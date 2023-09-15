В районе Работино отражены две атаки подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ - Минобороны

Боевые действия продолжаются по всей линии фронта, за последние сутки противник успеха не добился, хотя в Генштабе ВСУ заявляли с утра об обратном, имея в виду южный фланг Артемовска. Однако, по поступающей с передовой информации, ВСУ не только не сумели продвинуться в районе Клещеевки и Андреевки, но еще и потеряли ряд позиций в ходе ответной контратаки российских войск.
Донецкое направление остается наиболее опасным, здесь в последние дни идут ожесточенные бои, командование ВСУ бросило в бой идейных националистов, которые атаковали наши позиции в районе Клещеевки. Также предпринимались попытки атаки в районе Майорска. За сутки российские бойцы отразили четыре атаки, нанеся большой урон противнику. По данным Минобороны, ВСУ в атаках потеряли порядка 275 человек личного состава, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три М777 и САУ «Гвоздика». В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Запорожском немного попритихло, ВСУ зализывают раны и проводят очередную группировку, но атаки все равно следуют. Если вчера противник атаковал в районе Вербовое, то сегодня переключился на Работино. Наши отбили две атаки 47-й механизированной бригады, заодно накрыв в районе Вербовое подразделения ВСУ. По последним данным, наши начали переходить к активной обороне, периодически контратакуя и выбивая ВСУ из лесопосадок. За сутки противник потерял: более 145-ти всушников, три автомобиля, две М77, одну FH-70, три Д-30 и одну Д-20.
На Красно-Лиманском противник дважды атаковал силами штурмовых групп 63-й механизированной бригады в районе Торское, потеряв до 55-ти человек личного состава, танк, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.
На Южно-Донецком ВСУ атаковали в районе Новомайорское, наши отбили одну атаку. По информации, поступающей с передовой, противник уже не так активно идет в перед, хотя силы у него еще имеются. Видимо "наелся". Потери за сутки: более 175-ти всушников, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, а также одно орудие Д-20.
На Купянском наши нанесли серию ударов по позициям ВСУ в районах Синьковки, Берестовое и Кисловки. Противник контратак не проводил, видимо бережет силы. Сообщается об уничтожении до 20-ти всушников, двух автомобилей, САУ М109 Paladin и Гвоздика, М777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США. В районе Кисловки уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады ТРО.
На Херсонском направлении уничтожены до 75-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две САУ «Акация». В районе Садовое уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе Новолозоватка Днепропетровской области.