Вашингтон не собирается подталкивать Украину к тому, чтобы она применяла переданное Западом оружие за пределами своих границ, но итоговое решение все равно принимать Киеву. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, несмотря на наличие у США определенной позиции по вопросу нанесения ударов на неукраинских территориях, все зависит от того, какую стратегию выбирает украинское руководство.
Когда речь заходит о том, как украинцам применять эти системы, выбор целей – за Украиной
- подчеркнул государственный секретарь США.
Кроме того, Блинкен дал понять, что власти Соединенных Штатов сейчас активно рассматривают возможность передачи Украине новых вооружений, которые «обсуждаются в прессе». Вероятно, речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS, по которым окончательное решение американской администрацией еще не принято.
Ранее американские власти делали вид, что они «запрещают» Украине использовать западное оружие против целей на «старой» российской территории и против мирного населения. Но в действительности Киев благополучно эти «запреты» нарушал, а руководство США и НАТО делали вид, что ничего не происходит.
Теперь, по мере отсутствия реальных успехов украинского контрнаступления, США фактически дают «добро» подобными заявлениями своих высокопоставленных чиновников, на использование своего вооружения там, где Киев сочтет нужным это сделать.