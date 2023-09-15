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Украинский эксперт: После разглашения масштабов потерь ВСУ президента Зеленского уничтожат

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Украинский эксперт: После разглашения масштабов потерь ВСУ президента Зеленского уничтожат

Президент Украины Владимир Зеленский и члены его правительства будут неизбежно уничтожены после разглашения масштабов потерь военнослужащих украинской армии в ходе боевых действий. Об этом заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.


Украинский политолог отметил, что когда люди уже обладают информацией о тяжелой действительности - это одно дело, а совсем другое – когда на них внезапно обрушатся сведения о потерях, по вине украинских властей понесенных ВСУ. Вслед за этим неизбежно последует ликвидация всей украинской властной верхушки, включая главу государства.

Чтобы не усугублять ситуацию, Соскин призвал руководство страны раскрыть количество потерь среди украинских военнослужащих, а также раскритиковал киевский режим за массовые аресты инакомыслящих, а также добавил, что в настоящее время ситуация на линии фронта остается очень сложной.

Украинская армия на протяжении более трех месяцев в ходе так называемого "контрнаступления" пытается достичь успеха на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, задействовав для этого подразделения, прошедшие подготовку в странах НАТО и вооруженные поставленной Западом военной техникой. Однако, несмотря на это, боевикам киевского режима не удалось достичь успеха ни на одном из направлений.

По данным МО РФ, потери украинской армии в ходе "контрнаступления" составили более 71 тысячи военнослужащих и значительное количество военной техники и вооружений.
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15 комментариев
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  1. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 18:00
    +4
    Смерть Зеленскому и его прихвостням бандеровским!
    1. Buyan
      Buyan Сегодня, 18:02
      +1
      На кол давно пора бандеру и всех кто его поддерживает
      1. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 18:13
        0
        Кол им в задницу конечно не помешает, но они и сами наркотой себя методично убивают... А вот в АД посмертно они обязательно попадут и пусть страдают там бесконечно!!!
    2. Msi
      Msi Сегодня, 18:11
      0
      Президент Украины Владимир Зеленский и члены его правительства будут неизбежно уничтожены после разглашения масштабов потерь военнослужащих украинской армии в ходе боевых действий.
      сомневаюсь.
      Скорее всего дальше будут терпеть и дохнуть как мухи.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:13
        0
        Хорошо этому Соскину вещать из какой нибудь Швейцарии..С какого перепуга он стал экспертом?Вышедший в тираж прихлебай..
  2. seamen2
    seamen2 Сегодня, 18:01
    -2
    хорошо быть экспертом-изрек что-нибудь с похмелья, СМИ подхватили и день удался.
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 18:03
    +1
    Ну, такое. Я бы сказал, что господина Зеленского вполне можно уничтожить и до разглашения масштабов потерь ВСУ. Масштаб этот мы и так себе примерно представляем, а уничтожать бесноватых, "соблазнивших малых сих", необходимо в любом случае.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:04
    +1
    Кто? Эти "нерабы" с кастрюлями на своих гарбузах?
    Для панов эта жадная, слепая и тупая скотина самое то. Значит будет сидеть пока самим панам не надоест.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 18:17
      0
      Цитата: Пленник
      Для панов эта жадная, слепая и тупая скотина самое то. Значит будет сидеть пока сами панам не надоест.
      Спорно. recourse Сидят пока разрешают в США. Отсюда требование выборов.
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 18:09
    +1
    Как будто они не знают. Все всё прекрасно знают, так же как мы слышим цифры, озвучиваемые их МО, так и они слышат цифры с нашей стороны.

    Вопрос в том, есть ли какой-то предел, который приведёт оставшихся к бунту. Вообще, в принципе. Бунтовал ли кто-то против своего государства в процессе войны из-за уровня потерь?

    В РИ бунты и в конечном итоге революция в течение войны сложились из комплекса причин. Протестные настроения были в обществе с конца 19 века, была революция 1905, был провал русско-японской, да и много ещё чего. И тогда уже было организованное революционное движение и организации.

    А на Украине не думаю, что взбунтуются из-за потерь. Если только после или совместно с крупнейшим поражением. Вот из-за поражения, когда суровая реальность обухом по голове треснет, возможно.

    Ну или, если сейчас мы им свет выключим, а власть не будет способна это разрулить...

    В это больше верится
    1. Msi
      Msi Сегодня, 18:14
      0
      Ну или, если сейчас мы им свет выключим, а власть не будет способна это разрулить...
      Верховный жалеет убогих. Гуманитарная катастрофа. Но это на данный момент очень хорошее решение и правильное.
  6. spirit
    spirit Сегодня, 18:11
    0
    Зеленского шлепнут если начнет всплывать на что его команда тратила деньги Американских налогоплательщиков и кто это крышевал в администрации Бидона .На солдат вес плевать ,расходники.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:14
    0
    Президент Украины Владимир Зеленский и члены его правительства будут неизбежно уничтожены после разглашения масштабов потерь военнослужащих украинской армии в ходе боевых действий.
    belay Увы, не физически, а только формально, политически. request
  8. air wolf
    air wolf Сегодня, 18:15
    0
    Миллион уше бандеровцев вмерло, шо не так?
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 18:17
    0
    Хочется проматерится в сторону Зеленского он 100% Х.