В случае появления угрозы территории Румынии, вооруженные силы страны могут начать сбивать российские беспилотники, атакующие дунайские порты Украины. Об этом заявил заместитель начальника штаба обороны Румынии генерал Георге Влад, которого цитирует Digi24.
Журналисты спросили у высокопоставленного румынского военного, будет ли применять румынская армия свои системы противовоздушной обороны против российских БПЛА. Генерал Влад ответил, что это будет зависеть от того, будут ли они представлять угрозу для Румынии.
Таким образом, теоретически Бухарест допустил возможность применения своих систем ПВО против российских дронов. Кроме того, командование румынской армии направило 600 военнослужащих в район дельты Дуная, где проходит румынско-украинская граница. Там были развернуты дополнительные радары противовоздушной обороны.
По словам генерала Влада, румынская сторона проводит консультации с партнерами по Североатлантическому альянсу для обсуждения действий в случае «российской агрессии». Что интересно, первоначально румынские власти даже отрицали возможность падения фрагментов беспилотников на территории страны, затем признали это падение, но называли его инцидентом, который не представляет угрозу безопасности румынского государства.
Вполне вероятно, что США заинтересованы подготовить Румынию и Польшу на роль следующих «прокси-воинов» в случае поражения киевского режима или утраты ВСУ способности вести боевые действия против российских вооруженных сил.