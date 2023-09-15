Член комитета ГД РФ по обороне: Глупо отрицать, что против нас воюет НАТО со всеми своими передовыми технологиями

Вывод основной в том, что война продолжается. Да, мы сильнее, воины наши крепче и мужественнее, войска профессиональнее. Но глупо отрицать, что сегодня против нас воюет НАТО со всеми своими передовыми технологиями

Лживые доклады, к сожалению, приводят к неправильным решениям на самых разных уровнях. Это есть, давайте это признавать и с этим бороться, иначе беда