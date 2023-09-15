«Все ближе слышны звуки подбирающихся ВС РФ»: Telegram-канал пишет о ситуации в прифронтовом Купянске

На Купянском направлении успех продолжает сопутствовать российским войскам. Наши бойцы постепенно продвигаются к самому городу Купянску, оттесняя и уничтожая украинские формирования.
Тем временем, Telegram-каналы пишут о ситуации в прифронтовом Купянске. По информации местных жителей, в городе наблюдаются очень большие проблемы со связью. Электричество дают по расписанию, воды нет. С 14 сентября во всем Купянском районе, включая и город, введен запрет на торговлю алкоголем.
В городе комендантский час и все ближе слышны звуки подбирающихся ВС РФ
- сообщает Telegram-канал Condottiero.
По утверждению местных жителей, над городом постоянно находятся в небе российские беспилотные летательные аппараты. Российская армия регулярно обстреливает из артиллерийских орудий и наносит авиационные удары по территориям сахарного завода, молочного комбината и узловой станции.
Все эти, на первый взгляд, гражданские инфраструктурные объекты сейчас активно используются ВСУ для размещения личного состава, военной техники, вооружений и боеприпасов воюющих на Купянском направлении бригад. Поэтому российской армии и приходится наносить по ним удары.
Если верить сообщениям местных пабликов, то Купянск уже покинули представители властных структур киевского режима и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Сейчас здесь находятся лишь воюющие подразделения украинской армии, которые несут очень большие потери на Купянском направлении.