Для удара по Новой Каховке ВСУ применили ракету с вольфрамовыми поражающими элементами

Ракета, которой боевики киевского режима нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке в Херсонской области, была начинена вольфрамовыми поражающими элементами. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Жилые дома в Новой Каховке были обстреляны с применением тяжелых вооружений, предположительно украинской системы РСЗО "Ольха". При этом были полностью уничтожены 180 квартир, еще 240 - получили повреждения разной степени. По данным Минздрава, в результате атаки боевиков киевского режима погиб один человек, еще 15 получили ранения.Удар был такой силы, что в результате него в пострадавших жилых домах были уничтожены наружные панели, плиты перекрытия, балконы, двери и окна. Пострадали как минимум четыре жилых многоквартирных дома. Властями Новой Каховки создан оперативный штаб для ликвидации последствий украинской террористической атаки.Кроме того, от ракетного удара со стороны украинской армии пострадали также принадлежащие местным жителям автомобили, некоторые из которых находятся под завалами бетонных плит.Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об обстрелах населенного пункта Теткино, в результате которого погиб местный житель. При обстреле территории местного предприятия смертельные ранения получил водитель погрузчика, скончавшийся до прибытия врачей. Кроме того, в Курской области зафиксировано десять прилетов по поселку Гордеевка, где в результате обстрела была повреждена система электроснабжения.