Губернатор Орловской области сообщил о сбитом над территорией региона с помощью средств РЭБ БПЛА

Киевский режим продолжает увеличивать количество территорий РФ, по которым наносятся удары беспилотными летательными аппаратами. Часто целями данных атак становятся гражданские объекты, что говорит о попытках режима Владимира Зеленского запугать россиян и вызвать недовольство действиями властей, вроде как неспособных защитить мирных граждан своей страны.
Более всего достается приграничным с Украиной регионам, где атаки со стороны сопредельного государства с использованием различных средств поражения происходят практически ежедневно. Однако и наши военные совершенствуют способы и средства перехвата и уничтожения вражеских беспилотников, куда бы они не залетали. Самой вожделенной целью для Киева остается Крым, над территорий полуострова российские силы ПВО регулярно сбивают порою десятки вражеских дронов.
На этот раз средствами радиоэлектронной борьбы был сбит очередной БПЛА над территорией Ливенского района Орловской области, которая общей границы с Украиной не имеет, но на западе граничит с Брянской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил прошедший сегодня инаугурацию после переизбрания в единый день голосования на должность губернатора Андрей Клычков.
Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем
— уведомил глава региона.
Беспилотник был обезврежен с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Пока принадлежность дрона не определена, ее выяснят правоохранители и эксперты. В большинстве регионов РФ в разное время, в основном с осени прошлого года, ввели ограничения или запрет на частное использование дронов.
В Орловской области распоряжением губернатора с 18 января 2023 года запрещено использование БПЛА любого типа без специального разрешения областной администрации. В ноябре прошлого года украинский беспилотник атаковал нефтебазу в городе Стальной Конь Орловской области, тогда никто не пострадал, пожара не было, незначительные повреждения получил терминал нефтепровода «Дружба».
В своем обращении Клычков призвал жителей Орловщины быть бдительными и незамедлительно сообщать в компетентные органы о любых летательных аппаратах, обнаруженных в небе над регионом, по специальным телефонным номерам, либо на единый номер службы спасения — 112.
Это поможет оперативно определить и нейтрализовать угрозу, избежав серьезных последствий
— заключил глава региона.