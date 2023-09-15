Американский политолог прогнозирует вероятность ядерного конфликта из-за поддержки США Украины

Мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой

Необдуманные действия администрации США в направлении военной поддержки Украины могут привести к ядерному конфликту в глобальном масштабе. С таким пессимистичным прогнозом выступил профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета США Макс Абрамс, сообщает издание Newsweek.Аналитик убежден, что администрация действующего президента Джо Байдена находится не на правильном пути, способствуя дальнейшей эскалации украинского конфликта. По мнению Абрамса, Вашингтон потерял всякую осторожность в вопросе поддержки Украины.Президент США Байден соглашается на поставку все новых и более опасных вооружений Киеву. Так, отмечает Абрамс, Украина получит танки Abrams, уже получила системы ПВО Patriot и кассетные боеприпасы, ей обещают передать истребители F-16. Очень опасным решением считает политолог и возможную поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS.Отдельное внимание эксперт уделил критике действий предпринимателя Илона Маска со стороны американской администрации. Это свидетельствует о радикализации позиции США по Украине. Сторонники эскалации конфликта даже обвиняют бизнесмена в «предательстве», хотя он всего лишь имеет собственную принципиальную позицию по украинскому конфликту.- так, по мнению Абрамса, выглядит сейчас позиция правительств стран Запада по украинскому конфликту.Но такая позиция очень опасна, поскольку в дальнейшем дело действительно может дойти до ядерной эскалации.