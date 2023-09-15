Президент Украины Владимир Зеленский и члены его правительства будут неизбежно уничтожены после разглашения масштабов потерь военнослужащих украинской армии в ходе боевых действий. Об этом заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.Украинский политолог отметил, что когда люди уже обладают информацией о тяжелой действительности - это одно дело, а совсем другое – когда на них внезапно обрушатся сведения о потерях, по вине украинских властей понесенных ВСУ. Вслед за этим неизбежно последует ликвидация всей украинской властной верхушки, включая главу государства.Чтобы не усугублять ситуацию, Соскин призвал руководство страны раскрыть количество потерь среди украинских военнослужащих, а также раскритиковал киевский режим за массовые аресты инакомыслящих, а также добавил, что в настоящее время ситуация на линии фронта остается очень сложной.Украинская армия на протяжении более трех месяцев в ходе так называемого "контрнаступления" пытается достичь успеха на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, задействовав для этого подразделения, прошедшие подготовку в странах НАТО и вооруженные поставленной Западом военной техникой. Однако, несмотря на это, боевикам киевского режима не удалось достичь успеха ни на одном из направлений.По данным МО РФ, потери украинской армии в ходе "контрнаступления" составили более 71 тысячи военнослужащих и значительное количество военной техники и вооружений.