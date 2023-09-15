На Купянском направлении Вооруженные силы Российской Федерации могли добиться очередного масштабного успеха. Telegram-канал «Украина.ру» со ссылкой на источники сообщил о том, что ВС РФ форсировали реку Оскол в районе Новомлынска на Купянском направлении.По информации источника, река была форсирована на широком фронте почти в четыре километра. Тем самым, действуя в районе деревни Новомлынск, российские подразделения вышли в тыл группировке ВСУ, которая сосредоточена в районе переправы у села Двуречная.Утверждается, что реку Оскол форсировали части 138-й гвардейской бригады ВС РФ. Ранее источники в Купянске сообщали, что в городе все сильнее слышится работа российской артиллерии. Наши войска, подавляя сопротивление противника, прорываются к Купянску – важному логистическому узлу на востоке Харьковской области.Западные военные аналитики предупреждали, что рано или поздно Купянск будет оставлен украинскими формированиями. Сейчас местные паблики сообщают о бегстве из города представителей властных структур украинского режима и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Украинские спецслужбы вывезли из Купянска и свои архивы.До этого сообщалось об усилении мобилизационных мероприятий в Харьковской области. Местные жители сообщали военкорам, что украинские власти пытаются насильно забирать в армию всех мужчин подряд, включая и пожилых людей, и совсем юных парней, и лиц с плохим состоянием здоровья, не говоря уже о не служивших в армии.