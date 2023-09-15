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Американская пресса пишет о возможной передаче США Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью

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Американская пресса пишет о возможной передаче США Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью

Дальнобойные ракеты ATACMS могут быть переданы Украине уже осенью 2023 года. Сейчас американская администрация изучает вопрос максимально быстрой поставки Киеву данных ракет, сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники в окружении президента США Джо Байдена.


Пока в Белом доме еще не решили, когда именно Киеву поставят такие ракеты. В администрации Байдена настороженно относятся к передаче Украине таких ракет, но Конгресс США продолжает давить на президента и его окружение, требуя поставить Киеву дальнобойное вооружение. Тем временем, Украина продолжает настойчиво требовать дальнобойные ракеты не у США, а у Германии.

Ракеты MGM-140 ATACMS имеют дальность полета до 300 километров. То есть, если Украина получит их на вооружение, она сможет наносить ракетные удары по целям не только в Донбассе и на других освобожденных территориях, но и в «старых» регионах России. Хотя США утверждают, что по «старой» территории России эти ракеты применяться не будут, никакого доверия к этим заявлениям быть не может. Все переданное ранее вооружение благополучно использовалось против мирных населенных пунктов.

Ряд американских экспертов, в том числе небезызвестный отставной офицер разведки морской пехоты Скотт Риттер, утверждают, что передача ракет ATACMS Украине не повлияет на боеспособность ВСУ, поскольку российская армия без проблем сможет уничтожать такие ракеты с помощью своих систем противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.
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17 комментариев
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  1. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 15:02
    +3
    вот опять эскалация с другой стороны, почему мы первыми не используем потенциал эскалации, на западе как раз этого и боятся, т.к. тогда не они будут контролировать ситуацию.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 15:36
      -1
      такое ощущение что сша и европа танцует РФ ! и они ведут эту игру ! надеюсь что у РФ все идет по плану и это все пыль в глаза !
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:02
    +1
    Американская пресса пишет о возможной передаче США Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью

    Кто бы сомневался. Визит Ына подстегнул...
    Есть уверенность, что они-то начнут непременно...Что-то противопоставит наш ВГК?
    1. g1v2
      g1v2 Сегодня, 15:30
      +4
      Изначально было понятно , что передадут. Это ж здорово когда с твоим конкурентом воюет кто-то вместо тебя. А тебе одни плюшки в виде заказов на оружие и испытание твоей техники в бою, плюс экономия на утилизации старья. Просто они пока колеблются поставлять некоторые виды вооружения, тк каждое такое повышение ставок дает России возможность сделать так же. Они понимают, что поставки более серьезного оружия салорейху приведут к тому что мы будем поставлять свое оружие их врагам. Шиитам или корейцам. Поэтому перед каждым пересечением очередной линии, они колеблются. Но ситуация на фронте заставляет их постоянно поставлять что-то новое для того, чтобы украина на новизне смогла держать паритет. Тч поставят рано или поздно и самолеты и ракеты . Все что ниже ядерного оружия поставят.
  3. BonchB
    BonchB Сегодня, 15:03
    +3
    Очень хорошо по этому поводу сказали на канале телеграм "Пинта Разума". "Как желание удержаться от эскалации может спровоцировать резкое повышение её уровня? Очень просто: если противник эскалацию раз за разом повышает, а вы в ответ лишь выражаете озабоченность. Потом, когда нужно будет осадить врага, потребуется запредельный уровень эскалации.

    Поэтому ответная реакция должна быть молниеносной и заранее продуманной. И в информационном плане связанной с действиями противника. Вы сделали так? А мы сделаем вот это в отместку. Должна очень чётко проступать причинно-следственная связь"....
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:17
      +2
      Первый шаг - в связи с разработкой комбинированного оружия, основанного на новых видах физических свойств материи, возобновить комбинированные ядерные испытания. Если где-то пройдут цунами (где надо) - мы не при делах, пусть доказывают.
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 15:03
    -2
    А не поставить ли нам на Банковую немножко гуманитарной помощи в виде ТЯО. Не ну ради человеколюбия для
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:03
    +1
    Американская пресса пишет о возможной передаче США Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью
    . Тормозов у них нет им же ничего и никак не угрожает.
    А так, самый мощный тормоз всегда это страх...
  6. razved
    razved Сегодня, 15:08
    +2
    Нельзя исключать, что АТАКМС как минимум уже в пути am
  7. al3x
    al3x Сегодня, 15:10
    +6
    С вероятностью 99,9 они уже вна и ждут своего часа.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 15:13
      +3
      Цитата: al3x
      С вероятностью 99,9 они уже вна и ждут своего часа.

      Это точно. А если об этом пишет америкосовская пресса, значит скоро полетят.
  8. belost79
    belost79 Сегодня, 15:15
    +3
    Вот эти утверждения, что поставка такого-то вида оружия не повлияет на ход боевых действий... Один вид не влияет, а поставки в целом очень даже влияют!
  9. arthh
    arthh Сегодня, 15:31
    +3
    Таурус вон тоже говорят подьедет через пару недель. Это все специально делается, а так же давление на флот сильное, что бы подтолкнуть Россию к заморозке конфликта и восстановлению сил бандер
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:33
    +1
    с этими ракетами всу начнут быть по тылам и выносить тыловое обеспеченье РФ ! это грань на которую если перешагнут то РФ обязана ответить любыми средствами ! если ответа не будет то я хз что думать тогда !
    1. spirit
      spirit Сегодня, 15:43
      0
      По территории "старой" РФ бить не дадут Американцы.Бить будут по Крыму и по складам на территории днр,лнр.И да на фоне"скандала" с лысыми покрышками у транспорта в армии Лаоса, ещё большее плечо для логистики это серьезный удар.
      если ответа не будет

      Ответа не будет, в это уже даже самые розовоочочники не верят hi
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 15:58
        0
        а крым и днр и лнр и другие это не РФ ??????????????????????????? старая не старая это уже РФ ! я очень надеюсь на ответ !!
  11. Комментарий был удален.
  12. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:44
    +1
    Надо передать КНДР технологии позволяющие изготавливать носители гарантированно накрывающие оба побережья пен дос тана.