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Министр обороны ФРГ поспорил с мэром Киева из-за требований передать Украине дальнобойные ракеты

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Министр обороны ФРГ поспорил с мэром Киева из-за требований передать Украине дальнобойные ракеты

Требования передать Украине ракеты дальнего действия Taurus, которые прозвучали сегодня во время дискуссии с участием мэра Киева Виталия Кличко и министра обороны Германии Бориса Писториуса, вывели главу немецкого военного ведомства из себя.


Дискуссия транслировалась одним из телеканалов. На ней Кличко заявил повышенным тоном, что Украина нуждается в немецких дальнобойных ракетах. Вероятно, Писториус уже не смог себя сдержать и ответил киевскому мэру тоже довольно резко.

К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?

- заявил министр обороны ФРГ.


Писториус напомнил, что Германия оказала Украине очень масштабную помощь. Так, Берлин передал Киеву танки, зенитные самоходные установки, артиллерийские орудия, боеприпасы в большом количестве. Глава немецкого оборонного ведомства поинтересовался, почему Киев игнорирует эти достижения Германии в его поддержки.

Зачем это постоянное акцентирование на мелком вопросе без указаний на то, какую невероятную поддержку мы уже предоставили?

- спросил министр обороны ФРГ.

Глава военного ведомства Германии допустил, что в течение нескольких недель может быть принято решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Впрочем, Берлин должен осознавать возможные последствия этого шага, которые могут заключаться не только в дальнейшей эскалации конфликта, но и в более решительных действиях российской стороны.
Использованы фотографии:
Министерство обороны ФРГ
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9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:50
    +2
    Министр обороны ФРГ поспорил с мэром Киева

    ***
    — На что поспорили? ...
    ***
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:52
      +1
      Чиста па пацански, на щелобан. Оба же рабы, а у рабов своего ничего нет, кроме соплей
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:57
    +2
    Вот что Виталя выучил, то и озвучил. Это Писториус к нему еще не привык. Конечно, вежливые люди сначала благодарят за сделанное, а потом озвучивают свои просьбы. Ну так то ж не про украинцев. "Дай! Дай! Дай!" главная песня сегодня.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:02
      0
      Цитата: Егоза
      "Дай! Дай! Дай!"

      Кричал Кличко - "а не то на ринг вызову и морду набью ".
  3. saygon66
    saygon66 Сегодня, 16:00
    +1
    Восхитительно бесстрашный старикан!
    - А то ведь у киевского мэра удар "с правой" поставлен... laughing
  4. Простой
    Простой Сегодня, 16:04
    0
    Жги Виталя!
    Требуй от них постановки памятника бандере в каждый немецкий город миллионник!

    И Андрея Мельника в бундесканцлеры - хватит сопли жевать!

    wassat
  5. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 16:07
    +1
    Впрочем, Берлин должен осознавать возможные последствия этого шага, которые могут заключаться не только в дальнейшей эскалации конфликта, но и в более решительных действиях российской стороны.
    Берлин может быть спокоен, никаких "решительных действий" со стороны российского руководства не предвидится. Ну может быть очередная красная линия. request
    1. Biff
      Biff Сегодня, 16:11
      0
      В Германии и в Прибалтике начали уже конфискацию авто на росномерах и все ждут не дождутся новую красную линию от Кремля. А у Кремля дети и внуки и капиталы на западе, что запад разрешит то Кремль и исполнит.
  6. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 16:18
    0
    Как я уже сказал, это всего лишь шоу Наполеона Писториуса.

    Федеральное правительство объявит о поставке тактических крылатых ракет «очень быстро», говорит лидер Партии зеленых Нурипур.
    Не Шольц, не Наполеон правят, а немецкие Зелёные, Барбок, Хабек и этот клоун лидер Партии зеленых Нурипур.
    Нурипур также заявил по немецкому телевидению, что Германия находится в состоянии войны с Россией.

    Ria.ru; Берлин допустил, что поставит ракеты Taurus Киеву через несколько недель.