Украина могла атаковать Крым ракетами западного производства. Такой вывод можно сделать из заявления командующего воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.
Как заявил Олещук, опубликовавший соответствующий пост в своем Telegram-канале, западная пресса интересуется, какими именно ракетами наносились удары по Севастопольскому морскому заводу. Он отметил, что такой вопрос вполне понятен, учитывая, что «лучшей рекламы для производителя ракет не придумать».
Командующий ВС ВСУ фактически признал, что для удара по Крыму действительно использовались западные ракеты. Он написал, что в ВСУ есть два типа крылатых ракет – это британские ракеты Storm Shadow и французские ракеты Scalp. Первые ракеты, написал Олещук, украинские военные подвешивают под левое крыло самолета Су-24М, а вторые – под правое крыло, и оба вида ракет «прекрасно работают».
Впрочем, запрет на нанесение ударов ракетами западного производства по полуострову странами НАТО не озвучивался. Западные государства выступали против атак их оружием территории «старых» регионов России, а поскольку Крым на Западе считают якобы «украинской» территорией, то не видят препятствий в применении против объектов на полуострове ракет европейского производства.
Отметим, что сейчас в США обсуждают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS, а украинское руководство, в свою очередь, требует от Германии поставить другие ракеты большой дальности – Taurus дальностью до 500 километров.