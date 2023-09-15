США направили в сторону Черного моря стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress

Сегодня стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США вылетел в сторону Черного моря. Об этом сообщают Telegram-каналы, ссылаясь на данные сервиса, отслеживающего перемещения самолетов.
Как сообщается, бомбардировщик вылетел с американской военно-воздушной базы Сигонелла в Италии. На момент публикации новости он находился в воздушном пространстве Болгарии. О том, какая конечная точка полета бомбардировщика, не сообщается.
В последнее время американская военная авиация очень часто летает в непосредственной близости от российских границ. Чаще всего полеты американских военных самолетов фиксируются над Балтийским и Черным морями.
Над Черным морем появляются американские и британские беспилотные летательные аппараты, в том числе занимающиеся сбором разведывательной информации о российском Черноморском флоте. Затем эта информация передается украинской стороне и используется для организации атак и диверсий ВСУ.
Что касается возможного появления бомбардировщика над Черным морем, то не исключено, что в сложившейся ситуации американское военное командование отрабатывает различные сценарии действий. Есть среди них, безусловно, и отработка действий стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.
Напомним, что бомбардировщик В-52 стоит на вооружении военно-воздушных сил США с 1955 года. Он разрабатывался с целью доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любого уголка Советского Союза.