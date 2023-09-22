Приключения англичан на Балтийском море

«Свой среди чужих…»



Король Швеции Густав IV Адольф



Генерал Джон Мур.

Перед угрозой разгрома



Сдача Свеаборга.

«С русской стороны переговоры о сдаче возглавил благодаря своей проницательности и дипломатическому искусству инженер-генерал Пауль ван Сухтелен (в России звался Павел Петрович), голландец по происхождению. Ему ассистировал швед по рождению Георг Магнус Спренгтпортен, возомнивший себя «Вашингтоном Финляндии», а также его друзья, печально известный предатель Карл Хенрик Клик [тоже швед по происхождению], который лично приехал в Хельсинки, чтобы помочь советом и действием.

Эта банда была поддержана кучей офицерских жен, которые опасались всех превратностей штурма и последующего разграбления города...»



Шведский гребной фрегат – гемамм.

«Чужой среди своих…»



Адмирал Джеймс Сомарец.



Британская эскадра покидает гавань.

Переворот



Герцог Карл Зедерманландский

Последствия



Сражение при Ратане.

«У них не осталось никаких средств к сопротивлению. Швеция сейчас – это искалеченная земля и ресурсы, которыми плохо управляют (ill-managed)».



Территориальные потери Швеции по итогам войны 1808–1809 годов.

1. Leveson-Gower, Granville «Private Correspondence: 1781–1821», vol. 2 – ‎ John Murray (Publishers) Ltd., 1916.

2. James Carrick Moore «The Life of Lieutenant-General Sir John Moore, K. B.», vol. 2 – TheClassics.us, 2013 (reprint).

3. Eirik Hornborg «När riket sprängdes: fälttågen i Finland och Västerbotten 1808–1809» – Stockholm: Norstedt, 1955.

4. «Nordisk familjebok», 2 издание, раздел «Karl XIV Johan», 1910.

5. Christer Jorgensen «The Anglo-Swedish Alliance Against Napoleonic France» – Palgrave Macmillan London, 2004.

6. William James «The Naval History of Great Britain: 1808–1811» – Harding, Lepard, and Company, 1826.

7. David John Raymond «The Royal Navy in the Baltic from 1807–1812» – Florida tate University, 2010.