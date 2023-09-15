Украинский эксперт назвал бессмысленным дальнейшее продолжение «контрнаступления» ВСУ

Украинская армия завершила попытку стратегического "контрнаступления", не добившись при этом каких-либо результатов в течение разумных сроков. Об этом заявил киевский политолог Вадим Карасев.
По словам украинского эксперта, в настоящее время ВСУ продолжают "контрнаступать" экономно, в затухающем режиме, потому что эти действия не имеют никакого смысла. Как правило, подобные наземные операции в общевойсковом формате должны давать результат в течение первого месяца. При отсутствии каких-либо результатов в течение месяца подобные операции переходят в оперативно-тактический формат.
ВСУ уже более трех месяцев продолжают попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, однако ни на одном из участков фронта не сумели достичь практически никаких результатов, несмотря на подготовку брошенных в наступление подразделений инструкторами армий стран НАТО.
Отсутствием заметных результатов "контрнаступления" украинской армии вызвало явное разочарование украинским командованием и политическим руководством.
В ходе неудавшегося "контрнаступления" украинская армия потеряла более 18 тысяч единиц техники, в том числе поставленные Западом немецкие танки Leopard, французские колесные танки AMX, как минимум один британский танк Challenger 2 и американские БМП Bradley. Боевики киевского режима потеряли 543 единицы одних только танков, которые предполагалось сделать главной ударной силой украинской армии.