране,которая производит...а стране,которая только басни про галоши сочиняет,подшипники не нужны...ну построят ТЦ или спальный район...в первый раз что ли...
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:59
    +2
    В некоторых случаях следственные органы не исключают и версии о поджогах промышленных объектов, в других ситуациях причиной пожара становится неисправная проводка или случайное возгорание.

    Нас не убеждает такая версия, ибо правоохранительные органы УЖЕ предложили гражданам создавать добровольные формирования для поддержания порядка (возвращение к народным дружинам, которые существовали при милиции, а стать добровольными помощниками полицаев хотят не все).
    Тенденция, когда происходит самовозгорание объектов, имеющих конкретную материальную ценность, странна по своей природе... Подозрительна...Как диверсии на ж/д.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:05
      +1
      Спасение утопающих-дело самих утопающих..Все по Ильфу и Петрову
    2. михаил3
      михаил3 Сегодня, 15:19
      0
      Цитата: ROSS 42
      ибо правоохранительные органы УЖЕ предложили гражданам создавать добровольные формирования для поддержания порядка

      Чтобы вооруженные преступники как можно быстрее перестреляли неравнодушных граждан и остались только равнодушные. Отличный план, надежный... как швейцарские часы!
    3. marswell
      marswell Сегодня, 15:39
      +2
      9 ГПЗ уже давно обанкрочен, пуст и почил в бозе(((. Территория активно распродается и пожар там не первый.
  5. uav80
    uav80 Сегодня, 15:17
    0
    На 16:05 местного времени MSK+1 (UTC+4):

    А вот текстовая версия комментария главы ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко:

    — Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Он произошел в подвале бывшего цеха №7. Горят баки с маслом. Площадь пожара составила 1000 кв. метров, — рассказал Олег Бойко.

    По его словам, сил и средств достаточно для тушения пожара. Однако сотрудникам МЧС запрещено заходить в подвал, где происходит горение:

    — Вход в подвал невозможен из-за угрозы для личного состава. Пожар тушат через технологические отверстия. Проведены пенные атаки. Проводится постоянное охлаждение. На месте происшествия работают 114 человек и 38 единиц спецтехники, пожарный поезд. Проводится мониторинг состояния воздуха.


    Судя по видео представленному новостным порталом 64.РУ, цех реально заброшенный, дым идет из подвала через технологические отверстия...
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 15:39
      0
      А в подвал, обычно, арендаторы всякое барахло или "химию" потенциально "вонючую", на временное хранения стаскивают. Кстати, возможно, и "минудобрения" тоже... Ведь совсем недавний "дагестанский прецедент" ещё буквально "перед носом"...

      В частности и то барахло, что потом в "больших объемах" на утилизацию вывозить выгодно. Чтобы с мелкими партиями не возиться. Или с тем, что "вскоре" в производство какое-либо кустраное запускать на арендуемых здесь же площадях. Но, чтобы, "пока не воняло"...
  6. михаил3
    михаил3 Сегодня, 15:18
    +1
    Да уж версии поджогов исключать точно нельзя) Стране, и это так удивительно, вдруг понадобились свои подшипники. А никто ж не ожидал! Так что оборудование (как раз в начале перестройки, как помню, наши наивные ученые докладывали, что сделали какие то революционные установки по изготовлению подшипниковых шариков), которое по документам должно мирно стоять в цехах, дожидаясь запуска, давным давно обогащает китайцев. Или переплавлено на Сталь3, которая опять таки обогащает китайцев.
    Ну как тут не запылать по всей стране пожарам, которые якобы устраивают проклятые диверсанты! Ведь люди, которые в 90тые яростно разграбляли заводы, они сейчас отнюдь не просто так люди....
  7. Breard
    Breard Сегодня, 16:00
    +1
    Грустно! "Проклятый, тоталитарный, отсталый Советский Союз" выпускал 43% мирового выпуска подшипников! и как сказал Вован -калоши для Африки.
    Современная, свободная, передовая Россия ... закупает за рубежом 95 % подшипников!
    Такая ...не задача у супер менеджеров РФ!