Американская пресса пишет о возможной передаче США Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью

Дальнобойные ракеты ATACMS могут быть переданы Украине уже осенью 2023 года. Сейчас американская администрация изучает вопрос максимально быстрой поставки Киеву данных ракет, сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники в окружении президента США Джо Байдена.Пока в Белом доме еще не решили, когда именно Киеву поставят такие ракеты. В администрации Байдена настороженно относятся к передаче Украине таких ракет, но Конгресс США продолжает давить на президента и его окружение, требуя поставить Киеву дальнобойное вооружение. Тем временем, Украина продолжает настойчиво требовать дальнобойные ракеты не у США, а у Германии.Ракеты MGM-140 ATACMS имеют дальность полета до 300 километров. То есть, если Украина получит их на вооружение, она сможет наносить ракетные удары по целям не только в Донбассе и на других освобожденных территориях, но и в «старых» регионах России. Хотя США утверждают, что по «старой» территории России эти ракеты применяться не будут, никакого доверия к этим заявлениям быть не может. Все переданное ранее вооружение благополучно использовалось против мирных населенных пунктов.Ряд американских экспертов, в том числе небезызвестный отставной офицер разведки морской пехоты Скотт Риттер, утверждают, что передача ракет ATACMS Украине не повлияет на боеспособность ВСУ, поскольку российская армия без проблем сможет уничтожать такие ракеты с помощью своих систем противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.