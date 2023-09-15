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Главком ВСУ и начальник ГУР обсудили с британскими и американскими генералами проблемы на фронте

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Главком ВСУ и начальник ГУР обсудили с британскими и американскими генералами проблемы на фронте

Состоялась очередная встреча высшего украинского военного командования с представителями вооруженных сил США и Великобритании. Об этом сообщает украинская пресса, опубликовавшая кадры с этого мероприятия.


Украинское командование возглавлял сам главком ВСУ генерал Валерий Залужный, во встрече участвовал и начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Судя по кадрам, опубликованным прессой, шеф украинской военной разведки изрядно пополнел по сравнению еще с весной 2023 года. Не исключено, что какие-то изменения со здоровьем у него все же имели место, по некоторым данным, он был ранен и во время продолжительного отсутствия в медийном пространстве проходил лечение.

Как утверждает украинская пресса, британских и американских генералов ознакомили с ситуацией на фронте, с ходом украинского контрнаступления на Запорожском и других направлениях. Залужный и его окружение представили западным «партнерам» свою точку зрения на дальнейшее развитие контрнаступления.


Украинские СМИ сообщили и о том, что Залужный и его команда обсудили с западным генералитетом проблемы ВСУ. Так, были опять подняты вопросы о поставках военной техники, вооружений, боеприпасов украинской армии, усилении сил противовоздушной обороны.

Отдельно затрагивали восстановление боеспособности потрепанных в ходе контрнаступления украинских бригад. Кроме того, обсуждалась и ситуация в Черном море, где украинские военно-морские силы регулярно пытаются атаковать базы Черноморского флота РФ с помощью беспилотных катеров, но эти катера успешно уничтожаются российскими кораблями и морской авиацией.
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6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:42
    0
    Главком ВСУ и начальник ГУР обсудили с британскими и американскими генералами проблемы на фронте

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    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:25
      -1
      По двум слева уже бахали(если верить интернету) и как видно неудачно.
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 17:59
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Главком ВСУ и начальник ГУР обсудили с британскими и американскими генералами проблемы на фронте

      ***


      ***

      Согласен с вами!
      Как мне кажется, один раз бы бахнуть ТЯО по этому фашистскому гадюшнику, чтобы все эти генералы амеровские и островные забыли дорогу в 404-ю,
      ..... но чревато...
      Жалко наших бойцов, да и наш народ тоже жалко...
      Это же может разразиться 3-я мировая, и при том возможно последняя. Или нет?
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:59
    +1
    А я?!

    Но на рояле играть было некогда - холопов по-быстрому выпороли на конюшне, назначили урок на завтра - и по бабам wink
  3. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:19
    0
    А что там обсуждать? Все и так понятно. Это вопрос времени, человеческих жертв и разрушений.
  4. dzvero
    dzvero Сегодня, 17:43
    +1
    ...шеф украинской военной разведки изрядно пополнел...

    И не только он. У меня иногда складывается впечатление, что зарплата укрогенералов прямо пропорционально зависит от количества "двухсотых". А "пополнеть" только следствие - пайков-то выписывают на всех, а лишние после очередного "контрнаступа" съедают [tag]черный юмор[/tag]