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Минобороны Бельгии пообещало передать Украине 10 списанных, но отремонтированных БТР М113

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Минобороны Бельгии пообещало передать Украине 10 списанных, но отремонтированных БТР М113

В ближайшее время Украина получит от Бельгии партию из 10 бронетранспортеров М113 американского производства. Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.


Данные бронетранспортеры ранее находились на вооружении бельгийской армии. Затем их списали из-за возраста и технического состояния, но потом решили передать Украине и отремонтировали. Сейчас они готовы к отправке на Украину.

Десять БТР М113 – лишь первая партия аналогичных бронемашин. Всего Бельгия собирается передать Украине 40 бронетранспортеров M113. Все они были списаны из бельгийской армии более 10 лет назад. Теперь Бельгия, а также Нидерланды и Люксембург, занимаются восстановлением данной военной техники. Ее собираются приводить в рабочее состояние, после чего отдельными партиями передавать Украине.

Общая стоимость поставки бронетранспортеров составляет 11 миллионов евро. Но бельгийское правительство без зазрения совести расходует средства налогоплательщиков страны на поддержку киевского режима, хотя Бельгия находится очень далеко от Украины и не имеет никаких территориальных или иных споров с Россией.

С самого начала российской специальной военной операции Бельгия оказывает всестороннюю помощь киевскому режиму – начиная от передачи оружия и боеприпасов, и заканчивая обучением украинских военнослужащих в учебных центрах на территории королевства.
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7 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:37
    0
    Бельгийцы, ваша щедрость не имеет границ!!! Вот только вряд ли ВСУ она обрадует... А может лучше сразу в металлолом? Туда же куда и трубу...
    Ещё на пару затяжек всему УкроРейху хватит...
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:40
    +1
    сколько стран помогает всу ? там одна 10 другая 20 третья 30 и тп и тд так что получается большая цифра ! а главное дают и знают что за это не чего не будет но это не точно ! или что то будет этим странам которые дают технику ?????????
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:44
      +1
      У семи нянек - 14 сисек и контрнахрюк за щеку wink
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:45
    +1
    В ближайшее время Украина получит от Бельгии партию из 10 бронетранспортеров М113 американского производства. Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.
    Будет в чём согреться украинским гражданам в предстоящий отопительный период good drinks
    1. Седов
      Седов Сегодня, 18:03
      0
      Хороший ход бельгийцев) Чувствуется усталость от постоянного кормления Киева. Просто достать 10 списанных БТРов, помазать, покрасить и в окраину передать.. А после отчитаться перед давящими на поставки кураторами, что тоже помогаем чем можем. Отстаньте)
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:18
    0
    "Списанных, но отремонтированных". winked Покрашенных что ли?
  5. ASM
    ASM Сегодня, 18:19
    0
    Списанных, но как отремонтированных? Для них запчасти по миру искать - это не серийно производящаяся в настоящее время новая техника. Я не спорю, что п-сы их навыпускали много для разных стран. Но и эксплуатанты не будут расставаться с запасами, поскольку пополнить уже не удастся. Наверняка можно частично использовать и современную начинку, но тогда это уже будет не ремонт, а модернизация и это совсем другие деньги.