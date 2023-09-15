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Telegram-канал Baza раскрыл личности членов экипажа угнанного на Украину капитаном Кузьминовым вертолета ВС РФ

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Telegram-канал Baza раскрыл личности членов экипажа угнанного на Украину капитаном Кузьминовым вертолета ВС РФ

Максим Кузьминов



В состав экипажа вертолета Ми-8, который был, по информации украинской стороны, угнан на Украину российским летчиком капитаном Максимом Кузьминовым, входили еще двое военнослужащих. Их личности раскрыл Telegram-канал Baza.

Один из военнослужащих, по версии источника, это некто Никита, выпускник находящейся в Воронеже Военно-воздушной академии. Знакомые отзываются о нем положительно, как об адекватном человеке и примерном семьянине.

Вторым военнослужащим, который летел на Ми-8 с Кузьминовым, был Хуршед – выходец из Таджикистана, который учился в Российской Федерации и получил образование в училище в Сызрани. И Никите, и Хуршеду было, как и Кузьминову, по 28 лет. Они служили вместе с ним в одном вертолетном подразделении в Приморском крае.

По информации Telegram-канала Baza, в настоящее время неизвестно, где находятся Никита и Хуршед. Сам Кузьминов во время пресс-конференции весьма хладнокровно сказал о своих ровесниках и сослуживцах, что их «ликвидировали» при захвате вертолета.

Эту версию подтвердил и начальник украинской военной разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Шеф ГУР утверждает, что офицеров убили из-за того, что они попытались оказать сопротивление после того, как вертолет приземлился на контролируемой украинскими формированиями территории.

Отметим, что приведенная информация – лишь версия Baza, официально Министерство обороны Российской Федерации не сообщало ни о судьбе других членов экипажа вертолета Ми-8, ни об их личностях.
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2 комментария
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:24
    -1
    Отметим, что приведенная информация – лишь версия Baza,

    Ну зачем выставлять версию на ВО, народ мутить.
    Будут факты - тогда и пишите.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:26
    +1
    Ликвидировать Кузьминова для ФСБ дело чести, если она у ФСБ ещё есть.
    Пока что все высокопоставленные кровавые военные преступники спокойно гуляют по Крещатику.
    Ни один не ликвидирован.