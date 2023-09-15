Опубликованы кадры с места масштабного пожара на бывшем подшипниковом заводе в Самаре

Сегодня в Самаре загорелось неэксплуатируемое здание бывшего подшипникового завода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Российской Федерации.Примерно в 10:39 (9:39 мск) на пульт дежурного самарской пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на бывшем подшипниковом заводе. По первоначальной информации, на площади в 100 квадратных метров загорелось масло. Затем площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров.В обеденное время МЧС РФ сообщило, что горит площадь в 1000 квадратных метров. То есть, в реальности площадь пожара увеличилась в два раза. Пострадавших и погибших, по предварительной информации, нет. В интернете, тем временем, были опубликованы кадры с места масштабного пожара на территории подшипникового завода в Самаре.На кадрах можно наблюдать дым над промышленной зоной, пожарные автомобили и сотрудников пожарной охраны, которые сражаются с огнем. В настоящее время тушение пожара продолжается. О том, что могло стать его причиной, пока не сообщается.Но отметим, что в последние месяцы количество пожаров на российских предприятиях и инфраструктурных объектах возросло. В некоторых случаях следственные органы не исключают и версии о поджогах промышленных объектов, в других ситуациях причиной пожара становится неисправная проводка или случайное возгорание.