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СБУ обвинила российского военного блогера Юрия Подоляку в «наведении ракет» ВС РФ на Николаев в начале спецоперации

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СБУ обвинила российского военного блогера Юрия Подоляку в «наведении ракет» ВС РФ на Николаев в начале спецоперации

Российский военный блогер Юрий Подоляка, выходец из Сум, в очередной раз стал объектом внимания Службы безопасности Украины (СБУ). Теперь ему предъявили подозрение в том, что он якобы осуществлял наведение российских ракет на Николаев в самом начале специальной военной операции ВС РФ


По утверждению украинской спецслужбы, данные для наведения ракет Подоляка будто бы получал от Геннадия Германа – руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который был позже приговорен к пожизненному заключению за государственную измену. Кроме того, считают украинские контрразведчики, Подоляка сообщал российской стороне данные о военнопленных и передавал пароли на блокпостах украинской армии.

Интересно, что ранее Подоляку обвинили в участии в «информационно-психологических операциях» российских спецслужб и в распространении фейковой информации. Сам Подоляка уехал в Россию еще в 2014 году и с тех пор проживает в нашей стране. Он ведет собственный Telegram-канал с большим количеством подписчиков.

По понятным причинам, украинский режим ненавидит Юрия Подоляку. Но под «молот» репрессий СБУ сегодня может попасть любой украинский гражданин, чья позиция хоть в чем-то расходится с «генеральной линией» киевского режима. Например, подозрение в государственной измене вручили бывшему депутату Верховной Рады Нестору Шуфричу, который критиковал режим, но не демонстрировал пророссийские настроения.
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6 комментариев
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  1. Roust
    Roust Сегодня, 16:14
    0
    Мам своих пусть обвиняют, что родили таких ошибок природы, одевших кастрюли на и без того тупые бошки и мечтающих убивать россиян. Руину - в руины и - в небытие, такой ошибки истории больше не должно повториться. Русские - к Русским, остальные - на запад.!!!!
  2. Roust
    Roust Сегодня, 16:17
    +1
    И да хранит нас Бог Всевышний, всех Россиян и, особо, наших Братьев, жизнями своими защищающими нас и всю Россию.!.
  3. air wolf
    air wolf Сегодня, 16:18
    0
    Я так и думал, когда Юру бандеровцы прищучат, а то этот Подоляк и вашим и нашим, как настоящий х-мен, и то что у него есть одноклассники по всей бандеровский окраине, которые звонят ему и сливают дезу, не делает его экспертом по окраине и сво am
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:18
    +1
    ***
    — А ещё какое-то Чирилло нашим журналистам пригрозило ...


    ***
  5. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 16:20
    0
    От ведь зрадники, а!
    Обвинить заслуженного организатора и коменданта сумского Майдана-2004, одного из организаторов сумского Майдана-2014 и любителя Бандеры (в убийствах мирных русских, тех же учительниц, на Западной Украине виновата не ОУН-УПА, а те, кто их послал; Бандера - не фашист, а герой для украинцев) в том, что он - русский корректировщик!

    Кстати, когда Юре из Сум задали вопрос - сей Крым, то он заявил, что это сложный и спорный вопрос, и он не знает как считать. Севастополь - это Россия или Украина.
    А потом обиделся окончательно и заявил, что такие вопросы задают только работники враждебных ИПСО или провокаторы.
    Когда в следующий раз услышите из уст ухмыляющегося и довольного своей «гениальностью», но такого по сути скудоумного «патриота» будь то на Украине или в России вопрос «чей Крым?» (или что-то подобное), не спешите обижаться на этого человека. Пожалейте его. Многие из них не ведают, что творят. А те, что ведают… им ваши объяснения до одного места, они на работе.
    Тот, кто этот вопрос задает, работает на хунту и Вашингтон, потому что умному человеку и так всепонятно а не понятно на сегодня, а непонятно только либо дураку, либо провокатору...
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:22
    0
    Подоляка сообщал российской стороне данные о военнопленных и передавал пароли на блокпостах украинской армии.

    Верю.
    У Юры-Сумы большая сеть инсайдеров.
    Давеча он ненароком сболтнул, что покушавшиеся на него после закрытого суда уже на зоне.
    Врать ему нет смысла.
    Юре респект.