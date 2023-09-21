Неудавшиеся реформы российского флота

Система управления до Николая



Петербургское Адмиралтейство, начало XIX века



Министр морских дел Иван Иванович Траверсе

«Эту страну погубит коррупция»!



Начальник морского штаба Антон Васильевич Моллер



Начальник кронштадтского порта Федор Васильевич Моллер, родной брат Антона Васильевича

«Флот – слишком серьёзное дело, чтобы доверять его морякам»



Айвазовский. Кронштадтский рейд.



Александр Васильевич Меншиков.



Император Николай I.



Наваринское морское сражение, 1827 год.

Реформы князя



Кронштадтский форт «Александр I».

«таковое число бездельников едва ли может быть размещено на корабле Главнокомандующего без стеснения рядовых матросов».



В. С. Садовник. Вид Мраморного дворца со стороны Невы.

1. К. В. Доник «Преобразования Морского управления в 1827 году, некоторые аспекты проблемы» – Вестник Тамбовского университета, 2022.

2. К. В. Доник «Фигура недоверия: князь Меншиков в Морском ведомстве периода реформ 1826–1828 гг.» – Historia Provinciae – Журнал региональной истории. – 2020. – Т. 4. – № 3. – С. 702–733.

3. Г. А. Гребенщикова «К 190-летию морского сражения под Наварином» – http://morskoesobranie.ru/article/eafe37/k-letiyu-morskogo-srazheniya-pod-navarinom.

4. «Исторический обзор развития и деятельности Морского министерства за сто лет его существования (1802–1902)» – Санкт-Петербург: Типография Морского министерства, 1902.

5. Золотарев В. А., Козлов И. А. «Три столетия Российского флота, XIX – начало XX века» – М.: ACT; СПб.: Полигон, 2004.