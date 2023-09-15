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Военкоры: ВС РФ форсировали реку Оскол в районе Новомлынска на Купянском направлении

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Военкоры: ВС РФ форсировали реку Оскол в районе Новомлынска на Купянском направлении

На Купянском направлении Вооруженные силы Российской Федерации могли добиться очередного масштабного успеха. Telegram-канал «Украина.ру» со ссылкой на источники сообщил о том, что ВС РФ форсировали реку Оскол в районе Новомлынска на Купянском направлении.


По информации источника, река была форсирована на широком фронте почти в четыре километра. Тем самым, действуя в районе деревни Новомлынск, российские подразделения вышли в тыл группировке ВСУ, которая сосредоточена в районе переправы у села Двуречная.

Утверждается, что реку Оскол форсировали части 138-й гвардейской бригады ВС РФ. Ранее источники в Купянске сообщали, что в городе все сильнее слышится работа российской артиллерии. Наши войска, подавляя сопротивление противника, прорываются к Купянску – важному логистическому узлу на востоке Харьковской области.




Западные военные аналитики предупреждали, что рано или поздно Купянск будет оставлен украинскими формированиями. Сейчас местные паблики сообщают о бегстве из города представителей властных структур украинского режима и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Украинские спецслужбы вывезли из Купянска и свои архивы.

До этого сообщалось об усилении мобилизационных мероприятий в Харьковской области. Местные жители сообщали военкорам, что украинские власти пытаются насильно забирать в армию всех мужчин подряд, включая и пожилых людей, и совсем юных парней, и лиц с плохим состоянием здоровья, не говоря уже о не служивших в армии.
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8 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:19
    +8
    Военкоры: ВС РФ форсировали реку Оскол в районе Новомлынска на Купянском направлении

    Военкоры это хорошо, но подождём официальный комментарий от МО. Сколько раз уже получали информацию не совсем соответствующую действительности.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 17:24
      +5
      подождем, надеюсь новости подтвердятся, давно хорошего движения наших не было на Купянском направлении
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 18:18
      0
      Цитата: Лешак
      Военкоры это хорошо,

      Да, Вы правы. Но как хочется в это верить... Если это правда, то какие ж они МОЛОДЦЫ, просто ЧУДО-БОГАТЫРИ.
  2. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 17:27
    -1
    Что-то в хорошее уже слабо верится.
    Скорей когда США забудут зарплату выслать, то офицеры ВСУ разбегутся по хатам...
    Короче... Ждём подтверждения новости...
  3. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 17:29
    +1
    Уже опровергли эту новость, так что зря радоваться не нужно.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 17:31
      +1
      да никто радоваться и не начинал :-)
    2. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 18:18
      0
      А где опровергли то? В Телеге, например, ципсошных каналов едва ли не больше чем наших. Хотя рядятся они под Российские ресурсы, грамотно. Но выкупить их довольно просто. По мелочи они гнобят какелов, а в "глобальных" масштабах, уже действия ВС РФ. Яркий пример - Алекс Паркер со своим каналом. ЦИПсО махровое.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 18:19
      0
      Цитата: Shamil88
      Уже опровергли эту новость

      Уточните, кто опроверг