Приключения англичан на Балтийском море

«Свой среди чужих…»



Король Швеции Густав IV Адольф



Генерал Джон Мур.

Перед угрозой разгрома



Сдача Свеаборга.

«С русской стороны переговоры о сдаче возглавил благодаря своей проницательности и дипломатическому искусству инженер-генерал Пауль ван Сухтелен (в России звался Павел Петрович), голландец по происхождению. Ему ассистировал швед по рождению Георг Магнус Спренгтпортен, возомнивший себя «Вашингтоном Финляндии», а также его друзья, печально известный предатель Карл Хенрик Клик [тоже швед по происхождению], который лично приехал в Хельсинки, чтобы помочь советом и действием.

Эта банда была поддержана кучей офицерских жен, которые опасались всех превратностей штурма и последующего разграбления города...»



Шведский гребной фрегат – гемамм.

«Чужой среди своих…»



Адмирал Джеймс Сомарец.



Британская эскадра покидает гавань.

Переворот



Герцог Карл Зедерманландский

Последствия



Сражение при Ратане.

«У них не осталось никаких средств к сопротивлению. Швеция сейчас – это искалеченная земля и ресурсы, которыми плохо управляют (ill-managed)».



Территориальные потери Швеции по итогам войны 1808–1809 годов.

Еще до того, как британцы прибыли, шведская стратегическая ситуация изменилась из просто угрожающей в катастрофическую. 26 февраля 1808 года Российские войска начали пересекать границу с Финляндией. Продвижение русских было медленным по двум причинам: во-первых, они смогли набрать на начальном этапе только 24 тысячи штыков; во-вторых, русские были уверены, что финны их будут приветствовать как освободителей и что особых усилий прилагать и не нужно.У шведов в Финляндии войск было гораздо меньше, поэтому генерал Мориц Клингспор просто отчистил всю Южную Финляндию от шведских войск, исключая только крепость Свеаборг. Удивленные русские медленно продвигались без боев, им препятствовал только ландшафт да постоянные налеты, которых они так хотелиОдновременно с этим войну Швеции объявили Дания и Франция, а Наполеон приказал маршалу Бернадоту ввести испанские полки, верные французам, в Данию для подготовки вторжения в Южную Швецию.26 мая 1808 года в Гетеборг пришла Британская эскадра вице-адмирала Джеймса Сомареца в составе 98-пушечного Victory (флагман), 74-пушечных Audacious, Centaur, Implacable, Brunswick, Mars, Orion, Goliath, Vanguard, Pompee, Superb, 64-пушечных Dictator, Nassau, Stately и Africa, фрегатов Africanne, Euryalus, Salsette, Tartar и Tribune, 4 шлюпов, 3 бриг-шлюпов, 1 бомбардирского судна и аж 17 артиллерийских бригов, а также транспортных судов с войсками (14 тысяч штыков) под командованием генерала Джона Мура.Началось все не очень весело для англичан – правительство Швеции было настроено резко антибритански, и британским войскам просто запретили высаживаться на берег. В Стокгольм был срочно послан полковник Джеймс Мюррей, который вернулся через четыре дня и заперся в каюте Мура для серьезного разговора. В том разговоре Мюррей с горечью поведал, что, судя по всему, шведский король Густав IV немного сумасшедший, да еще и с замашками деспота. Армия его не любит и воюет спустя рукава. Надо заметить, что характеристика Мюррея была явно субъективной, чуть ниже мы увидим, что король говорил о вполне разумных и нормальных вещах, которые, правда, противоречили видению из Лондона.22 марта русские без боя взяли Або, где дислоцировался шведский галерный флот. Дабы предотвратить захват русскими кораблей, все они (почти 50 боевых единиц) были сожжены у пристаней.Изложив все это, Мюррей дал Муру письмо от Густава IV, в котором шведский король приветствовал англичан, но возражал против высадки британского корпуса и запрещал ее своей властью.Проблема была в следующем. Шведам действительно нужна была помощь, но в войне с Россией. Мур же, согласно инструкциям, полученным от министра иностранных дел Великобритании Джорджа Каннинга, настаивал на активных военных действиях против Дании, имея целью захватить остров Зеландию и получить якорную стоянку в Зундах, то есть контролировать Балтийские проливы.Мур отправил письмо короля в Лондон с пакетботом и стал дожидаться ответа.Тем временем стесненные английские войска развлекались тем, что занимались экзерцициями на выделенном им маленьком острове недалеко от Гетеборга. В конце концов, ситуация запуталась совершенно, и Мур решил сам ехать в Стокгольм, дабы говорить с королем.17 июня состоялась аудиенция, где шведский король предложил Муру начать действия против Норвегии (Норвегия тогда находилась в унии с Данией), либо против русских в Финляндии. Мура же гораздо больше интересовала высадка в Ютландии, то есть захват Дании совместно со Швецией и контроль Зундов. Однако для этого британский корпус должен был быть расквартирован в Сконе, чему Густав категорически противился.Король предложил Муру, раз он так хочет повоевать с датчанами, организовать серию десантов в Норвегии. Мур отказался. Густав предложил включить британский корпус в шведские войска, с подчинением ему, королю. Мур не согласился и на это. И тогда Густав сорвался и спросил прямо – а какая тогда вообще от вас польза-то? И далее сообщил, что у Швеции войск вполне достаточно, поэтому Стокгольм не нуждается в услугах британского корпуса.23 июня Густав мило поинтересовался – а когда Мур и его войска собираются вернуться в Англию? В результате 3 июля генерал с войсками покинул берега Швеции и через 12 дней прибыл в Даунс, чтобы найти свою славу и смерть в Испании.Совершенно внезапный для всех крах шведского сопротивления в Финляндии был явным признаком глубокого политического кризиса при дворе между королем и дворянами. Несмотря на лозунги и прокламации о любви к родине и верности короне, в Швеции быстро распространилось настроение, что борьба бесполезна, и уже ничего не изменить.В этой ситуации даже антианглийская партия приветствовала британские поставки оружия и материалов, правда, попутно ругая Лондон за их недостаточность и медлительность.Терпя постоянные поражения на востоке, в апреле-мае 1808 года Густав IV обратил свой взор на Норвегию. На первый взгляд это было безрассудно и стратегически неоправданно, но русское наступление в Финляндии остановилось, а датчане все еще ждали прибытия корпуса Бернадота, чтобы начать планировать вторжение в южную Швецию.Густав предложил использовать войска, расположенные в Сконе, в атаке Норвегии. Там, по мысли короля, требовалось провести блицкриг, после чего перекинуть их в южную Финляндию для атаки русских. Вообще Густав был действительно необычным правителем, и часть слов Мюррея в характеристике короля, данной Муру, была правдой. Король, имея русские войска в Финляндии, продолжал действовать в этой же парадигме – французские войска Бернадота прибывают в Данию? Значит, будем воевать с Данией, даже если в этот момент теряем Финляндию.От Англии Густав потребовал ежегодную субсидию в 2,8 миллиона фунтов, а также ожидал, что британские войска примут участие в захвате Норвегии. Каннинг согласился на субсидию только в 1 миллион фунтов и отправку 30 тысяч мушкетов со всеми необходимыми боеприпасами для вооружения шведской армии. Возглавить наступление должен был королевский генерал-лейтенант Мориц Армфельт.Первоначально действительно шведские войска действовали успешно и смогли даже захватить часть провинции Христиания, однако норвежцы развязали партизанскую войну, движение шведов вскоре сошло на нет, а потом шведы и вовсе отступили обратно на свою территорию. В результате Густав обвинил Армфельта в некомпетентности, а генерал в свою очередь обвинил короля в несогласованности действий и в отказе от британской военной поддержки.6 мая же пал и Свеаборг. Эрик Хорнборг в книгесдачу Свеаборга описывает так:Город имел запасы на год осады, гарнизон в 6 000 человек и 700 орудий. Там, в отличие от Або, русские захватили и оставшуюся часть галерного флота Швеции, а также запасы пеньки, парусины, леса и провианта.Всего шведский шхерный флот потерял безо всяких боев более 230 боевых единиц, и к лету 1808 года насчитывал всего 70 артиллерийских шлюпов.Но не было бы счастья – да несчастье помогло. С мая русские войска в Финляндии начали терпеть поражения. Дело было как в талантливых шведских генералах, прибывших на фронт, так и в растянутости русских коммуникаций. В апреле шведская армия нанесла русским поражение в сражении у Сиикайоки, в мае русские гарнизоны были выбиты с Готланда и Аландских островов.Именно в этой ситуации 26 мая 1808 года в Швецию прибыл флот Сомареца.Джеймс Сомарец был ярким индивидуалистом, агрессивным флотским офицером, часто нетерпимым к чужому мнению. Достаточно даже привести тот факт, что Сомарец сумел перед битвой при Абукире поссориться с Нельсоном, за что после битвы был приторможен в карьере, не получив чина контр-адмирала.Став вице-адмиралом только в 1806 году и выбирая между командованием эскадрой в Индийском океане или на Балтике, он предпочел последний вариант. Перед отплытием Сомарец получил немного путанные и противоречивые инструкции: восстановить блокаду датской Ютландии, предотвратить высадку неприятельских войск в Швеции, атаковать русские корабли, если «те будут вести себя агрессивно», следить за положением дел в Финляндии, не дать русским высадить десанты в Швеции и защищать британскую и шведскую торговлю на Балтике. Было и еще одно поручение – неофициальное – всемерно способствовать контрабанде с Европой и Россией, тем самым обрушая режим континентальной блокады.Шведский флот, несмотря на наличие 10 линейных кораблей и 6 фрегатов, действовал пассивно, более того, уже к лету части кораблей требовался ремонт. Повезло шведам только в том, что русский флот, номинально имея 27 кораблей в строю, смог вывести в море меньше, чем шведы – всего 9 кораблей и 7 фрегатов. Шведы обратились за помощью к англичанам. Сомарец, связанный выполнением задач у побережья Дании, послал им на помощь только 74-пушечные Centaur и Implacable, которые, однако, смогли вдвоем отогнать Русскую эскадру и даже уничтожить русский линейный корабль «Всеволод».Русские в беспорядке отступили в Балтийский порт, где два английских корабля их блокировали четыре дня до прихода шведов и других английских кораблей. Блокаду сорвала эпидемия цинги на шведских кораблях, и её сняли 30 августа 1808 года.Однако основная проблема была в том, что британский МИД искренне верил в то, что у России на Балтике интересы – совершенно сходные с Англией, и ставил возможное переподписание союза с Россией гораздо выше, чем реальный союз со Швецией. Этому немало способствовала англофобия Густава IV, который так и не смог найти общего языка как с Сомарецом, так и с Муром, что привело к появлению тайной переписки между английским адмиралом и русским царем, в которой даже присутствовали поздравления в адрес Александра за быстрый захват Финляндии (!) и сожаления о сдаче эскадры Сенявина в Лиссабоне.Уходя осенью 1808 года в Англию, Сомарец оставил в Швеции небольшую эскадру контр-адмирала Китса (Keats). В самой же Швеции после финских неудач зрело недовольство. В октябре 1808 года Густав IV, разозленный сдачей Свеаборга, решил в наказание за робкие действия против русских лишить три полка гвардейского (guard) звания, что, помимо всего прочего, резко сокращало жалование солдатам и офицерам. Также с господ офицеров согласно этому указу снимались все привилегии, которые были у них до этого.Понятно, что обиженные офицеры сразу же примкнули к оппозиции.Новый британский посол в Швеции Энтони Мэрри (Merry) прибыл в Стокгольм с инструкциями, согласно которым Англия поддержала бы выход из войны с Россией Швеции при условии, что Швеция не вступит в систему континентальной блокады и оставит свои порты открытыми для торговли. Одновременно с этим Канниг обсуждал возможность свержения Густава IV с престола, но по зрелом размышлении от этих планов отказались.В свою очередь Густав начал требовать от Великобритании увеличенные субсидии (речь шла об удвоении выплат), шантажируя разрывом и присоединением к континентальной блокаде и созданием союза с Данией, что вообще перекрывало бы Англии доступ на Балтику.Английские резиденты сразу же объявили шведского короля буйно помешанным, однако не стоит забывать, что в XVIII–XIX веках чаще всего обвинялись в безумии те правители, чья политика кого-то не устраивала (король Дании Кристиан VII, король Англии Георг III, русский царь Павел I). Скорее речь шла об эгоцентризме шведского монарха, который фактически не владел искусством компромисса. Тем более что последующие события многих заставили подозревать использование «длинной английской руки» в шведских событиях.В общем, зимой 1808 года часть полков лишили звания гвардейских, и это привело к созданию заговора во главе с бывшим командующим Западной армией бароном Карлом Густавом Армфельтом. Армфельта сделали козлом отпущения из-за провала вторжения в Норвегию и отправили в отставку, что совсем барона не устраивало. Армфельт, не будучи дураком, через своего прежнего заместителя полковника Георга Адлерспарре начал искать контакта с британским посланником.5 марта 1809 года Густав IV выпустил меморандум, где, наверное, впервые в своей жизни похвалил Наполеона и призвал закончить войну с Россией.Адлерспарре связался с датским командующим в Норвегии принцем Кристианом Аугустенбургским (пообещав ему шведскую корону), который… выделил заговорщикам полк солдат (800 человек) для свержения. С этой силой заговорщики двинулись на Стокгольм.В ответ король мобилизовал городской гарнизон и ввел в столице осадное положение, закрыв ворота. Но основу обороны Стокгольма составляли как раз те полки, которые были «разжалованы» по итогам кампании 1808 года, и солдаты вместе с офицерами начали просто перебегать на сторону мятежников.В отчаянии Густав IV обратился к Энтони Мэрри с просьбой прислать английские войска для защиты столицы и деньги для выплаты жалования войскам. В ответ он услышал, что Англия не собирается и не хочет вмешиваться во внутренние дела Швеции, и вы, дорогой король, давайте, разбирайтесь со всем сами.Понятно, что Густав объявил англичан сторонниками заговорщиков, но будем честны – Англия заняла нейтральную позицию. Да, этот нейтралитет был выгоден мятежникам, но не более того. Что же касается эскадры контр-адмирала Китса – тот вообще-то поддержал Густава и даже пообещал выделить ему сводный полк морской пехоты из 400 человек после 17 марта.Однако еще 13 марта к столице подошли восставшие, имея более 3 000 человек в своих рядах. У короля было 2 700 человек, и на их верность он не мог положиться. Внутри королевского дворца вовсю шли раздоры, часть членов шведского правительства требовала у Густава отречься от короны.Кончилось все тем, что солдаты личной охраны короля его и арестовали, посадив 15 марта под домашний арест. Понятно, что в этой ситуации Китс никаких морпехов присылать уже не стал.Густав пытался бежать, был пойман и посажен под стражу в Грипсхольм. 29 марта 1809 года король отрекся от престола.Регентом стал Карл Зедерманландский, и на последовавшем риксдаге ему и предложили корону – 6 июня 1809 года он был коронован под именем Карла XIII, наследником же престола (кронпринцем) провозгласили того самого Кристиана Аугустенбургского, который выделил войска для переворота.Карл XIII сразу же попробовал реанимировать англо-шведский договор и первым же делом потребовал субсидий от Каннинга. Новый первый министр Ларс фон Ингестрем начал переговоры с требования признать Карла XIII законным королем Швеции и выплатить Стокгольму 1 миллион фунтов.Канниг, все-таки надеявшийся переманить на свою сторону Россию, отказал шведам в обеих просьбах. В августе 1809 года все же Карла XIII признали законным королем, но денег не выделили, а шведы попробовали-таки предпринять последнее наступление в Финляндии с целью переломить ситуацию.Примерно 7 000 солдат были посажены на английские корабли, дабы десантироваться в Южной Финляндии и как минимум – произвести диверсии, как максимум – занять какой-нибудь важный город – Або или Турку. Однако высаженный Сомарецом шведский корпус был перехвачен у деревень Ратан и Севар и фактически разгромлен одним ударом.Остатки шведского корпуса отошли к побережью, надеясь на помощь флота, но эскадра Сомареца уже отошла, а шведский флот просто отказался идти спасать армию. Прибывший же на подмогу отряд фон Гегерфельта в составе фрегата Jarramas и нескольких канонерских лодок, шведы приняли за русских и обстреляли. В результате корабли отошли, а остатки корпуса сдались на милость русским.17 сентября вся Финляндия была сдана русским. Шведы потеряли одну треть своего населения и своей экономики. Но при этом, к удивлению англичан, Россия не потребовала от Швеции присоединения к континентальной блокаде, что навело английского консула Аугуста Фореста на мысль, что Швеция продолжит торговать с Британией, более того – через шведские порты с Лондоном под чужим флагом будет торговать и Россия.Сомарец писал:Понятно, что переворот и последующая политическая чехарда лишили Швецию даже тени возможности победить в войне с Россией. К тому же, с назначением министром иностранных дел барона Густава Лагербьелке, ярого англофоба и поклонника Наполеона, распался и англо-шведский союз.Новый глава МИДа призвал Наполеона надавить на Россию и обеспечить возврат Финляндии, но… Наполеон ласково пожелал Швеции побыстрее заключить мир с Россией на русских же условиях. От отчаянья Лагербьелке кинулся в объятия к Лондону, но англичане заняли относительно Швеции позицию «ни мира, ни войны», обдумывая новую реальность.В марте Русские войска заняли Аландские острова, угрожая десантами в окрестности Стокгольма, что и привело Швецию к необходимости заключить мир с Россией на любых условиях.Согласно договору, заключенному 17 сентября 1809 года во Фридрихсгаме, вся Финляндия, включая Аландские острова, а также Лапландия, отходили России.Английский балтийский флот, несмотря на успешные действия, не смог ни предотвратить завоевание русскими Финляндии, ни нейтрализовать угрозу русского вторжения в саму Швецию. Ну а отряд контр-адмирала Китса, оставленный в Швеции на зиму 1808–1809 годов, не сумел помочь Густаву IV удержать трон.