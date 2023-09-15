Российский военкор опроверг информацию о захвате ВСУ села Андреевка на Артемовском направлении

Российский военкор Александр Коц опубликовал снятые с беспилотника кадры, на которых можно увидеть отсутствие боевиков киевского режима на территории якобы захваченного ВСУ села Андреевка, расположенного на юг от Артемовска.
Военкор напомнил, что это село украинская армия пытается захватить на протяжении несколько месяцев. Населенный пункт фактически представляет собой руины двух улиц между железнодорожными путями и голыми полями.
Таким образом, в очередной раз подтверждается, что заявления украинского командования о якобы захвате ВСУ Андреевки не соответствуют действительности. В настоящее время продолжаются тяжелые бои на линии Курдюмовка - Клещеевка.
Южный фланг Артемовска остается на этом направлении практически единственным участком фронта, где продолжаются активные боевые действия. На северном фланге Артемовска такой активности нет, поскольку командование ВСУ сознает все риски крупных атак с этого направления.
Андреевка, расположенная между Клещеевкой и Курдюмовкой, в настоящее время остается в "серой зоне". Теоретически российская армия обладает возможностью войти в этот населенный пункт, однако там негде закрепиться из-за отсутствия уцелевших строений. Также в силу сложного рельефа местности проблему представляет переброска туда тяжелой техники.
И ВСУ и ВС РФ понимают, что невозможно долго удерживать этот участок, потери будут огромными. На этом участке любой тактический успех ВСУ неизбежно будет носить временный характер.