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Буркина-Фасо высылает военного атташе Франции и закрывает свою военную миссию в Париже

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Буркина-Фасо высылает военного атташе Франции и закрывает свою военную миссию в Париже

От военного атташе Франции в Буркина-Фасо потребовали покинуть страну вместе со своими помощниками. Об этом сообщает информационное агентство AIB, ссылаясь на источник в правительственных кругах западноафриканского государства.


Власти Буркина-Фасо считают, что военный атташе Франции Эммануэль Паскье и другие сотрудники французского военного офиса в столице страны городе Уагадугу занимались подрывной деятельностью, направленной против устоев государства. Поэтому атташе и его помощникам дали всего две недели на сборы.

Кроме того, Буркина-Фасо с 14 сентября закрыла свою военную миссию во Франции. Тем самым, республика продемонстрировала фактически полный разрыв любых связей с Парижем в военной сфере. Ранее против присутствия французского военного контингента на территории страны выступили в соседнем Нигере.

В Западной Африке нарастают антифранцузские настроения, проявляющиеся в резком ухудшении отношений с бывшей метрополией. Париж стремительно теряет влияние на Африканском континенте. Насаждать силой оружия свое доминирование сразу в нескольких странах Африки Франция в любом случае не сможет.

Напомним, что Буркина-Фасо, как и Мали, пообещала поддержку новому военному правительству Нигера в случае, если страны ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки), подзуживаемые Францией, предпримут вооруженную агрессию против нигерского государства. В перспективе сложившаяся ситуация может привести к новому масштабному конфликту на Африканском континенте.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Master Sgt. Jeremiah Erickson
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3 комментария
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  1. Sancheas
    Sancheas Сегодня, 20:04
    0
    Франция в последнее время ведет весьма успешную внешнюю политику)
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:04
    0
    Кучно пошло. Наши, Китай или амеры шалят? Или самосознание, что маловероятно, взыграло?
  3. костя1
    костя1 Сегодня, 20:10
    0
    И как они, теперь, будут-без военной миссии в Париже? belay