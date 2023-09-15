На Артемовском направлении продолжаются ожесточенные бои в районах Андреевки и Клещеевки к югу от города Артемовска (Бахмута). Это следует из сообщений российских военных корреспондентов. По утверждению военкоров, противник несет большие потери у этих двух сел, которые уже практически перестали существовать, так как разрушены артиллерийскими обстрелами и авиаударами.
По некоторым данным, села находятся в «серой зоне». В Клещеевке российским подразделениям удалось улучшить свои позиции, так как они провели успешные контратаки.
Об Андреевке противник даже сам не знает, что говорить – заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и украинский генеральный штаб заявляли о захвате разрушенного села, а боевики 3-й штурмовой бригады ВСУ эту информацию опровергали. Последним виднее, так как это именно они ведут бои у Андреевки.
На Запорожском направлении по-прежнему продолжаются сильные бои в районе Работино и Вербового. По сообщениям военкоров, везде здесь ведется плотный артиллерийский огонь. Под Работино продвигаются российские войска, но есть продвижения и у противника. Вербовое контролируется российскими подразделениями.
Украинские формирования пытаются наступать малыми группами по 15 боевиков. Но такие штурмовые отряды довольно оперативно уничтожаются нашими бойцами из артиллерийских орудий и стрелкового оружия.
Фиксируется продолжающееся продвижение российских войск на Купянском направлении. Здесь российские войска давят на противника в районах Масютовки, Петропавловки, Синьковки. По позициям ВСУ на данном участке фронта постоянно работает артиллерия, наносятся авиационные удары по местам скопления вражеской военной техники и личного состава. В Серебрянском лесничестве российские подразделения отразили атаки украинских формирований и продолжили наступать к реке Оскол. Но темпы продвижения пока довольно медленные, враг отчаянно обороняется.