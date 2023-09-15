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Для удара по Новой Каховке ВСУ применили ракету с вольфрамовыми поражающими элементами

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Для удара по Новой Каховке ВСУ применили ракету с вольфрамовыми поражающими элементами

Ракета, которой боевики киевского режима нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке в Херсонской области, была начинена вольфрамовыми поражающими элементами. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.


Жилые дома в Новой Каховке были обстреляны с применением тяжелых вооружений, предположительно украинской системы РСЗО "Ольха". При этом были полностью уничтожены 180 квартир, еще 240 - получили повреждения разной степени. По данным Минздрава, в результате атаки боевиков киевского режима погиб один человек, еще 15 получили ранения.

Удар был такой силы, что в результате него в пострадавших жилых домах были уничтожены наружные панели, плиты перекрытия, балконы, двери и окна. Пострадали как минимум четыре жилых многоквартирных дома. Властями Новой Каховки создан оперативный штаб для ликвидации последствий украинской террористической атаки.

Кроме того, от ракетного удара со стороны украинской армии пострадали также принадлежащие местным жителям автомобили, некоторые из которых находятся под завалами бетонных плит.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об обстрелах населенного пункта Теткино, в результате которого погиб местный житель. При обстреле территории местного предприятия смертельные ранения получил водитель погрузчика, скончавшийся до прибытия врачей. Кроме того, в Курской области зафиксировано десять прилетов по поселку Гордеевка, где в результате обстрела была повреждена система электроснабжения.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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11 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:25
    0
    Жилые дома в Новой Каховке были обстреляны с применением тяжелых вооружений, предположительно украинской системы РСЗО "Ольха". При этом были полностью уничтожены 180 квартир, еще 240 - получили повреждения разной степени. По данным Минздрава, в результате атаки боевиков киевского режима погиб один человек, еще 15 получили ранения.

    Сволочи! Или укурки! По многоэтажкам ударили. Так или совсем нелюди или не в сознании могут поступать.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:30
      -2
      Почему мы стесняемся применять по ВСУ кассетные боеприпасы?
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 19:51
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Почему мы стесняемся применять по ВСУ кассетные боеприпасы?

        Применяем:

        https://topwar.ru/224753-v-otvet-na-primenenie-ukraincami-amerikanskih-kassetnyh-snarjadov-vs-rf-stali-primenjat-kassetnye-i-termicheskie-boepripasy-po-pozicijam-vsu.html
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:28
    -2
    Если мы сравняем банковскую с землей - сразу столько вони будет.

    Непереводимая игра слов... (с)
    пииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
    я возмущен (с)
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:31
      0
      Да плевать на то сколько вони будет.Идёт война и тут все средства хороши.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:31
      0
      Цитата: Enceladus
      Если мы сравняем банковскую с землей - сразу столько вони будет.

      Не банковскую, а Банковую. Давно пора, хотя дом Городецкого очень будет жаль.
  3. Radikal
    Radikal Сегодня, 19:30
    +1
    Цитата: Fangaro
    Жилые дома в Новой Каховке были обстреляны с применением тяжелых вооружений, предположительно украинской системы РСЗО "Ольха". При этом были полностью уничтожены 180 квартир, еще 240 - получили повреждения разной степени. По данным Минздрава, в результате атаки боевиков киевского режима погиб один человек, еще 15 получили ранения.

    Сволочи! Или укурки! По многоэтажкам ударили. Так или совсем нелюди или не в сознании могут поступать.

    Так поступали фашисты в годы ВОВ обстреливая, и бомбя блокадный Ленинград! Поэтому название этим гадам давно уже есть. sad
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:37
    0
    При этом были полностью уничтожены 180 квартир, еще 240 - получили повреждения разной степени.

    Мать, перемать! Что с людьми???
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:38
    0
    Ракета... была начинена вольфрамовыми поражающими элементами.

    Ещё советский вольфрам? Закончится - пойдёт в дело обеднённый уран.
  6. ASM
    ASM Сегодня, 19:51
    0
    Чего то я не понял. Вольфрамовые сплавы применяют в качестве ломов борони, как и обедненный уран. Это для поражения бронированных целей. Какие поражающие элементы из вольфрама даже для кассетных боеприпасов? Или рагульё совсем свихнулось и преднамеренно тратит вольфрам на мирных жителей. Это же просто явное военное преступление!
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 20:19
      0
      Цитата: ASM
      Чего то я не понял. Вольфрамовые сплавы применяют в качестве ломов борони, как и обедненный уран. Это для поражения бронированных целей. Какие поражающие элементы из вольфрама даже для кассетных боеприпасов? Или рагульё совсем свихнулось и преднамеренно тратит вольфрам на мирных жителей. Это же просто явное военное преступление!

      Нет. Уран то используют в подкалиберных снарядах в первую очередь от того, что он имеет бОльшую бронебойность и заброневой эффект.