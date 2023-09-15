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США направили в сторону Черного моря стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress

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США направили в сторону Черного моря стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress

Сегодня стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США вылетел в сторону Черного моря. Об этом сообщают Telegram-каналы, ссылаясь на данные сервиса, отслеживающего перемещения самолетов.


Как сообщается, бомбардировщик вылетел с американской военно-воздушной базы Сигонелла в Италии. На момент публикации новости он находился в воздушном пространстве Болгарии. О том, какая конечная точка полета бомбардировщика, не сообщается.

В последнее время американская военная авиация очень часто летает в непосредственной близости от российских границ. Чаще всего полеты американских военных самолетов фиксируются над Балтийским и Черным морями.

Над Черным морем появляются американские и британские беспилотные летательные аппараты, в том числе занимающиеся сбором разведывательной информации о российском Черноморском флоте. Затем эта информация передается украинской стороне и используется для организации атак и диверсий ВСУ.

Что касается возможного появления бомбардировщика над Черным морем, то не исключено, что в сложившейся ситуации американское военное командование отрабатывает различные сценарии действий. Есть среди них, безусловно, и отработка действий стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

Напомним, что бомбардировщик В-52 стоит на вооружении военно-воздушных сил США с 1955 года. Он разрабатывался с целью доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любого уголка Советского Союза.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)
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24 комментария
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:08
    0
    бриты и сша чему то готовятся к ядерной войне ??????? в британию ядерное оружие перебрасывают каждый день пво тестируют РФ дронами и тп и тд ! совпадение не думаю ! хотя кто его знает главное что бы в генштабе РФ знали !
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:40
      0
      Это просто игра мускулами. Наши стратеги тоже у побережья америки летают. Надеюсь б-52 попадёт в инверсионный след нашего мига winked
      Хотя у него вроде пулемёт имеется what
      1. al3x
        al3x Сегодня, 20:02
        0
        Цитата: igorbrsv
        Надеюсь б-52 попадёт в инверсионный след нашего мига

        И какую же это опасность несёт? request это ведь не равносильно дунуть реактивной струёй ему в двигало, а их там целых 8 ну или в планер. Да и такую махину, как б52, завалить подобным образом нужно постараться.
    2. Msi
      Msi Сегодня, 19:44
      +1
      хотя кто его знает главное что бы в генштабе РФ знали !

      Не беспокойтесь, сосредоточение для удара если оно и будет, то его трудно не заметить.
    3. Пленник
      Пленник Сегодня, 19:57
      +1
      Они конечно дЭбилы, но не настолько, что бы начать ядерную войну. Эти жалкие телодвижения- тщетные потуги напугать Кремль.
      1. BrTurin
        BrTurin Сегодня, 20:08
        0
        Цитата: Пленник
        потуги напугать Кремль.

        Скорее хоть как-то успокоить европейцев - "мы сильны, мы рядом..." и т.д. и т.п. плюс игра на внутреннюю аудиторию, хотя для внутренних сейчас важнее другое - за август - За месяц индекс потребительских цен вырос на 0,6% - самый высокий показатель с июня 2022 года. При этом бензин подорожал на 10% и составил более половины роста индекса потребительских цен. «Демократ Байден, стремящийся к переизбранию в 2024 году, сталкивается с разочарованием избирателей, поскольку инфляция бьет по кошелькам потребителей», — заметили в Reuters. https://eadaily.com/ru/news/2023/09/15/dzho-bayden-snova-vstupil-na-tropu-voyny-s-cenami-na-benzin
      2. Hariton Laptev
        Hariton Laptev Сегодня, 20:10
        0
        Эти телодвижения не к показу что они готовы начать ядерную войну. Все намного глубже.Украину готовятся посадить а стол переговоров но дело в том что, если украину и можно посадить цыкнув то Россию нельзя. Значит надо найти убедительные аргументы сесть за стол переговоров. И вот таким аргументом и есть демонстрация силы. и угроза дальнейшей эскалации но уже с участием блока нато.
  2. Magellan
    Magellan Сегодня, 19:14
    0
    Думаю очередные PSYOP, вряд ли что-то большее
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 19:26
      0
      вот интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=aa9125_m9iI
      возможно и такое уже не чему удивляться
      1. Magellan
        Magellan Сегодня, 20:15
        0
        Спасибо, посмотрел видео. Вывод: никаких передышек для них!
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:15
    -4
    Не факт что долетит - движки-то все с самолетного кладбища))) Так уже пару раз было - направили в черное море, а дотянул только до Британии)))
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 19:20
      0
      Из Италии направили к Чёрному морю, а долетел только до Британии?
      Массандра везде есть?
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:38
        -1
        Цитата: Fangaro
        Массандра везде есть?



        У старичка В-52 над Европой вышла из строя спарка двигателей. Самолет накручивал круги на Британией, вырабатывая топливо, а потом совершил вынужденную посадку на базе Королевских ВВС Милденхолл. Русских они попугать собрались, ага... До Американщине сначала дотяни

        Июнь 2019 года. Летел он к Крыму, о чем загодя объявили
        Массандра-не массандра, но чтоб летать на движках со свалки - тут без стекломоя никак
      2. Пленник
        Пленник Сегодня, 20:02
        0
        А внимательнее прочитать пост не судьба? Или с пониманием русского языка проблемы? "Так уже пару раз было - направили в черное море, а дотянул только до Британии."(с) Где сказано, что вылет был из Италии? "Американский стратегический бомбардировщик B-52H, который предположительно должен был в паре с другим аналогичным самолетом ВВС США в понедельник совершить подлет к границам России на Черном море, совершил аварийную посадку на авиабазе в Великобритании с двумя отказавшими двигателями, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов."(с) Было это 4 года назад. sad
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:23
      +2
      Цитата: Bingo
      направили в черное море, а дотянул только до Британии)))

      это о чем?!
      он сейчас на констанцой кружит
      1. Msi
        Msi Сегодня, 19:51
        0
        это о чем?!
        он сейчас на констанцой кружит

        Что там дымный след не виден? laughing Сверху пишут движки не очень...
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:23
      +1
      Цитата: Bingo
      Не факт что долетит - движки-то все с самолетного кладбища))) Так уже пару раз было - направили в черное море, а дотянул только до Британии)))

      Пентагон планирует продержать Б-52 в воздухе не менее 100 лет.
      ВВС США в четвертом квартале 2021 года выберут компанию, которая займется разработкой и производством новых двигателей для стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Как пишет Breaking Defense, согласно планам военных, серийное производство новых силовых установок и их установка на бомбардировщики начнутся не позднее второго квартала 2027 года.
  4. avianic
    avianic Сегодня, 19:17
    +1
    Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистют
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:20
    +3
    На момент публикации новости он находился в воздушном пространстве Болгарии.

    1. andr327
      andr327 Сегодня, 19:47
      0
      Но что-то разведчиков не видно и не одного заправщика рядом. Не уж то один совсем один будет? и вот к границе украины пошел
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 19:51
        0
        по кругу летает даже в данный момент https://www.flightradar24.com/3209f5e0
    2. Комментарий был удален.
  6. Юрий_Я
    Юрий_Я Сегодня, 19:34
    -1
    Сбить нафиг и объяснить стратегическими интересами России.... понимаю что это не та проблема...
  7. костя1
    костя1 Сегодня, 19:45
    -2
    "В сторону"-это забавно-ну летит эта старая рухлядь над Болгарией-и что?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:48
      +1
      Цитата: костя1
      "В сторону"-это забавно-ну летит эта старая рухлядь над Болгарией-и что?

      Как вас послушать - так и Медведи тоже рухлядь.