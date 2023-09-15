В Великобритании будут считать принадлежность к ЧВК «Вагнер» уголовным преступлением

МВД Великобритании внесло частную военную компанию "Вагнер" в список запрещенных террористических организаций. Об этом сообщается на официальном портале ведомства. В сообщении утверждается, что соответствующий указ был внесен на рассмотрение британского парламента, после чего был одобрен и введен в действие.Теперь, согласно действующему британскому законодательству, принадлежность к организации или проявление активной поддержки будет считаться в Великобритании уголовным преступлением и будет, помимо штрафа грозить потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет.Ранее глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила, что ввиду того, что парламент страны считает деятельность ЧВК "Вагнер" на Украине и в странах Африки "угрозой национальной безопасности".Теперь даже за демонстрацию символики ЧВК "Вагнер" на территории Великобритании можно получить денежный штраф в размере до 5 тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч рублей) или на полгода угодить в тюрьму. В случае обнаружения в стране активов такой организации, они будут подлежать конфискации.Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея призвала страны, являющиеся членами ОБСЕ, внести в список террористических организаций ЧВК "Вагнер", однако согласилось пойти на подобный шаг из 57 стран-членов ОБСЕ только власти Литвы. В документе также утверждается, что размещение на территории Белоруссии подразделений ЧВК "Вагнер" создает угрозу для прибалтийских стран.