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Украинский эксперт назвал бессмысленным дальнейшее продолжение «контрнаступления» ВСУ

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Украинский эксперт назвал бессмысленным дальнейшее продолжение «контрнаступления» ВСУ

Украинская армия завершила попытку стратегического "контрнаступления", не добившись при этом каких-либо результатов в течение разумных сроков. Об этом заявил киевский политолог Вадим Карасев.


По словам украинского эксперта, в настоящее время ВСУ продолжают "контрнаступать" экономно, в затухающем режиме, потому что эти действия не имеют никакого смысла. Как правило, подобные наземные операции в общевойсковом формате должны давать результат в течение первого месяца. При отсутствии каких-либо результатов в течение месяца подобные операции переходят в оперативно-тактический формат.

ВСУ уже более трех месяцев продолжают попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, однако ни на одном из участков фронта не сумели достичь практически никаких результатов, несмотря на подготовку брошенных в наступление подразделений инструкторами армий стран НАТО.

Отсутствием заметных результатов "контрнаступления" украинской армии вызвало явное разочарование украинским командованием и политическим руководством.

В ходе неудавшегося "контрнаступления" украинская армия потеряла более 18 тысяч единиц техники, в том числе поставленные Западом немецкие танки Leopard, французские колесные танки AMX, как минимум один британский танк Challenger 2 и американские БМП Bradley. Боевики киевского режима потеряли 543 единицы одних только танков, которые предполагалось сделать главной ударной силой украинской армии.
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5 комментариев
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  1. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 19:54
    0
    Я с этим экспертом категорически не согласен, идёт естественный отбор, самые глупые украинцы покидают этот мир.
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:55
    0
    Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус laughing
  3. Magellan
    Magellan Сегодня, 19:59
    0
    Нет уж, теперь продолжайте, мы во вкус вошли вас в огневом мешке держать
  4. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 20:08
    0
    [quoteходе неудавшегося "контрнаступления" украинская армия потеряла более 18 тысяч единиц техники, в том числе поставленные Западом немецкие танки Leopard, французские колесные танки AMX, как минимум один британский танк Challenger 2 и американские БМП Bradley. Боевики киевского режима потеряли 543 единицы одних только танковquote]. Это сколько же металлолома там в полях
  5. Garris199
    Garris199 Сегодня, 20:13
    0
    18 тысяч! Делим на сто дней контрнаступа и получаем 180 ед техники в день. Серьезно!?…..