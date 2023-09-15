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Госсекретарь США: Выбор целей для передаваемых Киеву вооружений – за Украиной

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Госсекретарь США: Выбор целей для передаваемых Киеву вооружений – за Украиной

Вашингтон не собирается подталкивать Украину к тому, чтобы она применяла переданное Западом оружие за пределами своих границ, но итоговое решение все равно принимать Киеву. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.


По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, несмотря на наличие у США определенной позиции по вопросу нанесения ударов на неукраинских территориях, все зависит от того, какую стратегию выбирает украинское руководство.

Когда речь заходит о том, как украинцам применять эти системы, выбор целей – за Украиной

- подчеркнул государственный секретарь США.

Кроме того, Блинкен дал понять, что власти Соединенных Штатов сейчас активно рассматривают возможность передачи Украине новых вооружений, которые «обсуждаются в прессе». Вероятно, речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS, по которым окончательное решение американской администрацией еще не принято.

Ранее американские власти делали вид, что они «запрещают» Украине использовать западное оружие против целей на «старой» российской территории и против мирного населения. Но в действительности Киев благополучно эти «запреты» нарушал, а руководство США и НАТО делали вид, что ничего не происходит.

Теперь, по мере отсутствия реальных успехов украинского контрнаступления, США фактически дают «добро» подобными заявлениями своих высокопоставленных чиновников, на использование своего вооружения там, где Киев сочтет нужным это сделать.
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21 комментарий
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:48
    +6
    Кроме того, Блинкен дал понять, что власти Соединенных Штатов сейчас активно рассматривают возможность передачи Украине новых вооружений, которые «обсуждаются в прессе». Вероятно, речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS, по которым окончательное решение американской администрацией еще не принято.
    они прям играют с РФ ! если дадут ответ РФ должен быть незамедлительный любыми средствами вот и все ! ну либо я не прав и ошибаюсь !
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 21:08
      +4
      Цитата: opuonmed
      если дадут ответ РФ должен быть незамедлительный любыми средствами вот и все !

      Мысль верная. Мало того, на любое действие НАТО ли, Украины ли, ещё кого в данной ситуации ВГК РФ должен иметь перечень ответных мер...ЗАРАНЕЕ!!! Не разрабатывать их в следствии чего-то, а действовать сразу...
      Цитата: opuonmed
      ну либо я не прав и ошибаюсь !

      Правы вы в том, что прав ни у вас, ни у кого из пользователей нет. А эта безответственнось и вошедшие в притчу красные линии уже никем не воспринимаются серьёзно...
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 21:19
        0
        Наши чиновники привыкли только получать зарплаты. Ничего ответного они пребложить ВГК- не могут и не умеют. Времена " сталинских наркомов"- прошли.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 21:23
      +3
      Ну значит резкая эскалация, вплоть до ТЯО. После провала контрнаступа у них было только 2 варианта: сдаваться и замораживать конфликт или поднимать ставки.

      Ну что ж, видимо, будет всё по-плохому. Теперь главное, чтобы не только Украине досталось. Нужно, чтобы и поджигателям стало очень больно.
    3. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 21:54
      0
      Скорее всего, эти ракеты уже на Украине. И ждут только команды на запуск.
    4. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 21:59
      0
      Да не будет никакого ответа! Вы разве ещё не поняли! Сколько наших руководителей , да и министр обороны публично во всеуслышание заявлял, что удары по нашей территории повлекут и т. д. Севастополь не даст соврать, да и жители Белгородской области! Наше руководство видимо Донбасс за территорию России не считает! А Украинские центры принятия решений всё ждут и ждут и публично смеються над нами!!! Нет над НИМИ!!!
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:51
    0
    Давно в Оклахоме тишь да гладь, да Байденова благодать.
    Среди своих бывают такие "свои", что чужие позавидуют.
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 20:52
    0
    А понимает ли не уважаемый Блинкен, что сейчас Гретту Тумберг и всех "Зеленых" на США натравить, как два бита обнулить?
  4. Елис_С
    Елис_С Сегодня, 20:55
    +3
    несмотря на наличие у США определенной позиции по вопросу нанесения ударов на неукраинских территориях, все зависит от того, какую стратегию выбирает украинское руководство.

    Да укрохунта давно уже ничего не выбирает! Все ведь под дудку амеров танцует!
  5. razved
    razved Сегодня, 20:55
    +6
    Лицемерная лживая сволочь am .Таких ничего не исправит, даже могила
    1. Фокусник Гудвин
      Фокусник Гудвин Сегодня, 21:00
      +5
      Почему не исправит? Одной лживой лицемерной сволочью станет меньше. Уже хорошо.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 21:04
      +1
      Цитата: razved
      Лицемерная лживая сволочь am .Таких ничего не исправит, даже могила

      Не. Я тут с парочкой чертей перетер. Жарить будут во фритюре из отработки
  6. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 21:04
    +6
    Госсекретарь США: Выбор целей для передаваемых Киеву вооружений – за Украиной


    Ну тогда и наш ответ должен быть на свой выбор. Без учета приехал ли Блинкен в Киев или нет и военные цели для наших ракет рядом с посольством США или нет. Свобода выбора должна быть симметрична.
    1. Magellan
      Magellan Сегодня, 21:15
      +1
      Ну тогда и наш ответ должен быть на свой выбор.

      Мы по сути ограничиваем себя сами всякими заявлениями. А не внешняя сила какая-то.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 21:42
        +1
        Заявлениями мы с себя давно все ограничения сняли, но на деле красных линий на наших накрутили в сто раз больше
  7. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 21:06
    +2
    Нам тоже надо кому нибудь гуманитаркой помочь типа ПТУРС и ПЗРК. причем желательно трофейными. Например ирландцам, а то они что то притихли. Ну а выбор цели за клиентами
  8. Cypa
    Cypa Сегодня, 21:19
    +4
    "Когда речь заходит о том, как украинцам применять эти системы, выбор целей – за Украиной"
    Вот только целеуказание дает НАТО
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:27
    +1
    Надо стирать с лица планеты Земля это недоразумение, 404.
  10. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 21:47
    0
    Торопят они Россию. Начали явно на какие-то действия провоцировать. Что то им нужно срочно, до начала непогоды. Потом, если дожди зарядят, возможно облачность будет мешать разведке со спутников, и их помощь украм в разведке сойдет на нет.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 21:51
      0
      У них Тайвань горит. Пора уже на него переключаться, а их в шпагат растягивают. Украина, Африка, Ближний Восток, Тайвань

      Главная угроза для них - Китай, а они столько времени на Россию потратили и продолжают, в это время Китай не спит и готовится.
  11. Фактор
    Фактор Сегодня, 21:51
    0
    Пассивная оборона
    Хороша ли она в Крыму?

    Оставим за Генштабом пресловутые «удары возмездия», как и бреши в комплексной системе ПВО/ПРО Крыма. Постараемся собрать воедино реальные угрозы и риски.

    Первая из которых – система наведения на цели, целиком и полностью обеспеченная средствами НАТО. Именно получаемая регулярно информация о наших радиолокационных полях позволила (с высочайшей долей вероятности) произвести тот самый удачный пуск британских крылатых ракет из-за острова Змеиный, все остальные маршруты предсказуемы и давно надёжно перекрыты. А вот держать в поле зрения стремительную «Storm Shadow», буквально стригущую гребни волн ... та ещё задача.

    С появлением более дальнобойных ракет типа германской «Таурус», американской «экстремальной дальности» AGM-158B-2 JASSM-XR (полёт от тысячи километров и дальше в зависимости от модификации), эти малозаметные поганцы смогут влетать вообще с любых направлений на территорию полуострова, «нырять» в ущелья ЮБК, использовать в качестве прикрытия сложный рельеф. Заходить в тыл объектовому ПВО/ПРО, находить разрывы между дивизионами, максимально запутывая свою траекторию полёта. Рецепт здесь один для безопасности – ещё более уплотнять оборону, размещать ещё больше средств обнаружения на разных направлениях.

    Как показал прорыв к судоремонтному заводу им. Орджоникидзе, даже пара-тройка ракет их десяти запущенных – более чем приемлемый результат для наших заклятых партнёров. Получив обещанный авиаполк F-16, опасность массовых пусков станет критичной, с трудом представляю себе, сколько целей может повредить или уничтожить залп из 50-80 крылатых ракет, даже если будут сбиты 90% припасов.

    Что для любой ПВО/ПРО в мире считается отличным результатом, если речь идёт малозаметной и умной «высокоточке».

    Это мы ещё не сталкивались британскими противорадиолокационными ракетами ALARM, способными атаковать многофункциональные РЛС с углом пикирования 90 градусов из «воронок мёртвой зоны», где зона обзора радара слепа, а полуактивное РЛ-самонаведение поганки может привести к уничтожению дивизиона тех же «Торов» и С-300ПС. Против которых ракеты британцами и создавались. Сегодня они валяются на складах, числятся устаревшими с 2014-го. Лукавство, просто деградация Королевских ВМФ и ВВС не позволяет размещать их на нужном числе носителей, а в спину толкают контракты с американскими оружейными корпорациями о покупке более совершенных и дорогих изделий. Так что ждём «сюрпризов» и от данных ракет, что их завезут много и быстро – нет сомнений.

    Путин все никак не начнет воевать по-настоящему.