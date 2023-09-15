Буркина-Фасо высылает военного атташе Франции и закрывает свою военную миссию в Париже

От военного атташе Франции в Буркина-Фасо потребовали покинуть страну вместе со своими помощниками. Об этом сообщает информационное агентство AIB, ссылаясь на источник в правительственных кругах западноафриканского государства.
Власти Буркина-Фасо считают, что военный атташе Франции Эммануэль Паскье и другие сотрудники французского военного офиса в столице страны городе Уагадугу занимались подрывной деятельностью, направленной против устоев государства. Поэтому атташе и его помощникам дали всего две недели на сборы.
Кроме того, Буркина-Фасо с 14 сентября закрыла свою военную миссию во Франции. Тем самым, республика продемонстрировала фактически полный разрыв любых связей с Парижем в военной сфере. Ранее против присутствия французского военного контингента на территории страны выступили в соседнем Нигере.
В Западной Африке нарастают антифранцузские настроения, проявляющиеся в резком ухудшении отношений с бывшей метрополией. Париж стремительно теряет влияние на Африканском континенте. Насаждать силой оружия свое доминирование сразу в нескольких странах Африки Франция в любом случае не сможет.
Напомним, что Буркина-Фасо, как и Мали, пообещала поддержку новому военному правительству Нигера в случае, если страны ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки), подзуживаемые Францией, предпримут вооруженную агрессию против нигерского государства. В перспективе сложившаяся ситуация может привести к новому масштабному конфликту на Африканском континенте.