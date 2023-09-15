Военное обозрение
Войти Регистрация

Командующий ВС ВСУ фактически признал нанесение удара по Крыму западными дальнобойными ракетами

12
Командующий ВС ВСУ фактически признал нанесение удара по Крыму западными дальнобойными ракетами

Украина могла атаковать Крым ракетами западного производства. Такой вывод можно сделать из заявления командующего воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.


Как заявил Олещук, опубликовавший соответствующий пост в своем Telegram-канале, западная пресса интересуется, какими именно ракетами наносились удары по Севастопольскому морскому заводу. Он отметил, что такой вопрос вполне понятен, учитывая, что «лучшей рекламы для производителя ракет не придумать».

Командующий ВС ВСУ фактически признал, что для удара по Крыму действительно использовались западные ракеты. Он написал, что в ВСУ есть два типа крылатых ракет – это британские ракеты Storm Shadow и французские ракеты Scalp. Первые ракеты, написал Олещук, украинские военные подвешивают под левое крыло самолета Су-24М, а вторые – под правое крыло, и оба вида ракет «прекрасно работают».

Впрочем, запрет на нанесение ударов ракетами западного производства по полуострову странами НАТО не озвучивался. Западные государства выступали против атак их оружием территории «старых» регионов России, а поскольку Крым на Западе считают якобы «украинской» территорией, то не видят препятствий в применении против объектов на полуострове ракет европейского производства.

Отметим, что сейчас в США обсуждают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS, а украинское руководство, в свою очередь, требует от Германии поставить другие ракеты большой дальности – Taurus дальностью до 500 километров.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 19:22
    +1
    Командующий ВС ВСУ фактически признал нанесение удара по Крыму западными дальнобойными ракетами

    А кто-то сомневался?
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:29
    -1
    А какой смысл развешивать вооружение разных производителей на одном носителе?
    Тестирование эффективности британской и французской ракет в сравнении?
    Но это вообще становится похожим на медицинские эксперименты в нацистской Германии.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 19:33
      0
      Каких производителей поставили, таких производителей и вешают. А хотя... нет, погодите, это точно похоже на медицинские эксперименты в нацистской Германии. Именно так. Всё сходится.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:34
      0
      Дело в том что Storm Shadow/Scalp это одна и та же ракета,просто первая англо-французская,а вторая просто французская.Минимальные различия по комплектухе.А этот Олещук ради понту сказки рассказывает.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 20:15
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Дело в том что Storm Shadow/Scalp это одна и та же ракета,просто первая англо-французская,а вторая просто французская.Минимальные различия по комплектухе.А этот Олещук ради понту сказки рассказывает.

        У них вроде как узел подвески разный ибо для разных самолётов с разными узлами подвески. Соответственно и узлы подвески на Су-24м разные приходится вешать.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:30
    0
    На Западе заявили,что Украина вправе самостоятельро выбирать цели для удара.Все остальное от них можно кинуть в мусорную корзину
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:30
    +3
    Я так понимаю нашему военно-политическому руководству продемонстрировали решимость и теперь Одессу и днестровский порт не бомбят? Если ударов по Крыму и украинским портам в ближайшие недели не будет значит наши партнёры показали как надо чертить красные линии предварительными демонстрациями
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:39
    0
    Командующий ВС ВСУ фактически признал нанесение удара по Крыму западными дальнобойными ракетами
    а это что секрет был?!!!
    запад уже давно объявил что шароварный могут использовать весь арсенал поставляемого оружия на всей территории шумерии признаваемой западом
    новость то в чем?!!!
  6. костя1
    костя1 Сегодня, 19:42
    0
    "Фактически признал"-это забавно-а кто еще мог ракеты пустить-Боливия?
  7. m_silenus
    m_silenus Сегодня, 19:45
    0
    Отметим, что сейчас в США обсуждают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS ...

    Если говорят, что обсуждают, считайте они уже в пути.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:50
    0
    И что теперь? Нашему ГШа и комПВО от этого легче стало? Уважительная причина того, что прос ? sad
  9. Huggi
    Huggi Сегодня, 19:52
    0
    Кошмар, что же теперь будет-то, а?!