Военное обозрение
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Член комитета ГД РФ по обороне: Глупо отрицать, что против нас воюет НАТО со всеми своими передовыми технологиями

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Член комитета ГД РФ по обороне: Глупо отрицать, что против нас воюет НАТО со всеми своими передовыми технологиями

Депутат Госдумы РФ, член комитета по обороне ГД генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев провел анализ текущей ситуации на фронте в зоне СВО без привязки к конкретным направлениям. Своими выводами, сделанными на основании информации, полученной из первоисточников, он поделился в авторском телеграм-канале.


Гурулев отметил, что не сумев прорвать нашу оборону в начале так называемого контрнаступления, через три месяца противник изменил тактику ведения боевых действий. Теперь ВСУ уже не идут в атаки большими группами, усиленными бронетехникой.

В настоящее время украинская армия старается методично выдавливать наши обороняющиеся подразделения, массированно применяя поставленные не так давно западными союзниками кассетные снаряды. Боеприпасов у ВСУ хватает, бьют они точечно и по нашим опорным пунктам, пресекают действия штурмовых групп ВС РФ. Враг ставит задачу буквально «выжечь абсолютно все».

Да, такая тактика вынуждает российские войска на некоторых участках отходить вглубь, но на небольшое расстояние, максимум до десяти километров. При этом враг закрепляется на оставленных нами позициях, которые очень хорошо оборудованы нашими же военными, отметил Гурулев.

За счет прогиба нашей обороны снизилась эффективность работы ПТУРами нашей армейской авиации. Во время атак вертолеты ВКС РФ попадают в зону поражения ПЗРК противника.

Что касается минных полей, которые в первые недели контрнаступа ВСУ были для них главной проблемой, враг научился решать и ее. Сейчас они грамотно разминируют их артударами и при помощи тралов.

Что касается российских военных, то значительно улучшилась эффективность контрбатарейной борьбы нашей артиллерии. Однако противник вновь старается приспособиться, отводя орудия вглубь от ЛБС, что делает их недоступными для поражения. С учетом того, что наши пожгли большое количество украинских буксируемых орудий, враг стал более часто использовать самоходки. Поймать их очень сложно, после первого же пристрелочного выстрела САУ противника меняет позицию.

Депутат признал, что ВСУ по-прежнему обладают большим количеством беспилотников, применяют они их, что называется, с умом. Это показывают и атаки украинских БПЛА по тыловым объектам на территории РФ. Но и мы приспособились, особенно в последние две-три недели, сбивая значительное количество дронов ВСУ. Очень хорошо против вражеских БПЛА работают ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10».

Вывод основной в том, что война продолжается. Да, мы сильнее, воины наши крепче и мужественнее, войска профессиональнее. Но глупо отрицать, что сегодня против нас воюет НАТО со всеми своими передовыми технологиями

— констатирует Гурулев.

Политик подчеркнул, что победа в любом случае будет за Россией. Но момент ее наступления отодвигает одна серьезная беда, присущая системе наших вооруженных сил — это вранье. Да, его стало меньше, чем было в начале СВО, но оно есть, причем на всех уровнях. Об этом говорят сами военные.

Лживые доклады, к сожалению, приводят к неправильным решениям на самых разных уровнях. Это есть, давайте это признавать и с этим бороться, иначе беда

— призвал депутат Госдумы РФ.
Использованы фотографии:
Телеграм-канал Андрея Гурулева
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11 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 15:44
    0
    Очевидное озвучил, очередные слова, слова.... лучше бы парням помог
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:44
    +2
    Глупо отрицать, что против нас воюет НАТО

    ***
    — А уже давно никто не отрицает,даже само НАТО! ...
    ***
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:53
      +2
      Не, тут на сайте ципсятина бегает и верещит, что "Нет ната! Нет. Все ушли на север!"
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:46
    +3
    Да,реальность увы не такая,какой хочется видеть.И находясь постоянно в обороне,победить невозможно
  4. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 15:49
    +4
    Я считаю глупым думать, что этого не произойдет. Точно так же, как коммунистический блок поддерживал Вьетнам, Корею и так далее. Российская элита, которая постоянно говорит о прошлой истории, пропустила несколько глав. laughing
  5. sledak
    sledak Сегодня, 16:00
    0
    Что нового он сказал? До него это всём было хорошо известно. И Евгений Викторович, земля ему пухом, об этом тоже говорил.
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:00
    +3
    Лживые доклады, к сожалению, приводят к неправильным решениям на самых разных уровнях. Это есть, давайте это признавать и с этим бороться, иначе беда

    Да верховный даже не хочет знать , что есть фронт и война! Он думает, что там какая-то операция.
  7. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 16:01
    +3
    Ну к чему это все?
    Вон недавно НАТО в наглую навели ракеты , которые сами же и поставили, на наши с-300 в Евпатории, и как на этот факт отреагировало наше "гениальное" руководство? Да никак!
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:03
    +1
    глупо было пугать красными линиями если ответа не могли дать !!!!
  9. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 16:06
    +1
    Затевали СВО, а получили третью мировую. Нет, не УЖЕ получили, а ПОЛУЧАЕМ. В процессе, так сказать.
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:12
    0
    Цитата: acetophenon
    а получили третью мировую. Нет, не УЖЕ получили, а ПОЛУЧАЕМ

    вот такая она третья мировая - дерутся холопы одного хозяина...