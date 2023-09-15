Министр обороны Германии намеком допустил вероятность территориальных компромиссов ради завершения украинского конфликта

Что это означает для нас сегодня? Что достижение мира требует терпения, упорства, готовности к компромиссам и креативности. Но также необходима воля для поиска прагматических решений. Мир в XVII веке стал возможен лишь потому, что было достигнуто соглашение о том, что не по всем пунктам можно добиться соглашения

Судя по всему, министр обороны ФРГ Борис Писториус проводит определенные параллели между украинским конфликтом и ведшейся в XVII веке в Европе Тридцатилетней войной. Сегодня руководитель немецкого военного ведомства выступил на мероприятии, посвященном завершению Тридцатилетней войны.Конференцию в Мюнстере Писториус открыл, пустившись в историческое повествование о Вестфальском мирном соглашении 1648 года. Переговорщики приняли решение признать территориальные завоевания, которые имели место до начала войны.- заявил министр обороны Германии.Таким образом, Писториус намекнул на вероятность территориальных компромиссов ради завершения украинского конфликта. Хотя прямо он об этом не сказал, но отсыл к событиям 380-летней давности вполне понятен.Естественно, затем Писториус добавил, что мирные переговоры по украинскому конфликту станут возможны лишь тогда, когда сама Украина решит, что наступил такой момент. Глава Минобороны ФРГ заявил о необходимости предоставления гарантий безопасности для украинского государства. Кроме того, он осадил мэра Киева Виталия Кличко, требовавшего передать ракеты Taurus, подчеркнув, что Германия и так оказала колоссальную военную помощь Украине. В то же время, министр допустил возможность принятия решения о передаче Киеву дальнобойных ракет.