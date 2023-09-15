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Министр обороны Германии намеком допустил вероятность территориальных компромиссов ради завершения украинского конфликта

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Министр обороны Германии намеком допустил вероятность территориальных компромиссов ради завершения украинского конфликта

Судя по всему, министр обороны ФРГ Борис Писториус проводит определенные параллели между украинским конфликтом и ведшейся в XVII веке в Европе Тридцатилетней войной. Сегодня руководитель немецкого военного ведомства выступил на мероприятии, посвященном завершению Тридцатилетней войны.


Конференцию в Мюнстере Писториус открыл, пустившись в историческое повествование о Вестфальском мирном соглашении 1648 года. Переговорщики приняли решение признать территориальные завоевания, которые имели место до начала войны.

Что это означает для нас сегодня? Что достижение мира требует терпения, упорства, готовности к компромиссам и креативности. Но также необходима воля для поиска прагматических решений. Мир в XVII веке стал возможен лишь потому, что было достигнуто соглашение о том, что не по всем пунктам можно добиться соглашения

- заявил министр обороны Германии.

Таким образом, Писториус намекнул на вероятность территориальных компромиссов ради завершения украинского конфликта. Хотя прямо он об этом не сказал, но отсыл к событиям 380-летней давности вполне понятен.

Естественно, затем Писториус добавил, что мирные переговоры по украинскому конфликту станут возможны лишь тогда, когда сама Украина решит, что наступил такой момент. Глава Минобороны ФРГ заявил о необходимости предоставления гарантий безопасности для украинского государства. Кроме того, он осадил мэра Киева Виталия Кличко, требовавшего передать ракеты Taurus, подчеркнув, что Германия и так оказала колоссальную военную помощь Украине. В то же время, министр допустил возможность принятия решения о передаче Киеву дальнобойных ракет.
Использованы фотографии:
Министерство обороны ФРГ
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4 комментария
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 17:59
    +2
    Полностью согласен с Писториусом. Компромисс, который в состоянии завершить украинский конфликт - это разделение Берлина на русскую и союзническую части. Это реально сработало в прошлый раз, когда "СССР напал на Украину и Германию в 1941 году"(с).
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 18:03
    +1
    ***
    — Кому,когда и что за территории,собрался уступать Писториус? ...
    ***
  3. seamen2
    seamen2 Сегодня, 18:06
    0
    *лишь потому, что было достигнуто соглашение о том, что не по всем пунктам можно добиться соглашения*.
    он кстати, достойный ученик Кличко, чего это он на учителя огрызается.
    *не только лишь все*.
  4. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 18:08
    0
    Какие еще компромиссы могут быть? Никаких уступок территорий со стороны России. Крым и то, что сейчас освободили, это минимум того, что должно остаться у России. И никаких вступлений в НАТО Украины. Только нейтральный статус.