Министр обороны ФРГ поспорил с мэром Киева из-за требований передать Украине дальнобойные ракеты

Требования передать Украине ракеты дальнего действия Taurus, которые прозвучали сегодня во время дискуссии с участием мэра Киева Виталия Кличко и министра обороны Германии Бориса Писториуса, вывели главу немецкого военного ведомства из себя.
Дискуссия транслировалась одним из телеканалов. На ней Кличко заявил повышенным тоном, что Украина нуждается в немецких дальнобойных ракетах. Вероятно, Писториус уже не смог себя сдержать и ответил киевскому мэру тоже довольно резко.
К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?
- заявил министр обороны ФРГ.
Писториус напомнил, что Германия оказала Украине очень масштабную помощь. Так, Берлин передал Киеву танки, зенитные самоходные установки, артиллерийские орудия, боеприпасы в большом количестве. Глава немецкого оборонного ведомства поинтересовался, почему Киев игнорирует эти достижения Германии в его поддержки.
Зачем это постоянное акцентирование на мелком вопросе без указаний на то, какую невероятную поддержку мы уже предоставили?
- спросил министр обороны ФРГ.
Глава военного ведомства Германии допустил, что в течение нескольких недель может быть принято решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Впрочем, Берлин должен осознавать возможные последствия этого шага, которые могут заключаться не только в дальнейшей эскалации конфликта, но и в более решительных действиях российской стороны.