Ситуация сложнее, чем ожидалось. Однако было наивно полагать, что наступление на хорошо укрепленные позиции пройдет успешно и без отвода войск назад

Немецкий журналист и писатель, директор ZDF-studio в Вашингтоне Эльмар Тевезен в эфире одноименного телеканала заявил, что Западу уже точно не стоит ожидать серьезных успехов от длящегося четвертый месяц так называемого контрнаступления украинской армии.Такое «внезапное прозрение» здесь, в России, кажется как минимум наивным, но ведь в европейской и американской прессе, политических и военных кругах все еще бытует мнение, что ВСУ вот-вот прорвут нашу оборону, российская армия запаникует и начнет стремительно отступать. То есть произойдет то, о чем так долго и уверенно говорили в Киеве еще до начала летней кампании, ознаменовавшейся попытками украинских военных взять хоть какие-то рубежи ВС РФ на фронте.— подчеркнул Тевезен, по сути, открыто намекая на ожидаемое наступление уже ВС РФ.Немецкий журналист упрекнул натовских стратегов, что еще до начала контрнаступления украинской армии они неверно оценили соотношение сил противоборствующих сторон, а главное то, насколько хорошо выстроена российская оборона. И снова повторяя сказанное уже не раз и многими, Тевезен добавил, что времени у Киева совсем не осталось. Украине просто необходимо продемонстрировать хоть какой-то успех (речи о выходе к Азовскому морю и Крыму уже не идет), чтобы продолжить получать западную поддержку.Между тем, британская газета Financial Times провела опрос экспертов, которые назвали основные причины провала контрнаступления ВСУ. Большинство из аналитиков заявили, что главная проблема заключается в неумении украинских военачальников управлять крупными войсковыми частями, планировать и проводить широкомасштабные операции фронтового уровня.Американские аналитики из Центра военно-морского анализа утверждают, что украинским военным проще вести бой в составе небольших высокоманевренных штурмовых подразделений — не выше уровня роты или взвода. Но для прорыва им следует координировать более крупные силы, для чего нужна другая подготовка.По мнению экспертов, соответствующую глубокую подготовку офицеров ВСУ должны были провести натовские инструкторы еще до начала контрнаступления. Однако, если таковая и проводилась, то по ускоренной программе. С другой стороны, и у НАТО нет опыта участия в военных кампаниях такого масштаба, как на Украине, тем более практики ведения длительной войны с регулярной хорошо оснащенной всеми видами вооружений армией, которой обладает Россия.