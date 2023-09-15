Главком ВСУ и начальник ГУР обсудили с британскими и американскими генералами проблемы на фронте

Состоялась очередная встреча высшего украинского военного командования с представителями вооруженных сил США и Великобритании. Об этом сообщает украинская пресса, опубликовавшая кадры с этого мероприятия.
Украинское командование возглавлял сам главком ВСУ генерал Валерий Залужный, во встрече участвовал и начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Судя по кадрам, опубликованным прессой, шеф украинской военной разведки изрядно пополнел по сравнению еще с весной 2023 года. Не исключено, что какие-то изменения со здоровьем у него все же имели место, по некоторым данным, он был ранен и во время продолжительного отсутствия в медийном пространстве проходил лечение.
Как утверждает украинская пресса, британских и американских генералов ознакомили с ситуацией на фронте, с ходом украинского контрнаступления на Запорожском и других направлениях. Залужный и его окружение представили западным «партнерам» свою точку зрения на дальнейшее развитие контрнаступления.
Украинские СМИ сообщили и о том, что Залужный и его команда обсудили с западным генералитетом проблемы ВСУ. Так, были опять подняты вопросы о поставках военной техники, вооружений, боеприпасов украинской армии, усилении сил противовоздушной обороны.
Отдельно затрагивали восстановление боеспособности потрепанных в ходе контрнаступления украинских бригад. Кроме того, обсуждалась и ситуация в Черном море, где украинские военно-морские силы регулярно пытаются атаковать базы Черноморского флота РФ с помощью беспилотных катеров, но эти катера успешно уничтожаются российскими кораблями и морской авиацией.