Военное обозрение
Войти Регистрация

«Все ближе слышны звуки подбирающихся ВС РФ»: Telegram-канал пишет о ситуации в прифронтовом Купянске

6
«Все ближе слышны звуки подбирающихся ВС РФ»: Telegram-канал пишет о ситуации в прифронтовом Купянске

На Купянском направлении успех продолжает сопутствовать российским войскам. Наши бойцы постепенно продвигаются к самому городу Купянску, оттесняя и уничтожая украинские формирования.


Тем временем, Telegram-каналы пишут о ситуации в прифронтовом Купянске. По информации местных жителей, в городе наблюдаются очень большие проблемы со связью. Электричество дают по расписанию, воды нет. С 14 сентября во всем Купянском районе, включая и город, введен запрет на торговлю алкоголем.

В городе комендантский час и все ближе слышны звуки подбирающихся ВС РФ

- сообщает Telegram-канал Condottiero.


По утверждению местных жителей, над городом постоянно находятся в небе российские беспилотные летательные аппараты. Российская армия регулярно обстреливает из артиллерийских орудий и наносит авиационные удары по территориям сахарного завода, молочного комбината и узловой станции.

Все эти, на первый взгляд, гражданские инфраструктурные объекты сейчас активно используются ВСУ для размещения личного состава, военной техники, вооружений и боеприпасов воюющих на Купянском направлении бригад. Поэтому российской армии и приходится наносить по ним удары.

Если верить сообщениям местных пабликов, то Купянск уже покинули представители властных структур киевского режима и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Сейчас здесь находятся лишь воюющие подразделения украинской армии, которые несут очень большие потери на Купянском направлении.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:23
    0
    Полицаев в ополчение списали? Если гайцы на дорогах, а околотошные на рынках, значит не так все плохо. Если эти исчезнут из поля зрения, тогда, да....
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:37
      0
      Самое интересное начнется после возвращения России Бучи и Гостомеля, все полицаи ВСУ и доносчики из местных пусть сами вешаются до суда.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:24
    +3
    Купянск уже покинули представители властных структур киевского режима и сотрудники Службы безопасности Украины —

    ***
    — Для Службы безопасности там небезопасно ...
    ***
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:27
    0
    Контрнахрюк развивался успешно. К сожалению, когда Маск отключил старлинк, заблудившиеся украинские войска. уже дошедшие до Урала, не смогли пока выйти к Москве... А так все пучком, скоро шаровары будут мелькать даже на Соловках! Но есть один ньюанс...
  4. РусГр
    РусГр Сегодня, 15:34
    -1
    Вот только хряковоинская "тушëнка" всë не кончалась и не кончалась. Прëт как саранча.
  5. Владимир-78
    Владимир-78 Сегодня, 15:40
    +2
    Гланое только чтобы "русская мясорубка" работала планомерно. Бережем своих. Никаких штурмов в лоб, к чьему нибудь дню рождения, к какой нибудь дате итд. Ребята работайте спокойно и с умом.