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Тегеран назвал незаконным решение трёх стран Европы продлить санкции в отношении Ирана в рамках СПВД

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Тегеран назвал незаконным решение трёх стран Европы продлить санкции в отношении Ирана в рамках СПВД

Иран назвал незаконным и противоречащим резолюции Совбеза ООН решение Евросоюза и трех стран Европы продлить санкции против страны. Об этом говорится в официальном ТГ-канале МИД Ирана.


В Тегеране раскритиковали сделанное накануне главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявление о том, что Великобритания, Германия и Франция намерены продлить введенные Совбезом ООН санкции против Ирана, действие которых истекает 18 октября 2023 года. Эти три страны обвиняют иранцев в несоблюдении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), также называемому "ядерной сделкой".

Исламская Республика Иран считает решение Европейского союза и трех европейских стран не выполнять свои обязательства на восьмом году действия СВПД незаконным и противоречащим их обязательствам в рамках ядерной сделки и резолюции 2231, а также актом, создающим напряженность и содержащим злой умысел

- говорится в сообщении МИД Ирана.

В Тегеране подчеркнули, что своими действиями Великобритания, Германия и Франция окажут "негативное влияние" на снижение напряженности, а также пообещали ответ на "незаконные действия" Евросоюза и трех стран.

(...) нет сомнений в том, что Исламская Республика Иран соответствующим образом и в рамках своих прав в СВПД даст ответ на этот незаконный и провокационный акт и явное нарушение обязательств Европейского Союза, Франции, Германии и Англии по СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН

- добавили в МИД.

Ранее Боррель заявил, что страны, принявшие решение продлить санкции, введенные в рамках ООН, внесут их в национальные санкционные режимы. О принятом решении они уже уведомили других участников сделки по иранской ядерной программе - Россию и Китай.
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3 комментария
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 15:27
    0
    Было бы неплозо Персам оттоптаться по интересам гейропы у них же дома...
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 15:31
      +2
      А почему бы не ввести подобные санкции против Израиля, который уже совершил то же самое, за что наказывают Иран...??? Аль слабо...??? И хочется и колется, но Штаты не велят...
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 15:34
      +1
      Россия уже сегодня может отозвать свою подпись в ООН под санкциями к Ирану и КНДР, а потом и вовсе все это заблокировать в Совбезе. Надо действовать.