Российский военный блогер Юрий Подоляка, выходец из Сум, в очередной раз стал объектом внимания Службы безопасности Украины (СБУ). Теперь ему предъявили подозрение в том, что он якобы осуществлял наведение российских ракет на Николаев в самом начале специальной военной операции ВС РФПо утверждению украинской спецслужбы, данные для наведения ракет Подоляка будто бы получал от Геннадия Германа – руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который был позже приговорен к пожизненному заключению за государственную измену. Кроме того, считают украинские контрразведчики, Подоляка сообщал российской стороне данные о военнопленных и передавал пароли на блокпостах украинской армии.Интересно, что ранее Подоляку обвинили в участии в «информационно-психологических операциях» российских спецслужб и в распространении фейковой информации. Сам Подоляка уехал в Россию еще в 2014 году и с тех пор проживает в нашей стране. Он ведет собственный Telegram-канал с большим количеством подписчиков.По понятным причинам, украинский режим ненавидит Юрия Подоляку. Но под «молот» репрессий СБУ сегодня может попасть любой украинский гражданин, чья позиция хоть в чем-то расходится с «генеральной линией» киевского режима. Например, подозрение в государственной измене вручили бывшему депутату Верховной Рады Нестору Шуфричу, который критиковал режим, но не демонстрировал пророссийские настроения.