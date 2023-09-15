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В Великобритании будут считать принадлежность к ЧВК «Вагнер» уголовным преступлением

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В Великобритании будут считать принадлежность к ЧВК «Вагнер» уголовным преступлением

МВД Великобритании внесло частную военную компанию "Вагнер" в список запрещенных террористических организаций. Об этом сообщается на официальном портале ведомства. В сообщении утверждается, что соответствующий указ был внесен на рассмотрение британского парламента, после чего был одобрен и введен в действие.


Теперь, согласно действующему британскому законодательству, принадлежность к организации или проявление активной поддержки будет считаться в Великобритании уголовным преступлением и будет, помимо штрафа грозить потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет.

Ранее глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила, что ввиду того, что парламент страны считает деятельность ЧВК "Вагнер" на Украине и в странах Африки "угрозой национальной безопасности".

Теперь даже за демонстрацию символики ЧВК "Вагнер" на территории Великобритании можно получить денежный штраф в размере до 5 тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч рублей) или на полгода угодить в тюрьму. В случае обнаружения в стране активов такой организации, они будут подлежать конфискации.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея призвала страны, являющиеся членами ОБСЕ, внести в список террористических организаций ЧВК "Вагнер", однако согласилось пойти на подобный шаг из 57 стран-членов ОБСЕ только власти Литвы. В документе также утверждается, что размещение на территории Белоруссии подразделений ЧВК "Вагнер" создает угрозу для прибалтийских стран.
Использованы фотографии:
Telegram/Пригожин 2023
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16 комментариев
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  1. razved
    razved Сегодня, 16:56
    +5
    В британии много чвк... Наверно, при желании можно было адекватно ответить...
    1. -sa-
      -sa- Сегодня, 17:20
      +9
      Британию,вообще целиком можно вносить в список террористических организаций!всю свою историю они были грабителями,захватчиками,фашистами!
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 17:51
      +2
      У нас то ли стесняются, то ли надеются вернуться в этот гадюшник. В общем молчат наши "слуги". sad
  2. Виктор Ценин
    Виктор Ценин Сегодня, 17:03
    +2
    Честно, эта тема с их стороны ещё до нового года муссировалась, только сотрудникам от этого не холодно.
  3. Escariot
    Escariot Сегодня, 17:04
    -1
    Ждём появления сына Пескова за границей.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 17:53
      0
      Уверен, что ждешь? Парень могЁт и этой загранице станет кисло, ибо не один и не на "мерседесе", а на БМП пожалуют. sad ЮморЫст, ЕПРСТ!
  4. Миллер
    Миллер Сегодня, 17:09
    +6
    Пора и в России считать гражданство Британии - уголовным преступлением.
  5. Barmaglot_07
    Barmaglot_07 Сегодня, 17:25
    +2
    И чем это собственно отличается от РФ? Ведь по российскому закону - ЧВК запрещены, и членство в оных - автоматом преступление.
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 17:25
    +6
    В Великобритании будут считать принадлежность к ЧВК «Вагнер» уголовным преступлением
    После расстрела русского парламентёра и других пленных, наёмников вообще не нужно в плен брать а все силы приложить к их отстрелу. Под онки, на сафари "охоту на русских" они приезжают видите ли. Всех унавозить!!! am
  7. Седов
    Седов Сегодня, 17:25
    +3
    Как уже достала эта русофобия. В мире сотни ЧВК и огромное количество "диких гусей" в этих ЧВК, занимающихся более страшными преступлениями. И только принадлежность к России является дискриминирующим фактором..
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 17:51
      +2
      Цитата: Седов
      Как уже достала эта русофобия. В мире сотни ЧВК и огромное количество "диких гусей" в этих ЧВК, занимающихся более страшными преступлениями. И только принадлежность к России является дискриминирующим фактором..

      Всё потому что их ЧВК воюют ради наживы, а наша ЧВК за справедливость. Вся история их существования показывает то, что сама по себе справедливость для англосаксов, как кость в горле.
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 17:44
    0
    Интересно конечно.
    В России наемничество - это уголовка. Как и в большинстве близлежащиих стран.
    Незаконные вооруженный формирования - тоже уголовка.
    Мятеж ,в чем их вслух обвинил Кремль и АА. Путин - тоже уголовка
    Никакого ЧВК Вагнера нет - это ВВ Путин.
    ЧВК Вагнер зарегистрирован, по сми, тоже не в России , а гдето в офшорах...
    ЧВК Вагнер ,в том числе, отметилось убийствами российских граждан (военослужащих, по сообщению сми, толи самозащита, толи еще что, как смотреть)
    Некоторые депутаты думы от КПРФ предлагают считать их...вне закона (вежливо)
    Про прочее возможное по УК вообще не пишу

    А уголовниками обещают считать не в России, а в Англии....
    Чудны дела справедливости и законности...
  9. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:49
    0
    Интересно,это будет считаться хуже, чем если твоя фамилия Петров, Боширов, или Мишкин? Или наравне? Или вагнеровец - это Петров средней тяжести?
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:50
    +2
    Отвечать зеркально: все ЧВК - юридически зарегестрированные в,Великобритании считать террричестическими организациями, как например ИГИЛ, а их персонал террористами.
  11. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 17:51
    +1
    Предлагаю считать принадлежность к великобритании уголовным преступлением.
  12. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:59
    0
    МВД Великобритании внесло частную военную компанию "Вагнер" в список запрещенных террористических организаций.
    Хотелось бы увидеть список разрешённых террористических организаций чья деятельность разрешена на территории Великобритании и очень удивлю не найдя в перечне аббревиатуры MI-6, MI-5 и SAS request