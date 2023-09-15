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Американский политолог прогнозирует вероятность ядерного конфликта из-за поддержки США Украины

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Американский политолог прогнозирует вероятность ядерного конфликта из-за поддержки США Украины

Необдуманные действия администрации США в направлении военной поддержки Украины могут привести к ядерному конфликту в глобальном масштабе. С таким пессимистичным прогнозом выступил профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета США Макс Абрамс, сообщает издание Newsweek.


Аналитик убежден, что администрация действующего президента Джо Байдена находится не на правильном пути, способствуя дальнейшей эскалации украинского конфликта. По мнению Абрамса, Вашингтон потерял всякую осторожность в вопросе поддержки Украины.

Президент США Байден соглашается на поставку все новых и более опасных вооружений Киеву. Так, отмечает Абрамс, Украина получит танки Abrams, уже получила системы ПВО Patriot и кассетные боеприпасы, ей обещают передать истребители F-16. Очень опасным решением считает политолог и возможную поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Отдельное внимание эксперт уделил критике действий предпринимателя Илона Маска со стороны американской администрации. Это свидетельствует о радикализации позиции США по Украине. Сторонники эскалации конфликта даже обвиняют бизнесмена в «предательстве», хотя он всего лишь имеет собственную принципиальную позицию по украинскому конфликту.

Мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой

- так, по мнению Абрамса, выглядит сейчас позиция правительств стран Запада по украинскому конфликту.

Но такая позиция очень опасна, поскольку в дальнейшем дело действительно может дойти до ядерной эскалации.
Использованы фотографии:
U.S. Navy - http://www.navy.mil
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16 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:57
    +1
    Эт вряд-ли.
    Знаю, знаю текст моего комментария.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 19:01
      +2
      Но такая позиция очень опасна, поскольку в дальнейшем дело действительно может дойти до ядерной эскалации.

      Нужно достучаться до партнёров, что первый ядерный взрыв (если и будет) будет на территории Сша, а не т.н.украины.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:05
      0
      Цитата: Ропот 55
      Э
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 19:07
        0
        Цитата: Румaтa
        Цитата: Ропот 55
        Э

        Лаконичность можно сохранить. Спросите меня как.))))
        1. Комментарий был удален.
        2. Комментарий был удален.
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:57
    0
    отмечает Абрамс, Украина получит танки Abrams, уже получила системы ПВО Patriot и кассетные боеприпасы, ей обещают передать истребители F-16. Очень опасным решением считает политолог и возможную поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS.
    наверное сша возможно иза этого и тестят пво РФ дронами всякими хотят найти ключик ! или может сша думают что и это им сойдет с рук хз что ATACMS дадут и РФ не чего не сделает !
  3. Седов
    Седов Сегодня, 18:58
    -2
    Американский политолог прогнозирует вероятность ядерного конфликта из-за поддержки США Украины

    Ядерного конфликта никто не хочет. Поставки вооружений так и будут продолжаться, либо пока вооружение не кончится, либо кто-то кнопку не нажмёт.. И можно до усера критиковать Путина о "переносе красных линий", но он тоже как никто понимает, что в этом конфликте победителей не будет.. А как по другому отвечать чтобы не допустить резкой эскалации?
    1. Msi
      Msi Сегодня, 19:03
      0
      . А как по другому отвечать чтобы не допустить резкой эскалации?
      а вам больше нравится постепенная эскалация?
      1. Седов
        Седов Сегодня, 19:10
        -1
        Ядерный удар - это открытый ящик Пандоры. А Россия - это не только Курская область, где по-тихонько научились дроны сажать.. А как Вам резкое увеличение поставок дальнобойных ракет? Укры от этого только в ладоши похлопают. А вот нажмут за океаном кнопку или не нажмёт и что из этого мы перехватить сможем - проверять не сильно хочется..
        1. Msi
          Msi Сегодня, 19:16
          -1
          . А Россия - это не только Курская область, где по-тихонько научились дроны сажать.. А как Вам резкое увеличение поставок дальнобойных ракет? Укры от этого только в ладоши похлопают. А вот нажмут за океаном кнопку или не нажмёт и что из этого мы перехватить сможем - проверять не сильно хочется..

          Не понял мы белгородцы, куряне жители новых регионов потерпим что ли? Пусть другие регионы живут спокойно.
          1. Седов
            Седов Сегодня, 19:31
            0
            Я Вам про это и говорю: о том, что даже не самое совершенное спокойно до Москвы долетает. Ожидая запусков со стороны, допустим Финляндии у нас везде ПРО сейчас дежурит? Да, дежурит везде, но эффективность не всегда... Я про это Вам говорил. И ни в коей мере не хотел обидеть ни белгородцев, ни курян, ни других жителей. Я согласен, пресекать американцев надо, но это тонкая грань и где будет в этом случае ТВД совсем неясно.
            1. Msi
              Msi Сегодня, 19:34
              0
              Я согласен, пресекать американцев надо, но это тонкая грань и где будет в этом случае ТВД совсем неясно.

              Что предлагаете как остановить поставки оружия? Как их угомонить? Они обнаглели берегов не чувствуют.
              Они боятся за самое дорогое, что у них есть, собственная шкурка...
              1. kventinasd
                kventinasd Сегодня, 20:04
                0
                Цитата: Msi
                Что предлагаете как остановить поставки оружия? Как их угомонить?

                Первым делом уничтожить всю логистику на украине(мосты, тоннели), все без исключения трансформаторные подстанции высокого уровня. А дальше видно будет как действовать, по мере истерики западных партнёров киевской хунты.
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 19:04
      0
      ядерное оружие это оружие сдерживания если один перешагивает значит есть какой то план ! а значит думают что победят или думают что не чего им за пересечения линии не будет ! а вы посмотрите со стороны сша на это все !
      1. Msi
        Msi Сегодня, 19:12
        -1
        а вы посмотрите со стороны сша на это все !

        Сша постепенно открывает окна (окна Овертона). Щупают границы дозволенного.
        Но обратите внимание, как они боятся разговоров о ядерном оружии, злятся, обзываются. Ядерная бензоколонка с ядерным оружием и прочий бред говорят...нужно качать тему ядерного оружия.
        1. opuonmed
          opuonmed Сегодня, 19:32
          +1
          вот видео интересное https://www.youtube.com/watch?v=aa9125_m9iI
          а боятся делают дезу типа нее мы боимся ядерного оружия а сами подготовку проводят
  4. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 19:35
    +1
    Показательная ядерная порка Польши(Мелкобритания для этого лучше, но там замки "друзей" в которые они надеятся вернуться) тактическими зарядами до 50клт. К западу от Вислы, так штук 40. Для наглядного примера.