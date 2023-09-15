В ближайшее время Украина получит от Бельгии партию из 10 бронетранспортеров М113 американского производства. Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.
Данные бронетранспортеры ранее находились на вооружении бельгийской армии. Затем их списали из-за возраста и технического состояния, но потом решили передать Украине и отремонтировали. Сейчас они готовы к отправке на Украину.
Десять БТР М113 – лишь первая партия аналогичных бронемашин. Всего Бельгия собирается передать Украине 40 бронетранспортеров M113. Все они были списаны из бельгийской армии более 10 лет назад. Теперь Бельгия, а также Нидерланды и Люксембург, занимаются восстановлением данной военной техники. Ее собираются приводить в рабочее состояние, после чего отдельными партиями передавать Украине.
Общая стоимость поставки бронетранспортеров составляет 11 миллионов евро. Но бельгийское правительство без зазрения совести расходует средства налогоплательщиков страны на поддержку киевского режима, хотя Бельгия находится очень далеко от Украины и не имеет никаких территориальных или иных споров с Россией.
С самого начала российской специальной военной операции Бельгия оказывает всестороннюю помощь киевскому режиму – начиная от передачи оружия и боеприпасов, и заканчивая обучением украинских военнослужащих в учебных центрах на территории королевства.