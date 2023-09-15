Военкоры сообщили о мощном авиаударе ВС РФ по позициям ВСУ в районе Голубовки под Купянском

В районе Купянска российской военной авиацией были нанесены мощные удары по местам сосредоточения украинских войск, военной техники и вооружений. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» по информации своих источников.
О нанесении авиаударов свидетельствуют взрывы, которые слышали местные жители в районе между Калиново и Голубовкой, а также в районе Песчаного. Все это – Купянский район Харьковской области. В последнее время российская армия активно наступает на Купянском направлении, оттесняя и уничтожая украинские формирования.
В тех местах, по которым были нанесены авиаудары, находились склады боеприпасов и пункты временной дислокации личного состава 14-й, 41-й и 88-й механизированных бригад ВСУ, оперирующих на Купянском направлении. Вероятно, по ним и целилась российская авиация. Более подробная информация о последствиях авиаударов пока не приводится.
Ранее сообщалось, что наши войска форсировали реку Оскол в районе Новомлынска, и это позволяет выйти в тыл украинским формированиям, находящимся в районе Двуречного. В районе Синьковки и Петропавловки российские сухопутные подразделения продолжают теснить противника, все дальше отодвигая украинские формирования.
Вероятно, киевский режим уже понимает, что перспективы его дальнейшего контроля над Купянском весьма туманны. Поэтому сейчас продолжается эвакуация из Купянска органов власти и спецслужб, их документации, остатков ценного имущества. Перспективу потери Купянска ВСУ ранее прогнозировали и западные военные аналитики.