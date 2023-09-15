Член комитета ГД РФ по обороне: Глупо отрицать, что против нас воюет НАТО со всеми своими передовыми технологиями

Депутат Госдумы РФ, член комитета по обороне ГД генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев провел анализ текущей ситуации на фронте в зоне СВО без привязки к конкретным направлениям. Своими выводами, сделанными на основании информации, полученной из первоисточников, он поделился в авторском телеграм-канале.
Гурулев отметил, что не сумев прорвать нашу оборону в начале так называемого контрнаступления, через три месяца противник изменил тактику ведения боевых действий. Теперь ВСУ уже не идут в атаки большими группами, усиленными бронетехникой.
В настоящее время украинская армия старается методично выдавливать наши обороняющиеся подразделения, массированно применяя поставленные не так давно западными союзниками кассетные снаряды. Боеприпасов у ВСУ хватает, бьют они точечно и по нашим опорным пунктам, пресекают действия штурмовых групп ВС РФ. Враг ставит задачу буквально «выжечь абсолютно все».
Да, такая тактика вынуждает российские войска на некоторых участках отходить вглубь, но на небольшое расстояние, максимум до десяти километров. При этом враг закрепляется на оставленных нами позициях, которые очень хорошо оборудованы нашими же военными, отметил Гурулев.
За счет прогиба нашей обороны снизилась эффективность работы ПТУРами нашей армейской авиации. Во время атак вертолеты ВКС РФ попадают в зону поражения ПЗРК противника.
Что касается минных полей, которые в первые недели контрнаступа ВСУ были для них главной проблемой, враг научился решать и ее. Сейчас они грамотно разминируют их артударами и при помощи тралов.
Что касается российских военных, то значительно улучшилась эффективность контрбатарейной борьбы нашей артиллерии. Однако противник вновь старается приспособиться, отводя орудия вглубь от ЛБС, что делает их недоступными для поражения. С учетом того, что наши пожгли большое количество украинских буксируемых орудий, враг стал более часто использовать самоходки. Поймать их очень сложно, после первого же пристрелочного выстрела САУ противника меняет позицию.
Депутат признал, что ВСУ по-прежнему обладают большим количеством беспилотников, применяют они их, что называется, с умом. Это показывают и атаки украинских БПЛА по тыловым объектам на территории РФ. Но и мы приспособились, особенно в последние две-три недели, сбивая значительное количество дронов ВСУ. Очень хорошо против вражеских БПЛА работают ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10».
Вывод основной в том, что война продолжается. Да, мы сильнее, воины наши крепче и мужественнее, войска профессиональнее. Но глупо отрицать, что сегодня против нас воюет НАТО со всеми своими передовыми технологиями
— констатирует Гурулев.
Политик подчеркнул, что победа в любом случае будет за Россией. Но момент ее наступления отодвигает одна серьезная беда, присущая системе наших вооруженных сил — это вранье. Да, его стало меньше, чем было в начале СВО, но оно есть, причем на всех уровнях. Об этом говорят сами военные.
Лживые доклады, к сожалению, приводят к неправильным решениям на самых разных уровнях. Это есть, давайте это признавать и с этим бороться, иначе беда
— призвал депутат Госдумы РФ.