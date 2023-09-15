Тегеран назвал незаконным решение трёх стран Европы продлить санкции в отношении Ирана в рамках СПВД

Исламская Республика Иран считает решение Европейского союза и трех европейских стран не выполнять свои обязательства на восьмом году действия СВПД незаконным и противоречащим их обязательствам в рамках ядерной сделки и резолюции 2231, а также актом, создающим напряженность и содержащим злой умысел

(...) нет сомнений в том, что Исламская Республика Иран соответствующим образом и в рамках своих прав в СВПД даст ответ на этот незаконный и провокационный акт и явное нарушение обязательств Европейского Союза, Франции, Германии и Англии по СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН

Иран назвал незаконным и противоречащим резолюции Совбеза ООН решение Евросоюза и трех стран Европы продлить санкции против страны. Об этом говорится в официальном ТГ-канале МИД Ирана.В Тегеране раскритиковали сделанное накануне главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявление о том, что Великобритания, Германия и Франция намерены продлить введенные Совбезом ООН санкции против Ирана, действие которых истекает 18 октября 2023 года. Эти три страны обвиняют иранцев в несоблюдении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), также называемому "ядерной сделкой".- говорится в сообщении МИД Ирана.В Тегеране подчеркнули, что своими действиями Великобритания, Германия и Франция окажут "негативное влияние" на снижение напряженности, а также пообещали ответ на "незаконные действия" Евросоюза и трех стран.- добавили в МИД.Ранее Боррель заявил, что страны, принявшие решение продлить санкции, введенные в рамках ООН, внесут их в национальные санкционные режимы. О принятом решении они уже уведомили других участников сделки по иранской ядерной программе - Россию и Китай.